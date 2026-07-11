ఇంటి నిర్మాణంలో నీరూ ముఖ్యమే - ఇల్లు కట్టే ముందు కచ్చితంగా తెలుసుకోండి
నూతన ఇంటి నిర్మాణం చేపడుతున్నారా?- నీటి నాణ్యత కూడా ముఖ్యమే అంటున్న నిపుణులు - మన్నిక గల ఇళ్ల నిర్మాణానికి ఏ రకకమైన పద్ధతులు అవలంభించాలి? - నిర్మాణంలో ఎలాంటి నీటిని వాడాలో తెలుసుకుందామా?
Published : July 11, 2026 at 12:36 PM IST
Water Quality is Crucial In Home Construction : సొంత ఇంటిని నిర్మించుకోవడం అనేది చాలా మంది కల. అది సుదీర్ఘ కాలం మన్నిక వచ్చే విధంగా నిర్మించాలని చాలా మంది భావిస్తారు. ఇందుకోసం సిమెంట్, ఇటుక, ఉక్కు లాంటి వాటి నాణ్యతపై చూపిన శ్రద్ధ, ఆ ఇంటి నిర్మాణానికి ఉపయోగించే నీటిపై మాత్రం చూపరు. అందుబాటులో ఉన్న నీటినే ఉపయోగిస్తుంటారు. ఇళ్ల నిర్మాణానికి వినియోగించే నీటి ఆధారంగానే ఆ ఇంటి మన్నిక, ఎంతకాలం ఉంటుందనేది ఆధారపడి ఉంటాయని ఇంజినీర్లు చెబుతున్నారు. అందుకే ఇళ్ల నిర్మాణ సమయంలో ఉపయోగించే నీటికి పరీక్షలు చేయాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. నిర్దేశిత ప్రమాణాల మేరకు ఉంటే మాత్రమే ఆ నీటిని వాడాలని సూచిస్తున్నారు.
నిర్మాణ రంగంలో నీరు ప్రధానంగా సిమెంట్ గట్టిపడటం, క్యూరింగ్, సిమెంట్ మిశ్రమం సరిగ్గా కలిసేందుకు ఉపయోగపడుతుంది. నీరు నాణ్యంగా ఉంటేనే భవనం మన్నిక వస్తుంది. నాణ్యమైన నీరు అంటే కేవలం పైకి శుభ్రంగా కనిపించడమే కాదు. దానిలోని రసాయన కూర్పు, సేంద్రీయ పదార్థాలు, పీహెచ్ లెవల్స్, లవణాలు పరిమాణంపై ఆధారపడి ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
క్లోరైడ్ అధికంగా ఉంటే : గృహ నిర్మాణానికి ఉపయోగించే నీటిలో ఉప్పు, క్లోరైడ్ల శాతం ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే తాగేందుకు మాత్రమే కాదు ఇళ్ల నిర్మాణానికీ పనికిరాదని ఇంజినీర్లు చెబుతున్నారు. ఇలాంటి నీటిని వినియోగించినట్లయితే కాంక్రీట్ లోపల ఉండే ఐరన్ వేగంగా తుప్పు పట్టే విధంగా చేస్తుంది. లోపల ఐరన్ తుప్పు పట్టడం కారణంగా అది ఉబ్బిపోయి కాంక్రీట్ పెచ్చులు ఊడిపోయేందుకు అవకాశం ఉంది. స్తంభాలు, స్లాబుల్లో పగుళ్లు వచ్చేందుకు ఇది దారితీస్తుంది. ఇది బిల్డింగ్ పునాదినే బలహీనపరుస్తుంది.
సిమెంట్ గట్టపడే శక్తి తగ్గుదల : నీటిలో ఉండే సల్ఫేట్లు, ఇతర కెమికల్స్, సేంద్రీయ వ్యర్థాలు అధికంగా ఉంటే అవి సిమెంట్ మిశ్రమాన్ని సరిగ్గా గట్టిపడకుండా అడ్డుకునే అవకాశం ఉంది. ఫలితంగా కాంక్రీట్ గట్టిపడదు. దీంతో భవనానికి పూర్తి స్థాయి పటిష్ఠత రాదు.
