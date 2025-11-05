ETV Bharat / state

నేడు జాతీయ ఒత్తిడి అవగాహన దినోత్సవం - ఓపికగా జయించాలంటున్న నిపుణులు

విద్యార్థులు ఒత్తిడిని అధిగమించేందుకు వివిధ అవగాహన కార్యక్రమాలు - నిర్లక్ష వైఖరి, ప్రణాళిక లేమి సమస్యలతో మానసిక ప్రశాంతత దూరం - ఫోన్​ అతి వినియోగం నష్టాలను చేకూర్చుతోందంటున్న నిపుణులు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 5, 2025 at 4:38 PM IST

National Stress Awareness Day 2025 : జీవన ప్రయాణం సాఫీగా సాగాలంటే ఒత్తిడి చిత్తవ్వాల్సిందే. ఉరుకులమయంగా మారిన పరిస్థితుల్లో వివిధ సమస్యలు, సవాళ్లు జీవితానికి చిక్కుముడిగా మారుతున్నాయి. మన సొంత తప్పిదం, నిర్లక్ష వైఖరి, ప్రణాళిక లేమి వంటి సమస్యలు మానసిక ప్రశాంతతను దూరం చేస్తున్నాయి. బాలలు, యువత బంగారు భవితపై వివిధ అంశాలు ప్రభావం చూపుతున్నాయని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. నేడు 'జాతీయ ఒత్తిడి అవగాహన దినోత్సవం' సందర్భంగా దాన్ని అధిగమించాల్సిన తీరును సిద్ధిపేటకు చెందిన మానసిక వైద్య నిపుణురాలు డా.శాంతి ఇలా సూచిస్తున్నారు.

చరవాణి భూతం : నేటి ఆధునిక కాలంలో స్మార్ట్​ ఫోన్​ జీవితంలో ఒక భాగమైపోయింది. ప్రతి చిన్న విషయానికి దీనినే ఎక్కువగా వినియోగిస్తున్నారు. మొబైల్ ఫోన్​ అతి వినియోగం అనేక నష్టాలను చేకూర్చుతోంది. ఉమ్మడి మెదక్, వికారాబాద్ జిల్లాల్లో బాలల, యువత రోజులో అత్యధిక సమయం సెల్ ఫోన్​లకే కేటాయిస్తున్నారు. గంజాయి, మద్యం, ఇతర మత్తు పదార్థాలు జీవిత లక్ష్యాల నుంచి మనల్ని వేరుచేస్తున్నాయి.

పర్యవేక్షణ లేక : సులువుగా డబ్బు సంపాదించాలన్న ఆలోచన తప్పటడుగులు వేయటానికి కారణమవుతోంది. ఆన్​లైన్​ గేమ్స్, బెట్టింగ్ యాప్స్ వినియోగం పెరగడం, చేతిలో చిల్లిగవ్వ లేక నష్టపోవడం వంటివి ఒత్తిడికి గురిచేస్తున్నాయి. తల్లిదండ్రుల పర్యవేక్షణ లేకపోవడంతో విద్యార్థులు ఇలాంటి వాటికి బానిసలై ఒత్తిడికి గురవుతున్నారు.

చదువు ఒక భాగమే : పాఠశాల స్థాయి నుంచే విద్యార్థులకు మార్కులు సాధించాలనే భావన వస్తోంది. దీనివల్ల ఆశించిన మార్కులు సాధించలేదని, అందరి ముందు తలదించుకోవాల్సి వస్తోందనే ఆలోచన బాలలు, యువ విద్యార్థులను వేధిస్తోంది. క్రమంగా ఇది ఒత్తిడిగా మారుతోంది. కుటుంబీకులు, విద్యాసంస్థల నిర్వాహకులు ఆదేశిస్తున్న తీరు విద్యార్థులపై మరింత ఒత్తిడికి గురిచేస్తోంది.

ఇలా అధిగమిద్దాం :

  • చదువు, ఉద్యోగ సాధనకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి.
  • అదాయం, వ్యయం, ఆర్థిక వనరుల నిర్వహణ పక్కాగా ఉండాలి.
  • లక్ష్య సాధనకు ఇష్టంతో కష్టపడాలి.
  • ఓపిక, సమయపాలన, ప్రణాళిక ఉండాలి.
  • ప్రతి నిమిషాన్ని ఆనందమయంగా మార్చుకోవాలి.
  • చెడు స్నేహాలు, వ్యసనాలకు దూరంగా ఉండాలి.
  • అవసరం మేర మొబైల్ ఫోన్​ను వినియోగించాలి.

ఇంటర్ విద్యార్థులకు ప్రత్యేకం : ఇంటర్ విద్యార్థులు ఒత్తిడికి గురవుతుండటాన్ని గుర్తించిన ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు హెల్ప్ పేరిట కార్యక్రమాన్ని అమలు చేస్తోంది. ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలో విద్యాసంవత్సరం ప్రారంభం నుంచి ప్రతి 15 నుంచి 30 రోజులకు ఒకసారి మానసిక నిపుణులతో కౌన్సిలింగ్ ఇప్పిస్తున్నారు. టోల్​ ఫ్రీ నంబర్లను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. జిల్లాకి ఒకరు మానసిక వైద్యుడిని నియమించారు. వీరు చదివే తీరు, తదితర అంశాలను వివరిస్తున్నారు.

టోల్ ఫ్రీ నంబర్లు : 14416, 1800914416

ఆత్మవిశ్వాసం పెంచుతూ : డిగ్రీ కళాశాలల్లో విద్యార్థులకు ఒత్తిడిని అధిగమించేందుకు వివిధ అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. సిద్ధిపేటలోని ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో ఒత్తిడికి గురయ్యే విద్యార్థులను గుర్తించి లక్ష్యసాధన, ఆత్మవిశ్వాసం పెంచుకోవడంపై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. కళాశాలలో విద్యార్థుల కౌన్సిలింగ్ కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు. మరోవైపు హెల్త్​క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు.

