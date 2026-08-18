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నెట్టింట వీడియోలు చూసి సొంతంగా మందులు వాడుతున్నారా? - ప్రాణాలకే ప్రమాదం అంటున్న నిపుణులు

బరువు తగ్గేందుకు వైద్యుల సూచనలు లేకుండానే మందుల వినియోగం - సామాజిక మాధ్యమాల్లో వీడియోలు చూసి సొంత వైద్యం - ఇలా చేస్తే భవిష్యత్తులో ప్రాణాలకే ప్రమాదమని హెచ్చరిస్తున్న వైద్య నిపుణులు

Medication Without Doctors Advice in Telangana
Medication Without Doctors Advice in Telangana (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 18, 2026 at 12:27 PM IST

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Medication Without Doctors Advice in Telangana : చిన్న చిన్న వ్యాధులకు డాక్టర్ల వద్దకు వెళ్లడం ఎందుకని సొంతంగా మందులు కొని వినియోగిస్తున్నారా ? అయితే మీకీ సమస్యలు తప్పవని హెచ్చరిస్తున్నారు నిపుణులు. సాధారణంగా స్నేహితులు, తెలిసిన వారు చెప్పారని, సామాజిక మాధ్యమాల్లో వీడియోలు చూసి కొంతమంది సొంత వైద్యం బాటపడుతున్నారు. ముఖ్యంగా రోజుల వ్యవధిలో బరువు తగ్గాలనే ఉద్దేశంతో కొన్ని మందులను వైద్యుల సూచనలు లేకుండానే వాడుతున్నట్లు డ్రగ్‌ కంట్రోల్‌ అధికారులు చెబుతున్నారు.

ఇటీవల హైదరాబాద్‌లోని అనేక ప్రాంతాల్లోని నలభైకి పైగా ఔషధ దుకాణాల్లో డీసీఏ అధికారులు తనిఖీలు నిర్వహించారు. దీనిలో మందులను అక్రమంగా నిల్వ ఉంచడం, వైద్యుల సూచనలు లేకుండా విక్రయించడం వంటి సమస్యలను అధికారులు గుర్తించారు. సంబంధిత దుకాణాలకు షోకాజ్​ నోటీసులు ఇచ్చిన అధికారులు వీరిపై చర్యలకు ఉపక్రమిస్తున్నారు.

మధుమేహం రోగులకు మాత్రమే : ఓజెంపిక్, రైబెల్సన్‌, మౌంజారో, వేగోవి మందులతో పాటు సెమాగ్లుటైడ్‌కు చెందిన ఇతర జనరిక్‌ మందులను నిబంధనలకు విరుద్ధంగా విక్రయిస్తున్నట్లు డీసీఏ తనిఖీల్లో తేలింది. నిజానికి ఈ మందులు మధుమేహం ఉన్న రోగులకు వైద్యుల సూచనలతో మాత్రమే అందిస్తారు. వీటిని వినియోగిస్తే ఆకలి తగ్గి, శరీరంలో గ్లైసెమిక్‌ ఇండెక్స్‌ పెరగకుండా ఉంటుంది. దీంతో షుగర్‌ కంట్రోల్​లో ఉంటుంది. ఆపై రోగులు బరువు కూడా తగ్గుతారు.

సులభంగా బరువు తగ్గేందుకు మందుల వినియోగం : అయితే నగరంలో అనేక మంది అధిక బరువుతో బాధపడుతున్నారు. వీరంతా సులభంగా బరువు తగ్గేందుకు ఈ మందులను వినియోస్తున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. నగరంలోని కొన్ని ఔషధ దుకాణాలు వీటిని విచ్చలవిడిగా విక్రయిస్తున్నాయి. వీటితో పాటు నగరంలో చాలా మంది ఓవర్‌ ది కౌంటర్‌ కొని వాడేస్తున్నారు. మందులను సరైన క్రమంలో వినియోగించడం, తగిన ఆహార నియామాలు పాటించడం తెలియకపోవడంతో రోగులు ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇలా చేస్తే ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకున్నట్లే అని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

పొంచి ఉన్న పెను ముప్పు :

  • కిడ్నీ వైఫల్యానికి దారితీసే ప్రమాదం : వైద్యుల సూచనలు లేకుండా ఈ మందులను తీసుకుంటే క్లోమగ్రంథి తీవ్రమైన వాపునకు గురవుతుంది. దీనితో పాటు శరీరంలో నీటి శాతం వేగంగా తగ్గిపోతుంది. తరచూ వాంతులు కావడంతో మూత్ర పిండాల పని తీరు మందగించడం వంటివి జరుగుతాయి. చివరికి కిడ్నీ వైఫల్యానికి దారి తీసే ప్రమాదం ఉంది.
  • గుండె పోటు వచ్చే అవకాశం : తక్కువ సమయంలో బరువు తగ్గడంతో గాల్‌ బ్లాడర్‌లో రాళ్లు ఏర్పడే ప్రమాదం ఉంది. పైగా శరీరంలో రక్తపోటు పెరుగుతుంది. ఆపై గుండె వేగంగా కొట్టుకొని అరిత్మియాకు దారి తీసి ఆకస్మిక గుండె పోటు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.
  • మానసిక సమస్యలు వెంటాడే ప్రమాదం : మందుల ప్రభావంతో నాడీ వ్యవస్థ పని తీరుపైనా ప్రభావం పడుతుంది. దీంతో పీడకలలు, కుంగుబాటు, చిరాకు వంటి తీవ్రమైన మానసిక ఆందోళన సమస్యలు పెరుగుతాయి.
  • కండరాల ద్రవ్యరాశిని తగ్గించే ప్రమాదం : ఈ మందులు శరీరంలోని కొవ్వుతో పాటు కండరాల ద్రవ్యరాశిని తగ్గిస్తాయి. దీంతో ఎముకల బలహీనత, తీవ్రమైన నిస్సత్తువ ఆవహించే ప్రమాదం పొంచి ఉంది. వైద్యుల పర్యవేక్షణ లేకుండా వీటిని వినియోగించడంతో సరైన సమతుల ఆహార నియమాలు పాటించకపోవచ్చు. లేదా మందులు వినియోగించడం ఆపేయవచ్చు. దీంతో కోల్పోయిన బరువు కంటే రెట్టింపుగా పెరిగే ప్రమాదం ఉంది.
  • రోజురోజుకూ డిమాండ్‌ పెరగడంతో : ఈ మందులకు రోజురోజుకూ ప్రజల్లో డిమాండ్‌ పెరుగుతోంది. దీంతో మార్కెట్‌లో నకిలీ మందులు పుట్టుకొస్తున్నట్లు డీసీఏ అధికారులు చెబుతున్నారు. అక్రమంగా విక్రయిస్తున్నట్లు గుర్తిస్తే వెంటనే డ్రగ్​ కంట్రోల్​ అధికారులకు సమాచారం అందించాలని సూచిస్తున్నారు.

ఒంట్లో ఏ సమస్య ఉన్నా వైద్యుడి అవసరం లేకుండానే మందులు - మెడికల్​ షాపుల ఇష్టారాజ్యం

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