ETV Bharat / state

బ్రదర్​ మీరు బైక్​ నడుపుతున్నారా? -ఈ డిఫెన్స్​ డ్రైవింగ్​ గురించి కాస్త తెలుసుకోండి

నగరంలో ప్రతి ఏడాది 3 వేలకు పైగా రోడ్డు ప్రమాదాలు - మృత్యుల్లో ఎక్కువ శాతం వారు ద్విచక్ర వాహనదారులు, పాదచారులు - ఈ క్రమంలో డిఫెన్స్​ డ్రైవింగ్​ సురక్షితమంటున్న నిపుణులు

Defensive Driving is Very Safe
Defensive Driving is Very Safe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 25, 2025 at 2:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Defensive Driving is Very Safe : నగరంలో ప్రతి ఏడాది 3 వేల వరకు రోడ్డు ప్రమాదాలు సంభవిస్తున్నాయి. మృత్యుల్లో ఎక్కువ శాతం మంది ద్విచక్ర వాహనదారులు, పాదచారులు ఉంటున్నారు. ఈ ప్రమాదాలకు కారణం 80 శాతం వరకు మానవ తప్పిదాలనేనని పోలీసులు తెలిపారు. ఈ క్రమంలో డిఫెన్స్​ డ్రైవింగ్​ చాలా సురక్షితమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ద్విచక్ర వాహనదారులు ఈ పద్ధతిని పాటించడం ద్వారా చాలా వరకు ప్రమాదాలు, తీవ్రమైన గాయాల నుంచి తప్పించుకోవచ్చునని సూచిస్తున్నారు.

ఇటీవల డిఫెన్స్​ డ్రైవింగ్​ పేరుతో పోలీసులు ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తున్నారు. డ్రైవర్స్​ దీన్ని అందిపుచ్చుకోవాలి. కొన్నిసార్లు మనం నెమ్మదిగా వెళ్తున్నా ఎదురుగా వస్తున్న వారి నిర్లక్ష్యం వల్ల ప్రమాదాలు జరుగుతుంటాయి. వాహనం నడుపుతున్నప్పుడు చుట్టూ పరిస్థితులను గమనిస్తూ జాగ్రత్తగా వెళ్లాలి.

ఇలా చేయండి :

  • బైక్​పై వెళ్లేటప్పుడు గంటకు 40-60 కిలోమీటర్ల కంటే వేగం పెంచకపోవడమే మంచిది. ఐఎస్​ఐ మార్కు ఉన్న నాణ్యమైన హెల్మెట్​ వాడటం.
  • కార్లు, బస్సులకు సైడ్​ మిర్రర్​లు ఎంత ముఖ్యమో ద్విచక్ర వాహనాలకూ ఇవి అంతే కీలకం. వెనుక ఏ వాహనాలు వస్తున్నాయి యూటర్న్​ తీసుకునే సమయంలో పక్కన ఏవైనా వాహనాలు ఉన్నాయా, సులువుగా వీటిలో చూసి తెలుసుకోవచ్చు.
  • వాహనం యూటర్న్​ తీసుకునే సందర్భంలో కచ్చితంగా ఇండికేటర్లు ఉపయోగించాలి. దీనివల్ల వెనుక వచ్చే వాహనాలకు స్పష్టంగా అర్థమై బండి వేగం తగ్గిస్తారు. ఫలితంగా మీ వాహనాన్ని ఢీకొట్టే పరిస్థితి ఉండదు.
  • కాలనీ రహదారి నుంచి మెయిన్​ రోడ్డుపైకి వెళ్లేటప్పుడు ఆగి అటూ ఇటూ చూసి ముందుకు వెళ్లాలి.
  • రోడ్డుపై లేన్లు ఉంటే వాటిని కచ్చితంగా పాటించాలి. ఒకవేళ లేకపోతే ఎల్లప్పుడూ ఎడమ వైపు డ్రైవింగ్​ చేయడం​ ఉత్తమం. కుడివైపు నుంచి వేగంగా వెళ్లే వాహనాలకు సులువుగా దారి దొరుకుతుంది. ఇలా వెళ్లడం ద్వారా ప్రమాదాలు తగ్గేందుకు అవకాశం ఉంది.
  • రహదారిపై వెళుతున్నప్పుడు ముందు వాహనం ఆగితే పక్క నుంచి వెళ్లకపోవడం మంచిది. అకస్మాతుగా డోర్​ తెరిస్తే దానికి ఢీకొట్టే అవకాశం ఉంటుంది.
  • ద్విచక్రవాహనంపై ట్రిపుల్​ డ్రైవింగ్​కు పూర్తిగా దూరంగా ఉండాలి. ముఖ్యంగా పిల్లలను తీసుకెళ్లేటప్పుడు పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. లేదంటే ప్రమాదాలు ఎక్కువగా జరుగుతాయి.

డిఫెన్సివ్ డ్రైవింగ్​లో జాగ్రత్తలు:

  • సురక్షితమైన దూరం: ముందు వెళ్తున్న వాహనానికి, మీ వాహనానికి మధ్య సరైన గ్యాప్ ఉండేలా చూసుకోండి. దీని కోసం 'మూడు సెకన్ల నియమం' పాటించండి. ముందు వెళ్లే వాహనం ఒక వస్తువును దాటినప్పుడు, మీ వాహనం అదే వస్తువును దాటడానికి మూడు సెకన్ల సమయం పడుతుందో లేదో లెక్కించండి.
  • పరధ్యానంలో ఉండకండి : డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు ఫోన్ వాడటం, తినడం, లేదా భావోద్వేగ సంభాషణల్లో పాల్గొనడం వంటి పనులకు దూరంగా ఉండండి.
  • విశాలమైన మార్గాన్ని ఉంచండి: ఎల్లప్పుడూ ఒక "ఎక్స్​కేప్​ రూట్" లేదా బయటపడే మార్గాన్ని ఆలోచించండి. దీని ద్వారా ఏదైనా ప్రమాదం జరిగినప్పుడు తప్పించుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది.
  • చెడు వాతావరణంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి : వర్షం, మంచు, పొగమంచు ఉన్నప్పుడు వేగాన్ని తగ్గించండి. మీ హెడ్‌లైట్లను వాడండి (పొగమంచు లేదా మంచులో హై బీమ్స్ వాడకండి) మీ వాహనానికి సరైన టైర్​లు ఉన్నాయని నిర్ధారించుకోండి.

ఫోన్లు​ మాట్లాడుతూ బస్సు డ్రైవింగ్​ - ప్రాణాలు పోతున్నా మారని డ్రైవర్ల తీరు

రాత్రి వరకు డ్రైవింగ్ చేయాలి - మళ్లీ తెల్లవారుజామునే స్టీరింగ్ పట్టాలి - నిద్రపోయేది నాలుగైదు గంటలే

TAGGED:

DEFENSIVE DRIVING
DEFENSIVE DRIVING VERY SAFE
DEFENSIVE DRIVING BENEFITS
డిఫెన్స్‌ డ్రైవింగ్‌
DEFENSIVE DRIVING

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.