9 నుంచి 12కు వాణిజ్య పన్నుల డివిజన్లు! - వెల్లువెత్తుతున్న విమర్శలు
9 వాణిజ్య పన్నుల డివిజన్లు 12గా మార్చే ప్రతిపాదనపై వెల్లువెత్తుతున్న విమర్శలు - విస్తరించే ముందు సమగ్ర అధ్యయనం అవసరమంటున్న నిపుణులు - అధ్యయనం లేకుండా పునర్ వ్యవస్థీకరణ చేపడితే పాలనాపర ఇబ్బందులు
Published : February 26, 2026 at 7:28 AM IST|
Updated : February 26, 2026 at 8:27 AM IST
Commercial Tax Dept reorganization : గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ విస్తరణతో ముడిపెట్టి వాణిజ్య పన్నుల శాఖ పునర్ వ్యవస్థీకరణకు చొరవ చూపడంపై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. దాదాపు రూ.లక్ష కోట్ల ఆదాయాన్ని ప్రభుత్వానికి అందించే వాణిజ్య పన్నుల శాఖను విస్తరించే ముందు సమగ్ర అధ్యయనం అవసరమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. సమగ్ర విశ్లేషణ లేకుండా, ఆదాయం బలోపేతం దిశగా ఆలోచించకుండా జీహెచ్ఎంసీ జోన్లకు అనుసంధానంగా వాణిజ్య పన్నుల శాఖ 9 డివిజన్లను 12గా మార్చే యోచన చర్చనీయాంశంగా మారింది.
చర్చనీయాంశంగా వాణిజ్య పన్నుల డివిజన్ల ప్రతిపాదన : ప్రజలకు మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ విస్తరణకు శ్రీకారం చుట్టింది. జీహెచ్ఎంసీలో జోన్ల ఏర్పాటు జనాభా, జనావాసాలు, భౌగోళిక విస్తీర్ణం ఆధారంగా ఉంటుంది. అయితే ఇదే ప్రామాణికంగా వాణిజ్య పన్నుల శాఖ డివిజన్ల ఏర్పాటు జరగాలనే యోచన ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. ప్రధానంగా జీఎస్టీ ఆదాయం, పన్ను చెల్లింపుదారుల సంఖ్య, వ్యాపార రంగాల వారీగా లావాదేవీల పరిమాణం వంటి అంశాలు పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. ఐటీ కారిడార్ లాంటి భారీ వాణిజ్య కేంద్రాన్ని, శివారు ప్రాంతంలోని నివాస కాలనీలతో సమానంగా చూడటం సాధ్యం కాదు. ఐటీ కారిడార్ ప్రాంతం నుంచి రూ.వేల కోట్ల జీఎస్టీ వసూలవుతుంటే, నివాస ప్రాధాన్యత గల శివారు ప్రాంతాల నుంచి తక్కువ ఆదాయం వస్తుంది.
ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో జీహెచ్ఎంసీ జోన్లను ప్రామాణికంగా తీసుకుని ప్రస్తుతం ఉన్న 9 వాణిజ్య పన్నుల డివిజన్లను 12గా మార్చే ప్రతిపాదనపై నిపుణులు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పూర్తి స్థాయి అధ్యయనం లేకుండా పునర్ వ్యవస్థీకరణ చేపడితే పాలనాపరంగా సమతుల్యత దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉందని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. కొన్ని సర్కిళ్లలో అధిక వ్యాపార సంస్థలు ఉండటంతో పని భారం పెరగవచ్చని, మరికొన్ని సర్కిళ్లలో వ్యాపార సంస్థలు తక్కువగా ఉండి అధికారులకు పనే లేకుండా పోవచ్చని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
70 శాతం జీఎస్టీ ఆదాయం హైదరాబాద్ నుంచే : రాష్ట్రానికి వచ్చే సొంత పన్నుల ఆదాయంలో జీఎస్టీ, వాణిజ్య పన్నుల వాటా దాదాపు 60 శాతం. రాష్ట్రం మొత్తం మీద వచ్చే జీఎస్టీ ఆదాయంలో దాదాపు 70 శాతం హైదరాబాద్లో జరిగే వ్యాపార లావాదేవీల ద్వారానే వస్తున్నట్లు అధికారిక అంచనాలు సూచిస్తున్నాయి. రాష్ట్రంలో సుమారు ఐదు లక్షల జీఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్లు ఉండగా, వాటిలో రెండున్నర లక్షలకు పైగా గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలోనే ఉన్నాయని అంచనా.
వాణిజ్య పన్నుల శాఖ పునర్విభజన అవసరమైతే, దానికి ప్రత్యేక కమిటీ ఏర్పాటు చేసి సర్కిల్, డివిజన్ వారీగా జీఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్లు, పన్నుల వసూళ్లు, వ్యాపార రంగాల పంపిణీపై లోతైన అధ్యయనం చేయాల్సిన అవసరం ఉందని ఆర్థిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ప్రతి డివిజన్లో సమాన ఆదాయం, సమంగా పన్ను చెల్లింపుదారుల సంఖ్య, రంగాల వారీ సమన్వయం వంటి ప్రమాణాలు పాటిస్తేనే సమర్థవంతమైన వ్యవస్థ సాధ్యమవుతుంనే అభిప్రాయాన్ని వాణిజ్య పన్నుల శాఖ అధికారులు సైతం వ్యక్తంచేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం కూడా ఈ అంశాన్ని పరిశీలించి నిర్ణయం తీసుకుంటే, వ్యాపార కార్యకలాపాలపై పర్యవేక్షణ బలోపేతం అవుతుంది.
మూడు కార్పొరేషన్లుగా జీహెచ్ఎంసీ : గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (జీహెచ్ఎంసీ) స్వరూపం మూడు కార్పొరేషన్లుగా మారింది. జీహెచ్ఎంసీని పరిపాలన సౌలభ్యం కోసం ప్రభుత్వం 300 డివిజన్లకు విస్తరించి మూడు కార్పొరేషన్లుగా మార్చింది. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్, సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్, మల్కాజ్గిరి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (ఎంఎంసీ)గా ఏర్పాటు చేసింది. ఈ మేరకు ఇప్పటికే ఉత్తర్వులను జారీ చేసింది. ఈ మూడు కార్పొరేషన్లకు కమిషనర్లను ప్రభుత్వం నియమించింది.
