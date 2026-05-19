కూల్​ డ్రింక్స్​, ఆయిల్​ ఫుడ్స్​కు దూరంగా ఉంటేనే సేఫ్​ - వేసవి నేపథ్యంలో నిపుణుల సూచనలివే!

మండు వేసవిలో నూనె పదార్థాలకు దూరంగా ఉండమే సేఫ్ అంటున్న వైద్యులు - దాహం తీర్చుకునేందుకు కూల్​డ్రింక్స్​, ఐస్​ క్రీమ్స్​ సరికాదంటున్న నిపుణులు - శరీరాన్ని డీహైడ్రేషన్​ కాకుండా కాపాడేందుకు నీరే ప్రధానం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 19, 2026 at 8:41 PM IST

Updated : May 19, 2026 at 9:19 PM IST

Safe Food In Summer : హాట్ సమ్మర్ కూల్​గా కూల్ డ్రింకులు చల్లని ఐస్ క్రీంలు ఆరగించటం పరిపాటే. సాయంత్రం అయితే ఎంచక్కా కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పకోడీలు, పునుగులను ఆస్వాదిస్తుంటాం. అయితే ఈ మండు వేసవిలో నూనె పదార్థాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిదంటున్నారు వైద్యులు. ఎక్కువగా నూనేలు, మాంసాహారం తీసుకుంటే అనేక రకాల అనారోగ్య సమస్యలు తప్పవని హెచ్చరిస్తున్నారు. తక్కువ మసాలాలు ఉండే ఆహారంతో పాటు సీజనల్ ఫ్రూట్స్ మేలు చేస్తాయని వివరిస్తున్నారు. చల్లగా ఉన్నాయని కూల్ డ్రింకులు, జ్యూసులు ఎక్కువగా తీసుకుంటే ఇబ్బందేనని హెచ్చరిస్తున్నారు. అసలే ఎండల తీవ్రతకు తోడు సరైన ఆహారం తీసుకోకపోతే ఇబ్బంది పడాల్సిందే అంటున్నారు.

వేసవిలో ఇవి సరికావు : ఎండలు మండిపోతున్నాయి. ఉదయం తొమ్మిది గంటలకే సూర్యుడు సుర్రుమనిపిస్తున్నాడు. ఈ మండువేసవిలో గొంతులోకి చల్లగా కాస్త కూల్ డ్రింక్ పంపిస్తే ఒక్క క్షణం ఎంతో హాయిగా ఉంటుంది కదూ. స్నేహితులతో కలిసి ఎంచక్కా మండుటెండల్లో ఓ చిల్డ్ బీరు తాగేద్దాం అనుకునే వారికి కొదువే లేదు. పిల్లలకు సెలవులు కావటంతో నిత్యం సాయంకాలం స్నాక్స్ పరిపాటే. అందులోనూ తెలుగువారికి మిర్చీ బజ్జీ, వడలు, పునుగులు, సమోసాలు అంటే ప్రత్యేకమైన ఇష్టం ఉంటుంది. ఇక పిల్లలకు సెలవులు ఉండటంతో బంధువుల ఇళ్లకు వెళ్లటం, టూర్ల గురించి చెప్పాల్సిన పనిలేదు. అలా బయటకు వెళ్లినప్పుడు బిర్యానీ లాగించేస్తూ ఉంటాం. అయితే ఈ మండువేసవిలో ఆరోగ్యానికి ఇవి సరికాదంటున్నారు వైద్యులు. సరైన ఆహారం తీసుకోకపోతే ఇబ్బందులు తప్పవని హెచ్చరిస్తున్నారు.

