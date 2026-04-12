పరీక్షల్లో ఫెయిలయ్యామని బాధపడుతున్నారా? - ఈ విషయాలు గుర్తుంచుకోండి
మార్కులు భవిష్యత్తును నిర్ణయించలేవంటున్న నిపుణులు - పరీక్షల్లో ఫెయిలైతే ఆందోళన చెందకూడదంటూ సూచన - ఆత్మీయులతో బాధను పంచుకుంటే మానసిక ప్రశాంతత - విద్యార్థులు గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశాలపై నిపుణుల సూచనలివే
Published : April 12, 2026 at 5:14 PM IST
Students Anxiety On Exam Results : పరీక్షల ఫలితాలు విడుదల అవుతున్నాయంటే ఓవైపు విద్యార్థులు ఓ రకమైన మానసిక వేదనను అనుభవిస్తుంటారు. పరీక్షల్లో ఫెయిలవుతామని, అనుకున్న దానికంటే తక్కువ మార్కులు వస్తాయని, తల్లిదండ్రులు నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకోలేము అని రకరకాల ఆలోచనలు విద్యార్థులను కుంగదీస్తాయి. ఈ వత్తిడి కారణంగా పరీక్షల ఫలితాలు వచ్చే సమయాల్లో క్షణికావేశానికి లోనై ప్రాణాలు తీసుకున్న సందర్భాలు గతంలో రాష్ట్రంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో చూస్తున్నాము.
కొన్ని ఉదాహరణలు :
- ఖమ్మం జిల్లా ముదిగొండకు చెందిన విద్యార్థిని (17) 2024లో ఇంటర్ మొదటి సంవత్సరం మ్యాథ్స్ సబ్జెక్టులో ఫెయిలయ్యారు. దీంతో మనస్తాపానికి లోనైన ఆమె ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో ఉరేసుకుని చనిపోయారు. కుమార్తె ఫెయిలైన విషయం తెలిసి పర్వాలేదులే అని ధైర్యం చెప్పినా ఇలా చేస్తుందని అనుకోలేదని ఆమె తండ్రి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
- భద్రాచలం పట్టణానికి చెందిన ఓ విద్యార్థిని ఇంటర్ పరీక్షల్లో ఒక సబ్జెక్టులో ఫెయిలయ్యారు. 2024లోనే సప్లిమెంటరీ పరీక్ష రాశారు. అయినా ఈ పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణత సాధించలేదు. దీంతో మనస్తాపానికి గురై బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డారు.
మార్కులు భవిష్యత్తును నిర్ణయించలేవు : పరీక్షల ఫలితాలు కేవలం విద్యార్థుల జ్ఞాపకశక్తికి సంబంధించిన అంకెలు మాత్రమే అని ప్రతి విద్యార్థీ గుర్తించాలి. దీనికి తగ్గట్టుగానే వారిలో అవగానహ కల్పించాలి. ఈ మార్కులు ఎప్పటికీ విద్యార్థుల భవిష్యత్తును నిర్ణయించలేవని నిపుణులు అంటున్నారు. ఫలితాలు ఎలా ఉన్నా వాటిని సమదృష్టితో చూడాలని చెబుతున్నారు.
తల్లిదండ్రులకు సూచనలు : పరీక్షల ఫలితాలు వచ్చే సమయాల్లో వారికి వచ్చిన మార్కులను ఇరుగుపొరుగు వారితో పోల్చొద్దు. ఒకవేళ మీ పిల్లలకు తక్కువ మార్కులు వచ్చినా, సబ్జెక్టుల్లో ఫెయిలైనా వారిపై కొపగించుకోకుండా వారిని దగ్గరికి తీసుకోండి. మేమున్నాం అనే భరోసా ఇవ్వండి. ఒక వేళ ఆవేశానికి లోనై మీరు కొపగించుకుంటే వారు తీవ్ర నిర్ణయాలు తీసుకునే ప్రమాదముంది.
విద్యార్థులు గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశాలు :
- వారిని ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి : పరీక్షల్లో ఒక్కో సారి తక్కువ మార్కులు రావచ్చు, లేదా అధికంగానూ రావచ్చు. వీటిలో ఫెయిలవటం అనేది తాత్కాలిక ఫలితమే అని గుర్తుంచుకోవాలి. పదోతరగతి, ఇంటర్ పరీక్షల్లో ఫెయిలైన ఎందరో విద్యార్థులు పట్టుదలతో చదివి ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ అధికారులుగా కొలువులు సాధించిన వారు ఎందరో ఉన్నారు. అంతేకాదు క్రీడాకారులుగా, వ్యాపారవేత్తలుగా తాము ఎంచుకున్న రంగాల్లో అగ్రగాములుగా రాణిస్తున్నారు. ఇలాంటి వారిని స్ఫూర్తిగా తీసుకుని ముందుకు వెళ్లాలి.
- కన్నవారి ప్రేమ ముందు సమస్యలన్నీ చిన్నవే : పరీక్షలో ఫెయిలైతే మళ్లీ పరీక్ష రాసుకోవటానికి ప్రభుత్వం వీలు కల్పిస్తోంది. ఒక్కనెల కష్టపడితే సప్లిమెంటరీ రాసి మళ్లీ మీ స్నేహితులతో కలిసి పైతరగతులకు వెళ్లవచ్చు. అదే మీ ప్రాణం పోతే ఇన్నాళ్లు మిమ్మల్ని పెంచిపోషించిన తల్లిదండ్రులకు తీరని శోకం మిగులుతుంది. వారి ప్రేమ ముందు మీరు సాధించే ర్యాంకులు ఎందుకూ పనికిరావనే విషయాన్ని ప్రతి విద్యార్థీ గుర్తుంచుకోవాలి. ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఆత్మహత్య అనే ఆలోచనలకు దూరంగా ఉండాలి.
- ఆత్మీయులతో సమయాన్ని గడపండి : ఆశించిన ఫలితాలు రానప్పుడు ప్రతికూల ఆలోచనలు మొదలవుతాయి. అలాంటి సమయంలో కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులతో సమయాన్ని గడపండి. మీ మనసులోని బాధను, భయాన్ని వారితో పంచుకోండి. దీంతో మీ మనసు కొంతవరకు కుదుటపడుతుంది. గత పరీక్షల్లో ఎక్కడ తప్పు చేశారో గుర్తించండి. రాబోయే పరీక్షల్లో పునరావృతం కాకుండా జాగ్రత్తపడండి. దీనిని తగ్గట్టలుగా పరీక్షలకు సన్నద్ధం కండి.
"పరీక్షల ఫలితాలను విద్యార్థులు ఒక అంచనాగా పరిగణించాలి. అంతేకానీ అవి జీవితానికి ముగింపు పలికేవి కాదనే విషయాన్ని తెలుసుకోవాలి. పరీక్షల్లో ఫెయిలవటం అంటే ఆయా సబ్జెక్టుల్లో తాత్కాలికంగా వెవుకబడటమే అని గుర్తించాలి. తీవ్రమైన ఒత్తిడి కలిగినప్పుడు మానసిక వైద్యులను సంప్రదించాలి" - జువ్వాది వెంకటేశ్వరబాబు, వ్యక్తిత్వ వికాస నిపుణుడు, కొత్తగూడెం
