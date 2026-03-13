ETV Bharat / state

వ్యాయామం చేస్తున్నారా? - వేసవిలో ఈ విషయాలు మరవొద్దు - లేదంటే ప్రాణాలకే ప్రమాదం!

వేసవిలో జాగ్రత్తలు అవసరమంటున్న నిపుణులు - రాబోయే రోజుల్లో ఎండ తీవ్రత మరింత పెరిగే అవకాశం - ఎండాకాలంలో అధిక తీవ్రత గల వ్యాయామాలు చేసి ప్రాణాలు పోగొట్టుకోవద్దని నిపుణుల సూచన

Gym Health Precautions Tips in Summer
Gym Health Precautions Tips in Summer (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 13, 2026 at 10:35 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Gym Health Precautions Tips in Summer : రాష్ట్రంలో గత కొన్ని రోజులుగా గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. ఉదయం 8 గంటలకే వేడి గాలులు మొదలవుతున్నాయి. రాబోయే రోజుల్లో ఎండ తీవ్రత మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ ఇటీవల హెచ్చరించింది. ఈ మేరకు వేసవిలో జిమ్​లో అధిక​ వ్యాయామాలు, గ్రౌండ్​లో పరిగెత్తడం లేదా అధిక తీవ్రత గల వ్యాయామాలు చేసి ప్రాణాలు పోగొట్టుకోవద్దని నిపుణులు సూచనలు ఇస్తున్నారు. ఈ ఎండ తీవ్రత నేపథ్యంలో ఫిట్‌నెస్ ఔత్సాహికులకు పలు సలహాలు ఇస్తున్నారు.

ఈ సమయంలో మీ వద్ద ఉండాల్సినవి :

  • మంచి నీళ్ల బాటిళ్లు
  • లెమన్​ వాటర్​
  • కొబ్బరి నీరు
  • ఓఆర్​ఎస్​ ప్యాకెట్లు
  • కళ్లద్దాలు
  • టోపీలు

వీటిని పాటించండి :

  • గ్రౌండ్​కు వెళ్లే ముందు కనీసం రెండు గ్లాసుల మంచి నీరు తాగాలి.
  • వేసవి కాలంలో వదులుగా ఉండే దుస్తులు లేదా లేత రంగులో ఉండే దుస్తులు వేసుకుంటే మంచిది.
  • మొదట వార్మప్​ చేసిన తర్వాత నెమ్మదిగా రన్నింగ్​, ఆ తర్వాత నడక సాధన చేయాలి.

వేసవిలో ఈజీ వ్యాయామాలు ఇవే : వేసవిలో ఎక్కువగా సులభమైన వ్యాయామాలు చేయాలి. యూట్యూబ్​, సోషల్​ మీడియాలో చూసి ప్రాక్టీస్​ చేసి ప్రాణాలకు హాని కలిగించుకోవద్దు. కేవలం నిపుణుల పర్యవేక్షణలో మాత్రమే వ్యాయామాలు చేయాలి. అలా చేయడం వల్ల ఆరోగ్యానికి మంచిది. 20 నిమిషాల పాటు నెమ్మదిగా వాకింగ్​ చేయాలి. వెంటనే పావు గంట విశ్రాంతి తీసుకోవాలి. స్విమ్మింగ్​, సైక్లింగ్​ ఉదయం 7 గంటల్లోపు పూర్తి చేస్తే మంచిది. జిమ్​లో ఫిట్‌నెస్ ట్రైనర్ సూచన ప్రకారం వ్యాయామం చేయాలి. ప్రాక్టీస్​​ చేస్తున్నప్పుడు గొంతు ఎండి దాహం వేస్తుంది. ఒకేసారి బాటిల్ నీళ్లు​ తాగకుండా కొద్దికొద్దిగా తీసుకోవాలి.

