తినాల్సింది 400 గ్రాములు, కానీ తింటుంది 250 గ్రాములే
రోజుకు 250 గ్రాములకు మించి ఆకుకూరలు, కూరగాయలు, పండ్లు లాంటివి తినడం లేదంటున్న నిపుణులు - నగరంలో పెరిగిన జంక్ఫుడ్స్ వినియోగం - మంచి ఆహారపు అలవాట్లతో రోగనిరోధక శక్తి పెంపు
Published : January 19, 2026 at 2:57 PM IST|
Updated : January 19, 2026 at 3:09 PM IST
Benefits With Healthy Food : రానురానూ ఇళ్లల్లో వంట చేసుకోవడం తగ్గిపోతుంది. వారానికి రెండు, మూడు రోజులు రెస్టారెంట్లలో తినడం, క్షణాల్లో అయిపోయే పనే కదా అని ఆర్డర్లు పెట్టుకోవడం ఎక్కువ అవుతోంది. జంక్ఫుడ్స్కు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం వల్ల ఆహారంలో ఆకుకూరలు, కూరగాయలు, పండ్ల వినియోగం తగ్గుతోంది. నగరంలో చాలామంది రోజుకు 250 గ్రాములకు మించి ఆకుకూరలు, కూరగాయలు, పండ్లు లాంటివి తినడం లేదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అది కూడా రోజూ ఏదో ఒక రకం పండు లేదంటే ఆకుకూరకు పరిమితమవుతున్నారు. రోజూ 250 గ్రాముల ఆకుకూరలు, కూరగాయలు మరో 150 గ్రాముల వరకు పండ్ల శాతం ఆహారంలో తీసుకోవాలి.
ఎన్నో ప్రయోజనాలు :
- పండ్లు, కూరల్లో తక్కువగా, స్వీట్లు, బేకరీ ఇతర జంక్ఫుడ్స్లో క్యాలరీలు, కొవ్వులు అధికంగా ఉంటాయి. వీటిలో మేలు చేసే విటమిన్లు, పోషకాలు, ఫోలిక్ యాసిడ్, సూక్ష్మ పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి.
- పండ్లు, ఆకుకూరలు, కూరగాయల్లో పీచు ఎక్కువ. పండ్లలోని సాల్యుబుల్ పీచు వల్ల రక్తంలో కొలెస్ట్రాల్ పెరగకుండా చూస్తాయి. పీచు ఆలస్యంగా జీర్ణం అవుతుంది. కడుపు నిండుగా ఉన్న భావనతో చిరుతిళ్ల జోలికి పోరు. ఫలితంగా ఊబకాయం రాదు.
- పండ్లు, ఆకుకూరల్లో ఉన్న పీచు వల్ల మలబద్దకం దరిచేరదు. మధుమేహం నియంత్రణలో ఉంటుంది. పండ్లు, కూరల్లో పొటాషియం వల్ల అధిక రక్తపోటు సమస్య తగ్గుతుంది.
- వీటిలోని యాంటి ఆక్సిడెంట్లు శరీరంలోని కణజాలాన్ని ఉత్తేజితం చేస్తాయి. జుట్టు రాలటం, చర్మం ముడతలు, వృద్ధాప్య సమస్యలను తగ్గిస్తాయి. గ్యాస్ట్రిక్ క్యాన్సర్లకు అడ్డుకట్ట వేస్తాయి.
"నగరంలో జంక్ఫుడ్స్ వినియోగం పెరిగి చాలామంది పండ్లు, ఆకుకూరలు, కూరగాయలు తీసుకోవడం లేదు. వివిధ అనారోగ్య సమస్యలకు ఆహారపుటలవాట్లే కారణం. పండ్లు, ఆకుకూరలు విరివిగా తీసుకుంటే పేగుల్లో మంచి బ్యాక్టీరియా పెరుగుతుంది. జబ్బులకు అడ్డుకట్ట వేయవచ్చు. నిత్యం పెద్దలు 400 గ్రాములు, 18 ఏళ్లలోపు పిల్లలు 250 గ్రాముల పండ్లు, ఆకుకూరలు, కూరగాయలు ఆహారంలో మిళితం చేసుకోవాలి." - డా.లక్ష్మయ్య, మాజీ శాస్త్రవేత్త, జాతీయ పోషకాహార సంస్థ
చిన్నారుల కోసం ఈ పదార్థాలు : చిన్న పిల్లల ఆహారంలో ఎగ్స్, ఆకు కూరలు, తాజాపండ్లు, ఆకుపచ్చని కూరగాయలతో పాటు నట్స్, వేరుశనగ, గోధుమలు, పెసలు వంటి పదార్థాలు ఉండేలా చూడండి. స్వీట్లు, కేకులు, చాక్లెట్లకు బదులు ఫ్రూట్ సలాడ్, నువ్వులు, డ్రైఫ్రూట్స్ లడ్డూలు వంటివి ఇస్తే మంచిది. స్నాక్స్ అంటే మొలకల చాట్, సెనగలు, బొబ్బర్లతో చేసిన వడలు లాంటివి రుచి చూపించండి. ఇవన్నీ రుచికరంగా ఉంటాయి. అలాగే ఆరోగ్యానికి మంచివి.
రోజుకు 3 సార్లు ఆహారం : ఆధునిక కాలంలో మారుతున్న జీవనశైలి ఎన్నో రకాల జబ్బులకు కారణమవుతోంది. చిన్న, పెద్ద అన్న తేడా లేకుండా అన్ని వయసుల వారు అనారోగ్యానికి గురవుతున్నారు. అందుకు కారణం పోషకాహార లోపమే. ఆహారంలో కార్బొహైడ్రేట్స్, ప్రొటీన్లతో పాటు కొవ్వుపదార్థాలు, విటమిన్లు, మినరల్స్, మైక్రో ఎలిమెంట్స్ సమపాళ్లలో ఉండాలి. రోజుకు 3 సార్లు ఆహారాన్ని తీసుకోవడం అందరికీ అలవాటు. కానీ తక్కువ మోతాదులో 5-6 సార్లు తీసుకోవాలని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
ఫుడ్ ప్లాన్ తప్పని సరి : రోజు ఏది పడితే అది తినడం కాకుండా ఒక ప్లాన్ ప్రకారం తినాలి. మనం తినే ఆహారంలో ఎన్ని విటమిన్లు, కేలరీలు ఉన్నాయో చూసుకోవాలి. అలాగే పండ్లు, ఆకుకూరలు తినడం వలన రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందువల్ల భవిష్యత్తులో జబ్బులకు అడ్డుకట్ట వేయవచ్చని అంటున్నారు. పెద్దలు 400 గ్రాములు, 18 ఏళ్లలోపు పిల్లలు 250 గ్రాముల పండ్లు, ఆకుకూరలు, కూరగాయలు తినాలని చెప్పారు.