గోడలపై తెల్లటి మచ్చలు : కొన్ని నీళ్లలో క్షార లక్షణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అలాంటి నీటితో ఇంటి నిర్మాణం చేసినట్లయితే ఇల్లు క్యూరింగ్ అయిన తర్వాత గోడలపై తెల్లటి పొడి, మచ్చలు ఏర్పడతాయి. గోడల అందాన్ని పాడు చేయడమే కాకుండా ప్లాస్టరింగ్ ఊడిపోయే విధంగా చేస్తుంది. ఇల్లు కట్టేటప్పుడు చాలా గోడలకు ఇలాంటి మచ్చలను మీరు గమనించే ఉంటారు.
మరి ఎలా ఉంటే వాడాలంటే? :
భారతీయ ప్రమాణాల సంస్థ ( ఇండియన్ స్టాండర్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఐఎస్:456-2000) ప్రకారం ఇంటి నిర్మాణానికి ఉపయోగించే నీటిలో ఉండాల్సిన పారామితుల వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
- పీహెచ్ విలువ 6 నుంచి 8.5 మధ్యలో ఉండాలి. ఎక్కువ ఆమ్ల గుణం, అధిక క్షార గుణం ఉన్న నీరు సిమెంట్ రసాయన ప్రక్రియను దెబ్బ తీస్తుందనే విషయాన్ని గుర్తించుకోవాలి.
- నీటిలో కరిగిన ఘన పదార్థాల (టీడీఎస్) స్థాయి 2000 పీపీఎం(పార్ట్స్ పర్ మిలియన్) కంటే తక్కువగా ఉండటం మేలు. ఎక్కువ టీడీఎస్ ఉన్నట్లయితే కాంక్రీట్ బలం తగ్గడంతో పాటు ఇనుము తప్పు పట్టే అవకాశం కూడా ఉంది.
- ఆర్సీసీ కోసం క్లోరైడ్ పరిమాణం 500 మి.గ్రా/లీ మించకుండా ఉండేలా చూసుకోవాలి. సల్ఫేట్లు 1000 మి.గ్రా/లీ లోపు మాత్రమే ఉండాలి. ఇవి ఎక్కువైనట్లయితే ఇనుము, సిమెంటుతో రసాయన చర్య జరిపి భవనం మన్నికను తగ్గిస్తాయి.
- నీరు దుర్వాసన రాకూడదు. రంగు మారినా, వాసన వచ్చినా అది కలుషిత నీరని అర్థం చేసుకోవచ్చు. అలాంటిది వాడకపోవడమే ఉత్తమం.
ఎలా ఉంటే పరీక్షలు అవసరం అంటే?
- తాగు నీరు ఇంటి నిర్మాణానికి అనువైంది. ఈ నీటిని టెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నేరుగా నిర్మాణాలకు వినియోగించుకోవచ్చు.
- ఇంటి నిర్మాణాలకు అధికంగా భూగర్భ జలాలను ఉపయోగిస్తుంటారు. వాడే ముందు నీటి కఠినత్వం, టీడీఎస్ తదితర పరీక్షలను చేయించడం ఉత్తమం.
- నదుల నుంచి, చెరువుల్లోని నీటిని ట్యాంకర్ల ద్వారా తీసుకొచ్చి కొంత మంది ఇంటి పనికి వాడుతుంటారు. ఇందులో మట్టి, సేంద్రీయ పదార్థాలు అధికంగా ఉంటాయి. అందువల్ల నీటిని శుద్ధిచేసి వాడటం మంచిది.
నాణ్యమైన నీటినే ఇళ్ల నిర్మాణానికి వాడాలి : ఇంటి నిర్మాణాలకు శుద్ధి చేసిన నీటిని వాడవచ్చు అని ఇంజినీర్లు చెబుతున్నారు. ఆ నీటికి క్వాలిటీ టెస్ట్ చేయించాక నిర్మాణాలకు కావాల్సిన పారామీటర్స్లో ఉందని నిర్ధారణ అయి తర్వాత మాత్రమే ఉపయోగించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మీరు బిల్డర్ వద్ద విల్లా, ఫ్లాట్ కొన్నట్లయితే వాటి ధర, కల్పించే సౌకర్యాలతో పాటు నీటి క్వాలిటీ పరీక్షల విషయం అడగటం మంచిది. మర్చిపోవద్దు సుమా!
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