''వేసవిలో వ్యాయామాలు చేసేవారు ఉదయం 8 గంటల్లోపే జిమ్​ సెషన్స్​ లేదా తమ కసరత్తులు పూర్తి చేయాలి. ఎండలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో బాడీ డీహైడ్రేషన్​ నుంచి నివారించడానికి రోజూ 8 నుంచి 10 గ్లాసుల నీరు తాగాలి. మాంసం, మద్యం, కూల్​ డ్రింక్స్​ తాగకండి. వాటికి దూరంగా ఉండండి. ఆహారంలో ఆకుకూరలు ఉండేలా చూసుకోవాలి. పుష్కలంగా పండ్లు తినాలి. వ్యాయామం చేసే సమయంలో తలనొప్పి, వాంతులు, స్పృహ తప్పడం, గాబరాగా అనిపించడం వంటి లక్షణాలుంటే వెంటనే డాక్టర్​ను సంప్రదించండి'' -డా.ఎం.గజానన్​, సహాయ ఆచార్యులు, రిమ్స్​ జనరల్​ ఫిజీషియన్

నిపుణుల సూచనలు ఇవే :

  • ఉదయం 11 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 వరకు సూర్యరశ్మి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుంది.
  • ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతున్న ప్రభావం పిల్లలు, వృద్ధులపై అధికంగా ఉంటుంది.
  • ఈ సమయంలో బయటకు వెళ్లకపోవడమే మంచిది. ఒకవేళ వెళ్లాల్సి వస్తే గొడుగు, టోపీలు ధరించాలి.
  • బయటకు వెళ్లినప్పుడు వెంట నీళ్ల సీసాలు, గ్లూకోజ్​, కొబ్బరి నీళ్లు లాంటివి తీసుకువెళ్లాలి.
  • ఇక చిన్న పిల్లల విషయానికొస్తే వారు డీహైడ్రేషన్​కు గురికాకుండా తల్లిపాలు అధికంగా ఇవ్వాలి.
  • వడ దెబ్బకు గురికాకుండా ఉండేందుకు చెట్ల నీడలో సేద తీరాలి.

విద్యుత్​ బిల్లు తక్కువ రావాలంటే : వేసవి కాలంలో ఎయిర్​ కూలర్లు, ఏసీలను వినియోగించడానికి ప్రజలు పోటీపడుతుంటారు. రాష్ట్రంలో గృహ జ్యోతి పథకం కింద తెల్ల రేషన్​ కార్డులు కలిగిన వారికి నెలకు 200 యూనిట్ల వరకు విద్యుత్​ వినియోగంపై ప్రభుత్వం రాయితీ కల్పిస్తూ జీరో బిల్​ జారీ చేస్తుంది. అయితే ఒకవేళ వినియోగం పరిమితి కంటే ఒక్క యూనిట్​ పెరిగినా కూడా మొత్తం బిల్లు పూర్తిగా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో వినియోగదారులు పరిమితిని దాటకుండా జాగ్రత వహిస్తూ ఏసీలు, కూలర్లు, ఫ్యాన్లను పద్ధతిలో ఉపయోగించుకోవడం ద్వారా వేసవి నుంచి ఉపశమనం పొందడమే కాకుండా భారీ విద్యుత్​ బిల్లుల భారాన్ని కూడా తేలిగ్గా తప్పించుకోవచ్చు.

తెలంగాణలో పెరిగిన ఎండ తీవ్రత - ఆ జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు

రాష్ట్రంలో ఈ ఏడాది వేసవి నిప్పుల కొలిమే! - ఉత్తర తెలంగాణలో అధిక ఉష్ణోగ్రతలు : ఐఎండీ

TAGGED:

EXPERTS STRONG WARNING IN SUMMER
GYM HEALTH PRECAUTIONS
GYM HEALTH EXERCISES TIPS IN SUMMER
వేసవిలో అధిక వ్యాయామాలు వద్దు
SUMMER HEALTH PRECAUTIONS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.