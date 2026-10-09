రోజు ఉడికించిన గుడ్డు తింటున్నారా? - అయితే ఈ ప్రయోజనాలు తెలుసుకోవాల్సిందే!
Boiled Eggs are Good for Health : మారుతున్న జీవనశైలి కారణంగా రోగ నిరోధక శక్తి తగ్గుముఖం పడుతోంది. రోజువారీ ఆహారంలో గుడ్డుని చేర్చుకుంటే పూర్తిస్థాయి పోషకాహారం అందుతుందని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
Published : October 9, 2026 at 1:38 PM IST
Boiled Eggs are Good for Health : ప్రస్తుతం ఉరుకులు, పరుగులు జీవనం. మారుతున్న జీవనశైలి కారణంగా రోగ నిరోధక శక్తి తగ్గుముఖం పడుతోంది. పలు రుగ్మతలు పెరుగుతున్నాయి. పౌష్టికాహారం తీసుకోవాల్సిన ఆవక్యకత ఎంతైనా ఉంది. తక్కువ ధరకే లభించే కోడి గుడ్డును రోజువారీ ఆహారంలో భాగంగా మార్చుకుంటే పూర్తిస్థాయి పోషకాహారం అందుతుందని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. నేడు ప్రపంచ గుడ్డు దినోత్సవం సందర్భంగా ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక కథనం.
ఉడకబెట్టి తింటేనే ఆరోగ్యం
ఉడకబెట్టి తింటే పోషకాలు అందుతాయి. విటమిన్ ఎ-6 శాతం, విటమిన్ బి2 - 15 శాతం, విటమన్ బి12 - 9 శాతం, విటమిన్ బి5 - 7 శాతం, ఫోలేట్ - 5 శాతం, సెలీనియం - 22 శాతం, ఫాస్పరస్ - 9 శాతం మేర ఉంటాయి.
ఇలా చేయకండి
వేపుకొని తినడం (ఫ్రై), ఆమ్లెట్, హాఫ్బాయిల్డ్ చేసుకొని తింటే పోషక విలువలు తగ్గుతాయి. కూరగాయలు సహా వివిధ రకాల పిండి మిశ్రమంతో మల్టీగ్రెయిన్ ఆటా తయారు చేసే చపాతీతో కలిపి తీసుకుంటే మంతి ఫలితం లభిస్తుంది.
ఇవి తెలుసుకోండి
60 గ్రాముల కోడిగుడ్డు నుంచి శక్తి - 103 కేలరీలు, ఇనుము -1.26 మి.గ్రా, ఫాస్పరస్ - 132 మి. గ్రా, క్యాల్షియం - 36 గ్రాములు, కొవ్వులు - 7.9 గ్రాములు, ప్రొటీన్ - 7.9 గ్రాములు లభిస్తాయి. క్యాల్షియం, జింక్ తదితర ఖనిజాలు, బీ6, డీ, ఈ, కే విటమిన్లు దండిగా ఉంటాయి. ఒక గుడ్డులో 1.5 గ్రాముల పచ్చసోన, 213 మి.గ్రా కొలెస్ట్రాల్, 75 క్యాలరీలు ఉంటాయి.
గుడ్డు తింటే ప్రయోజనాలు ఇవే! :
- గర్భిణులు, పిల్లలకు ఆహారంలో రోజూ గుడ్డు తప్పకుండా తినాలి.
- కంటి సంబంధిత సమస్యలు దరిచేరవు.
- రక్తపోటు అదుపులో ఉంటుంది.
- రోజు ఒకటి చొప్పున తీసుకుంటే శరీరానికి అవసరమైన కొలెస్ట్రాల్ లభిస్తుంది.
- అల్పాహారంగా తీసుకుంటే బరువు తగ్గుతారు.
- ఎముకలు, కండరాలు దృఢంగా మారతాయి.
- ఎత్తు పెరిగేందుకు దోహదం చేస్తుంది.
- శరీరం, గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది.
- అలసట, ఒత్తడిని అధిగమించేందుకు ఉపకరిస్తాయి.
- యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్, క్యాన్సర్కు అడ్డుకట్ట వేస్తుంది.
పచ్చి గుడ్డుకు బదులుగా ఇలా
గుడ్లను ఉడికించి తింటే తేలికగా జీర్ణమవుతాయి. కొందరు పచ్చి గుడ్లను తింటే బలమని భావిస్తుంటారు. ఒకవేళ వాటిల్లో సాల్మోనెల్లా బ్యాక్టీరియా ఉన్నట్టయితే ఇన్ఫెక్షన్కు దారితీస్తుంది. దీంతో తీవ్రమైన కడుపునొప్పి, విరేచనాలు, తీవ్ర జ్వరం వచ్చే అవకాశం ఉంది. అందువల్ల గుడ్లను ఉడికించి, లేదా ఆమ్లెట్గా వేసుకొని తినటమే మంచిదంటున్నారు వైద్యులు.
గుడ్డులో ఎన్నో పోషకాలు!
గుడ్లు మంచి పోషక గనులు. ఒక గుడ్డులో 6-7 గ్రాముల ప్రొటీన్, 5 గ్రాముల కొవ్వు, విటమిన్ ఎ, విటమన్ డి, బి విటమిన్లతో పాటు కంటికి మేలు చేసే కొలీన్, ల్యూటీన్, జియాగ్జాంతీన్ వంటి పోషకాలూ ఉంటాయి. గుడ్డులోని కొవ్వు ప్రధానంగా పచ్చసొనలో ఉంటుంది. అయితే గుడ్లలోని కొవ్వు చాలా వరకూ అన్సాచ్యురేటెడ్ రకాలకు చెందిందే. ఇలాంటి రకం కొవ్వులు ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయని భావిస్తారు.
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