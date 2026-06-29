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ఈ క్షణం చేజారకుండా ఆస్వాదించటం ఎలా? - నిపుణుల సూచనలు తెలుసుకోండి

మానవుడికి నిశ్చలత్వంతోనే జీవితం మరింత ఉత్సాహంగా మారుతుంది - వర్తమానంలో జీవించేందుకు పనులు నెమ్మదిగా చేయాలా? - ఈ విషయంలో మనస్తత్వవేత్త మెరీనా అబ్రమోవిచ్‌ సూచనలు ఇవే

EXPERTS ON LIVING IN PRESENT TIME
EXPERTS ON LIVING IN PRESENT TIME (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 29, 2026 at 1:56 PM IST

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Experts On Living In Present Time : ఈ ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో మనిషి లీనమైపోయాడు. గతం తాలుకూ బాధలను గుర్తుచేసుకుంటూ, భవిష్యత్తు గురించి భయపడుతూ నిలకడగా ఉండలేకపోతున్నాడు. దీంతో వర్తమానాన్ని ఎలా అనుభవించాలో మర్చిపోతున్నాడు. ఇది అస్సలు మంచిది కాదంటున్నారు మనస్తత్వవేత్త మెరీనా అబ్రమోవిచ్‌. మానవుడికి నిశ్చలత్వంతోనే జీవితం మరింత ఉత్సాహంగా మారుతుందని అంటున్నారు. అందుకోసం ఈమె ది ఆర్ట్​ ఆఫ్​ బీయింగ్​ ప్రజెంట్​ అనే కోర్స్​ను రూపొందించారు. వర్తమానంలో జీవించటానికి ఆ కోర్స్​లో కొన్ని అభ్యాసాలను సూచించారు.

గ్లాసు నీళ్లతో వర్తమానంలోకి : ఓ చిన్న మార్పు మన నాడీ వ్యవస్థపై తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. దీనికోసం ఓ గ్లాసు నీళ్లు తాగాలి. ఇది చాలా చిన్న పని. గ్లాసులోని నీటి ఉష్ట్రోగ్రతను గమనిస్తూ ఆ నీరు పెదవులను తాకడాన్ని, అవి మన నోటిలో నిలిచి ఉండే తీరును, మెల్లగా గొంతులోకి జారే విధానాన్ని స్పృహతో చేయాలి. అయితే ఇక్కడ మనం శ్రద్ధపెట్టేది నీటిపై కాదు. ఆ చర్యపై పెడుతున్నాం. దీని వల్ల నీరు తాగిన క్షణాలన్నిటిపై మనకు పూర్తి అవగాహన ఉంటుంది. అంటే ఆ కాలం మన అధీనంలోకి వచ్చినట్టే కదా!

శ్వాస నెమ్మదిగా : పొట్టపై అరచేతులు పెట్టి నెమ్మదిగా పది శ్వాసలు తీసుకుంటూ వదలాలి. అప్పుడు శరీరంలో జరిగే మార్పులను గమనించాలి. ఈ విధంగా శ్వాసను నెమ్మదింపజేస్తూ ఆలోచన వేగాన్ని తగ్గించాలి.

శరీరం ఏం చెబుతుంది : దీని కోసం ఎవరూ నిశ్శబ్దాన్ని ఆటంకపరచని ప్రదేశంలో కూర్చోవాలి. ఫోన్‌ను ఆఫ్‌ చేసి పక్కన పెట్టాలి. కళ్లు మూసుకుని నెమ్మదిగా, సహజంగా శ్వాస తీసుకోవాలి. ఈ సమయంలో శరీరంలో జరిగే మార్పులను గమనించాలి. దీంతో నిశ్చలత్వంగా ఉండొచ్చు. అయితే నిశ్చలత్వం అంటే మనసును ఖాళీ చేయటం కాదు. మనల్ని మనం అర్థం చేసుకోవడం. గుండె చప్పుడు, శ్వాస, రక్తప్రసరణ ఇలా ప్రతిదాన్నీ అనుభూతి చెందడం. దీని వల్ల నిమిషాల వ్యవధిలో వర్తమానంలో కలిపిపోతాం.

తలలో చైతన్యం : తలపై మృదువుగా 30 నుంచి 60 సెకన్లపాటు మర్ధన చేసుకోవాలి. దీనివల్ల మెదడు జీవ శక్తి మెరుగుపడి, ఆక్సిజన్​ను బాగా అందుతుంది. దీంతో ఒకరకమైన ప్రశాంతత లభిస్తుంది. అలాగే ఏకాగ్రత కూడా వస్తుంది. ఆలోచన వేగం మందగించి ప్రస్తుత క్షణాన్ని ఆస్వాదిస్తాం. మన మెదడులో భావోద్వేగ పరమైన చిక్కులు వచ్చినప్పుడు అనేక ఆలోచనలు మనల్ని చుట్టుముడుతాయి. ఆ సమయంలో తలకు మంచిగా నూనె పెట్టుకుని మసాజ్​ చేసుకోవాలి. ఇలా చేయటంతో మనసు ఉల్లసంగా మారుతుంది.

హాయిగా అడుగులు వేస్తూ వర్తమానంలోకి : ముందుగా వీలైనంత నెమ్మదిగా 10 అడుగులు వేయాలి. ఈ క్రమంలో కాలును ఎత్తడం, సాగదీయడం, తాకడం ఇలా నడకలోని ప్రతి దశనూ అనుభూతి చెందుతూ లోతుగా శ్వాస తీసుకోవాలి. ఈ చిన్న నడక వర్తమానాన్ని అనుభూతి చెందేలా చేస్తుంది. మనం పనులు వేగంగా చేయటంతో మన జీవితం కూడా వేగంగా సాగుతుంది. కానీ వర్తమానంలో జీవించాలంటే కొన్నిసార్లు మన చర్యలను నెమ్మదిగా చేయాలి. నెమ్మదిగా నడవటంతో అది సాధ్యమైతుంది.

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