ఇంటర్​లో ఆశించిన ఫలితం రాలేదా? - ఒక్కసారి ఇది చూస్తే మైండ్ రిఫ్రెష్!

తెలంగాణలో విడుదలైన ఇంటర్​ ఫలితాలు - పరీక్షా ఫలితాలతో విద్యార్థులు ఆందోళన చెందవద్దని సూచిస్తున్న నిపుణులు - పిల్లలపై ఒత్తిడి పెంచే మాటలను తల్లిదండ్రులు అస్సలే మాట్లాడవద్దని హితవు

Published : April 12, 2026 at 12:41 PM IST

Intermediate Exam Results on Student Stress : తెలంగాణలో లక్షలాది మంది విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఇంటర్మీడియట్‌ ఫలితాలు రానే వచ్చాయి. ఈ సమయంలో విద్యార్థుల్లో సహజ సాధారణంగా ఆందోళన కనిపిస్తోంది. పరీక్షా ఫలితాలు కేవలం విద్యార్థి సామర్థ్యాన్ని ఆ సమయానికి అంచనా వేసే ఒక ప్రక్రియ మాత్రమే. అది విద్యార్థి వ్యక్తిత్వాన్ని, భవిష్యత్తును ఏ మాత్రం నిర్ణయించలేదు. ఆశించిన ఫలితం రానంత మాత్రాన జీవితం ఇప్పుడే ముగిసిపోయినట్లు కాదు. మార్కుల వేటలో పడి లేత మనసు గాయపరచుకోవద్దని విద్యా నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

"కెరటం నాకు ఆదర్శం. లేచి పడుతున్నందుకు కాదు, పడినా లేస్తున్నందుకు. జీవితంలో సమస్యలు వస్తే రానీ. సవాళ్లు ఎదురైతే ఎదురవనీ. ఓటమి తలుపు తడితే తట్టనీ. మన బలమే జీవనం - మన బలహీనతే మరణం. ధైర్యంతో నిలుద్దాం - మరింత గట్టిగా పోరాడుదాం. గెలిచి విజయ పతాకాన్ని ఎగురవేద్దాం" అన్న స్వామి వివేకానంద మాటను ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకోండి.

ప్రత్యామ్నాయాలు ఎన్నో : ప్రతి ఓటమి మన జీవితంలో సరికొత్త పాఠం నేర్పుతుంది. విజయసోపానానికి దారిని చూపుతుంది. చదువు, అత్యధికంగా మార్కులు లేకున్నా ఉన్నత స్థానాలకు ఎదిగిన వారిని ఇన్స్​పిరేషన్​గా తీసుకోవాలి. ఆ కోవలోకే వస్తారు క్రికెటర్ సచిన్, హీరో రామ్, ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్. కెరీర్‌ అంటే కేవలం ఇంజినీరింగ్, మెడిసిన్‌, ఇతర డిగ్రీలు మాత్రమే కాదు. వందలాది వినూత్నమైన కోర్సులు, ఉపాధి మార్గాలు ఎన్నో అందుబాటులో ఉన్నాయి. పరీక్షలో ఫెయిల్‌ అయితే మరో మార్గంలో రాణించే అవకాశం విద్యార్థుల్లో ప్రతిభ, ఆసక్తిని బట్టి తప్పకుండా ఉంటుంది.

అమ్మా నాన్న పోలిక వద్దు! : ఫలితాల సమయంలో విద్యార్థుల కంటే తల్లిదండ్రులపైనే మరింత ఎక్కువ బాధ్యత ఉంటుంది. పిల్లలపై ఒత్తిడి పెంచే మాటలను తప్పకుండా కట్టిపెట్టాలి. పిల్లల మార్కులే తమ పరువూ ప్రతిష్ఠలు అనుకునే పేరెంట్స్​ ధోరణి కచ్చితంగా మారాలి. పక్కింటి వాళ్లు, బంధువుల పిల్లలతోనో ఎంతమాత్రం పోల్చవద్దు.

ఇంటర్‌ పరీక్షలు రాసిన విద్యార్థులు

  • హైదరాబాద్‌: 1,76,313
  • రంగారెడ్డి: 1,66,251
  • మేడ్చల్‌: 1,35,198

"విద్యార్థుల జీవితాల్లో ఇంటర్మీడియట్‌ అనేది ఒక వారధి లాంటిది. భావోద్వేగాలను నియంత్రణలో ఉంచుకోకపోతే తప్పిదాలు జరిగే అవకాశమైతే ఉంది. కొందరు విద్యార్థులు సరైన ఫలితాలు సాధించలేకపోవచ్చు. అంతమాత్రాన వారు జీవితంలో విఫలమైనట్లు అస్సలు భావించకూడదు. ఉత్తమ ఫలితాలు సాధిస్తే ఉప్పొంగి, ఆశించిన ఫలితం రాకపోతే నిరాశలో మునిగిపోకూడదు. జీవితంలో తప్పకుండా ఎత్తుపల్లాలు ఉంటాయి. ఇంత పెద్ద విశాలమైన ప్రపంచంలో విస్తృతమైన అవకాశాలు ఉంటాయి. విఫలమైన చోటే విజయానికి మార్గాలు వెతుక్కోవాలి. ఇంత పెద్ద విశాల ప్రపంచంలో విస్తృత అవకాశాలు ఉన్నాయి" -ప్రొఫెసర్‌ కాశీం, ఆర్ట్స్‌ కళాశాల ప్రిన్సిపల్

మార్కులు కొలమానం కాదు : 'మన ప్రగతికి మార్కులు ఎప్పుడూ కొలమానం కాదు. కానీ దురదృష్టవశాత్తూ మన సమాజంలో ఇంటా బయటా మార్కులకే పెద్ద పీట వేస్తున్న సంఘటనలు ఉండటం బాధాకరం. దీనివల్లే తల్లిదండ్రులు ఇతరులతో పోలుస్తున్నారు. తల్లిదండ్రులు నిరక్షరాస్యులవ్వడంతో విద్యార్థులపై ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ఒకవేళ పరీక్షల్లో తప్పినా మీకు మీరే కొలమానంగా పెట్టుకోవాలి. ఎక్కడ పొరపాట్లు చేశారో, తక్కువ మార్కులు ఎందుకు వచ్చాయో గమనించుకోవాలి.

వాటిని అధిగమించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అర్థం కానివీ, పొరపాటు చేస్తున్న వాటిలో మీరు నమ్మే స్నేహితులు, టీచర్ల సలహాలు తీసుకోండి. ఈసారి మరింత పట్టుదలతో శ్రమించండి. మెమరీ టిప్స్, స్టడీ స్కిల్స్‌నీ అనుసరిస్తే మంచిది. చదివే ప్రతిదాన్నీ నిత్య జీవితంతో అన్వయించుకుంటే ఏ సబ్జెక్టైనా మరింత బాగా అర్థమవుతుంది. అన్నివేళలా మార్కులే ప్రాధాన్యం కావు. ఇతర స్కిల్స్ కూడా అవసరమే. వాటిని నేర్చుకుంటే అవే మిమ్మల్ని ముందుకు నడుపుతాయ'ని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