"దాహం తీర్చుకునేందుకు కూల్​డ్రింక్స్​, గ్లూకోజ్​నీరు తాగటం సరికాదు. దీనివల్ల డీహైడ్రేషన్​ పెరిగే ప్రమాదమే ఉంది. ఎక్కువగా నీరే తాగాలి. నీటి శాతం అధికంగా ఉండే ఆకుకూరలు, కూరగాయలను ఎక్కువగా తీసుకోవాలి. కొబ్బరినీరు, మజ్జిగ తీసుకోవడం చాలా మంచిది. ఎండలో ప్రయాణించేవారు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి" - డా. రాజారావు , ఉస్మానియా మెడికల్ కాలేజీ ప్రిన్సిపల్

ఐస్ క్రీమ్​లకు దూరంగా ఉండటమే మేలు : వేసవిలో నూనెలు ఎక్కువగా ఉండే వేపుళ్లు, స్నాక్స్, అధిక ప్రోటీన్ ఉండే మాంసాహారాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిదంటున్నారు వైద్యులు. ఇవి త్వరగా జీర్ణం కాకపోవటంతోపాటు శరీరంలో వేడిని ఉత్పత్తి చేస్తాయని వివరిస్తున్నారు. ఇక కూల్ డ్రింక్​లు, కెఫిన్ ఎక్కువగా ఉండే టీ, కాఫీల వల్ల శరీరంలో డీహైడ్రేషన్ ఏర్పడుతుందని చెబుతున్నారు. వేసవిలో ప్రతి ఒక్కరు ఇష్టపడే ఐస్ క్రీముల్లో ఫ్యాట్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థ ఎక్కువగా పనిచేయాల్సి వచ్చి శరీరంలో మరింత వేడి పెరిగే ప్రమాదం ఉందంటున్నారు.

మద్యపానానికి దూరంగా : అందుకే వేసవిలో మసాలాలు, నూనెలు అధికంగా ఉండే ఆహారంతోపాటు మద్యపానానికి దూరంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. మద్యపానం వల్ల శరీరంలో నీటిశాతం తగ్గిపోయి తీవ్ర అనారోగ్యం భారిన పడే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. మంచినీరు, ఓఆర్ఎస్ వంటి ద్రవాలు తీసుకోవటంతోపాటు అత్యవసరమైతే తప్ప పగటి పూట ఇంటి నుంచి బయటకు రాకూడదని వివరిస్తున్నారు. మరోవైపు వేసవిలో ఎక్కువగా దొరికే కర్బూజ, తాటి ముంజెల వంటి వాటిని తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఇవి శరీరంలో నీటి శాతం తగ్గకుండా చూస్తాయని ఫలితంగా వేసవిలో అనారోగ్యానికి గురికాకుండా చూసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.

"వేసవిలోనే కాకుండా సాధారణంగా ఆయిల్​ పదార్థాలను మనం దూరం చేయాలి. ఇది దీర్ఘకాలిక వ్యాధులపై ప్రభావం చూపిస్తుంది. ఆయిల్​ పదార్థాల కారణంగా అతి వేగంగా పెరుగుతున్న డయాబెటిస్​, బీపీ, హార్ట్​ఎటాక్​, బ్రెయిన్​ ఎటాక్​, ఫ్యాటీలివర్ వ్యాధులు గమనిస్తున్నాం. సాయంత్రం పూట తీసుకునే బయట ఆహారాన్ని తగ్గించాలి. తరచూ వినియోగించే నూనెలో విషపదార్థాలు, క్యాన్స్​ర్ కారకాలు, హానికర కొవ్వులు ఉంటాయి" - డా.రాజేశ్​, జనరల్ ఫిజీషియన్

కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న ఆహారం : ఎండ తీవ్రత నుంచి శరీరాన్ని కాపాడుకోవటంలో ఆహారం కీలక పాత్ర పోషిస్తుందంటున్నారు వైద్యులు. సీజనల్ ఫ్రూట్స్ తోపాటు నీటిని ఎక్కువగా తీసుకోవటం మంచిదని వివరిస్తున్నారు. డీహైడ్రేషన్ భారిన పడకుండా చూసుకోవాలని చెబుతున్నారు. వీటితోపాటు వేసవిలో ఆహారం త్వరగా పాడైపోతుంది. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఎప్పటికప్పుడు వండుకున్న ఆహారానికే ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని సూచిస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

