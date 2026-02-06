గుండెపోటు మరణాలు పెరగడానికి ప్రధాన కారణం ఇదే - ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు వెల్లడించిన శాస్త్రవేత్తలు
నాణ్యత లేని వంటనూనె వినియోగమే గుండెపోటు మరణాలకు కారణమంటున్న నిపుణులు - రెండు, మూడు రకాల నూనెలు కలిపి వాడుకోవడం మేలని డబ్ల్యూహెచ్వో, ఎన్ఐఎన్ నిపుణుల సూచన
Published : February 6, 2026 at 8:00 AM IST
Heart Attack Deaths Causes in India : ఇటీవల కాలంలో హృద్రోగ సమస్యలతో అకస్మాత్తుగా అనేకమంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. దేశంలో పెరుగుతున్న గుండెపోటు మరణాలకు నాణ్యత లేనటువంటి వంట నూనెలను ఉపయోగించడమే కారణమని ప్రముఖ ఆరోగ్య నిపుణులు పేర్కొన్నారు. గురువారం న్యూట్రిషన్ లిటరసీ అండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్(ఎన్యూఎల్ఐఎఫ్ఈ), ఫుడ్ సేఫీటీ, ప్రమాణాల సంస్థ(ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ) సంయుక్తంగా నిర్వహించినటువంటి జూమ్ మీటింగ్లో జాతీయ పోషకాహార సంస్థ(ఎన్ఐఎన్), ప్రపంచ ఆరోగ్యసంస్థ, సీఎఫ్టీఆర్ఐకి చెందిన శాస్త్రవేత్తలు పాల్గొన్నారు.
ఎలాంటి నూనె వాడుతున్నామనేదే ముఖ్యం : ఎంత నూనె వాడుతున్నాం అనే దానికంటే, ఎలాంటిది వాడుతున్నామనేదే ముఖ్యమని జాతీయ పోషకాహార సంస్థ ప్రధాన శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ భానుప్రకాశ్రెడ్డి అన్నారు. ఏ ఒక్క నూనె అన్ని రకాల పోషకాలను అందించలేదని పేర్కొన్నారు. ఒక్కోనెల ఒక్కోరకం వాడుకోవడమో లేదంటే రెండు, మూడు రకాల ఆయిల్స్ కలిపి వాడుకోవడమో మేలని వివరించారు. చాలా నూనెల్లో ఒమేగా-6 ఎక్కువగా ఉంటుందని చెప్పారు. దానికి తగినట్లుగా ఒమేగా-3 లభించే ఆహారాలు, నూనెలను చేర్చుకోకపోతే గుండె జబ్బుల ముప్పు పెరుగుతుందని భాను ప్రకాశ్ రెడ్డి హెచ్చరించారు.
చిరు వ్యాపారులకు తక్కువ ధరలోనే ఆరోగ్యకరమైన నూనెలు అందించడంపై కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చర్యలు తీసుకోవాలని డబ్ల్యూహెచ్వో ఆగ్నేయాసియా ప్రాంతీయ కార్యాలయ సలహాదారు డాక్టర్ ఏంజెలా డిసిల్వా సూచించారు. డాక్టర్లు పేషెంట్లకు మందులతోపాటు ఎలాంటి వంట నూనెలు వాడాలనే విషయాన్ని సూచించాలని చండీగఢ్లోని పీజీఐఎంఈఆర్ ఆచార్యులు, వరల్డ్ ఎన్సీడీ ఫెడరేషన్ అధ్యక్షుడు జేఎస్ ఠాకూర్ పేర్కొన్నారు.
రైస్బ్రాన్ ఆయిల్లో ఉండే ‘ఒరిజనోల్’ వంటి పోషకాలు కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించడంలో దోహదపడతాయని ఐఐసీటీ రిటైర్డ్ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ ఆర్.బి.ఎన్.ప్రసాద్ పేర్కొన్నారు. డాక్టర్ సుబ్బారావు సమన్వయకర్తగా వ్యవహరించిన సమావేశంలో సెంట్రల్ ఫుడ్ టెక్నలాజికల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ ఉషారాణి, జాతీయ పోషకాహార సంస్థ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ అబ్రహం ఇబ్రహీం పాల్గొన్నారు.
