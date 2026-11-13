భాగ్యనగరంలో భారత్ సమ్మిట్-2026 షురూ! - తొలిరోజు నాలుగు కీలక అంశాలపై చర్చ
తెలంగాణ అభివృద్ధి ప్రస్థానాన్ని అంతర్జాతీయ ప్రతినిధులకు పరిచయం చేయాలనే లక్ష్యంతో హైదరాబాద్ వేదికగా నిర్వహిస్తున్న 'భారత్ సమ్మిట్' తొలిరోజు కార్యక్రమాలు విజయవంతమయ్యాయి. దేశవిదేశాల నుంచి వచ్చిన నిపుణులు పలు అంశాలపై తమ అభిప్రాయాలను పంచుకున్నారు.
Published : November 13, 2026 at 10:09 PM IST|
Updated : November 13, 2026 at 10:16 PM IST
ప్రపంచ రాజకీయ, ఆర్థిక, సామాజిక పరిణామాలపై చర్చించేందుకు హైదరాబాద్ వేదికగా నిర్వహిస్తున్న భారత్ సమ్మిట్-2026 తొలిరోజు కార్యక్రమాలు విజయవంతంగా కొనసాగాయి. హైదరాబాద్ హైటెక్స్లో తెలంగాణ రైజింగ్ ఇతివృత్తంగా నాలుగు కీలక ప్యానల్ చర్చలు జరిగాయి. పట్టణీకరణ, ఫ్యూచర్ సిటీ, ఆర్థిక న్యాయం, సామాజిక న్యాయం, సంక్షేమ విధానాలపై దేశవిదేశాల నుంచి వచ్చిన ప్రముఖులు, నిపుణులు తమ అభిప్రాయాలు పంచుకున్నారు. తెలంగాణ భవిష్యత్ అభివృద్ధి ప్రణాళికలు, సామాజిక సమానత్వం, సంక్షేమ పథకాల అమలుపై ప్రధానంగా చర్చ సాగింది.
ఫోర్జింగ్ ఏ న్యూ వరల్డ్ ఇతివృత్తంతో
'ఫోర్జింగ్ ఏ న్యూ వరల్డ్' ఇతివృత్తంతో నిర్వహిస్తున్న భారత్ సమ్మిట్- 2026 రెండో ఎడిషన్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొన్న రాజకీయ, ఆర్థిక పరిణామాలు, ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ, అంతర్జాతీయ సహకారం, ఏఐ, వాతావరణ మార్పులు వంటి అంశాలు ప్రధాన ఎజెండాగా నిలిచాయి. వివిధ దేశాలకు చెందిన రాజకీయ పార్టీ అధ్యక్షులు, మాజీ ప్రధానులు, మాజీ మంత్రులు, గవర్నర్లు, ఎంపీలు, రాయబారులు, విధాన నిర్ణేతలు, మేధావులు, సామాజికవేత్తలు ఈ వేదికగా తమ అభిప్రాయాలు పంచుకుంటున్నారు.
తెలంగాణ అభివృద్ధి ప్రస్థానాన్ని అంతర్జాతీయ ప్రతినిధులకు పరిచయం చేయాలన్న లక్ష్యంతో తెలంగాణ రైజింగ్ పేరుతో ప్రత్యేక చర్చలు నిర్వహిస్తున్నారు. తొలిరోజు పట్టణీకరణ, ఫ్యూచర్ సిటీ నిర్మాణంపై చర్చ జరిగింది. ఈ ప్యానల్లో పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి శ్రీధర్బాబు పాల్గొన్నారు. పట్టణీకరణ, భవిష్యత్ అవసరాలు, మౌలిక వసతుల కల్పన తదితర అంశాలు చర్చకు వచ్చాయి. ఫ్యూచర్ సిటీ ప్రణాళికలను మంత్రి ఆవిష్కరించారు.
Participated in Bharat Summit 2026 at HICC, Hyderabad, and interacted with investors who are keen to explore opportunities in Telangana. During the interaction, I highlighted the State's strengths, opportunities across various sectors and our government's commitment to supporting investors at every stage. I invited them to consider Telangana for their investments and assured them of the government's full support in turning their proposals into reality. We welcome investments that bring new industries, create jobs and contribute to Telangana's growth. @Bharat_Summit @INCTelangana @revanth_anumula @Bhatti_Mallu @sjaju1 @PrTelangan4637 @TelanganaCS #bharathsummit #hicchitex— Sridhar Babu Duddilla (@OffDSB) November 13, 2026
పలు కీలక అంశాలపై చర్చ
'ఆర్థిక న్యాయం' అంశంపై జరిగిన మరో ప్యానల్ చర్చలో పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్ గౌడ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఆర్థిక అసమానతలు, అభివృద్ధి ఫలాలు అన్ని వర్గాలకు అందాల్సిన అవసరం, సమాన అవకాశాల కల్పన వంటి అంశాలపై చర్చించారు. మూడో అంశంగా జరిగిన సామాజిక న్యాయంపై ప్యానల్ చర్చలో బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ పాల్గొన్నారు. తెలంగాణలో సామాజిక న్యాయం అమలు తీరు, బీసీలతోపాటు వెనుకబడిన వర్గాలకు అవకాశాలు కల్పించాల్సిన అవసరంపై చర్చించారు. నాలుగో ప్యానల్గా జరిగిన సంక్షేమం అంశంపై చర్చలో సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ పాల్గొన్నారు. ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనారిటీ వర్గాల అభ్యున్నతికి ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు, వారి సామాజిక ఆర్థిక అభివృద్ధికి తీసుకుంటున్న చర్యలపై చర్చించారు.
రేపు హాజరుకానున్న రాహుల్గాంధీ
సమిట్కు వివిధ దేశాల నుంచి రావాల్సిన ప్రతినిధుల్లో కొందరు చివరి నిమిషంలో హాజరుకాలేకపోవడంపై నిర్వాహకులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఇక రెండోరోజు కార్యక్రమాల్లో భాగంగా మరో నాలుగు తెలంగాణ రైజింగ్ అంశాలపై చర్చలు జరగనున్నాయి. సహకార సమాఖ్యవాదం, సంస్కృతి-సమాజం, యువత-క్రీడలు-రాజకీయాలు, ఎన్నికల సమగ్రత వంటి అంశాలు చర్చకు రానున్నాయి. అంతర్జాతీయ ప్రతినిధులు ఈ అంశాలపై తమ అనుభవాలు, అభిప్రాయాలను పంచుకోనున్నారు. రెండోరోజు కార్యక్రమాలకు కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్గాంధీ సహా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి, ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి , మంత్రులు, ఇతర ప్రముఖులు హాజరుకానున్నారు.
నేటి నుంచి 'భారత్ సమ్మిట్ 2026' రెండో ఎడిషన్ - హాజరవుతోన్న 70 దేశాల ప్రతినిధులు