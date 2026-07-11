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ఎన్యూమరేషన్​ పత్రం నింపడంలో సందేహాలా? - మీ ప్రశ్నలన్నింటికీ సమాధానాలు ఇవిగో

తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కొనసాగుతున్న ఎస్ఐఆర్​​ సర్వే - బీఎల్​వోలకు ఎన్యూమరేషన్​ పేపర్లు సమర్పించేందుకు ఈ నెల 14 వరకే గడువు - ఎస్​ఐఆర్​పై సందేహాలకు సమాధానాలివిగో

SIR Survey in Telangana
SIR Survey in Telangana (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 11, 2026 at 9:25 AM IST

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SIR Survey in Telangana : ఎస్​ఐఆర్ ​(ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ)కు సంబంధించి ఇప్పటికీ చాలా మందికి ఎన్యూమరేషన్‌ ఫారాలే అందలేదు. అందిన వారిలో చాలా మందికి ఆ పత్రాలు ఎలా నింపాలనేది తెలియట్లేదు. కొంతమందైతే 2002 నాటి, ప్రస్తుత ఓటర్ల జాబితాలను ఎక్కడి నుంచి, ఏ విధంగా పొందాలో అర్థంకాక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. మరోవైపు ఓటర్లు తమ వివరాలు నింపిన ఎన్యూమరేషన్‌ పేపర్లను బీఎల్‌వో(బూత్ లెవల్ అధికారులకు)లకు సమర్పించేందుకు ఈ నెల 14వ తేదీ వరకే గడువుంది. ఈ ప్రక్రియపై క్షేత్రస్థాయిలో ఓటర్లకు పలు సందేహాలున్నాయి. వాటికి సమాధానాలివే.

1. ఇప్పటికీ నాకు ఎన్యూమరేషన్‌ ఫామ్ అందలేదు. ఎవర్ని, ఎలా సంప్రదించాలి?

గత ఎన్నికల్లో మీరు ఏ పోలింగ్‌ సెంటర్లో ఓటేశారో ఆ బూత్‌ స్థాయి అధికారిని (బీఎల్‌వో) సంప్రదించండి. మీ ఫొటో ఓటరు గుర్తింపు కార్డు (ఓటర్ ఐడీ) నంబర్‌ ఉన్నా, దాంతో అనుసంధానమైన మొబైల్ నంబర్‌ ఉన్నా https://voters.eci.gov.in వెబ్‌సైట్‌ లేదా ఈసీఐ నెట్‌ యాప్‌ను సందర్శించి ఆ వివరాలు నమోదు చేస్తే మీ ఓటు వివరాలతో పాటు బీఎల్‌వో పేరు, మొబైల్ నంబర్‌ కనిపిస్తాయి. ఆ నంబర్‌లో సంప్రదించి ఎన్యూమరేషన్ పేపర్​ను పొందొచ్చు.

https://voters.eci.gov.in వెబ్‌సైట్​ను సందర్శించి ఇంటి పేరుతో సహా మీ పేరు, మీ తండ్రి పేరు, వయసు, లింగం, జిల్లా, నియోజకవర్గం వంటివి ఎంటర్ చేస్తే మీ ఓటు వివరాలతో పాటు బీఎల్‌వో పేరు, ఫోన్‌ నంబర్‌ లభ్యమవుతాయి.

మీ పేరు ఆధార్‌ కార్డులో, ఓటరు జాబితాలోనూ ఒకే విధంగా ఉండి, మీ మొబైల్ నంబర్‌ ఆధార్‌తో, ఎపిక్‌ నంబర్‌తోనూ లింక్​ అయి ఉంటే పైవెబ్‌సైట్‌లోకి వెళ్లి ఆన్‌లైన్‌లోనూ ఎన్యూమరేషన్‌ పేపర్​ను సమర్పించొచ్చు. 5 నిమిషాల్లో ఈ ప్రాసెస్ పూర్తవుతుంది.

2. ఎన్యుమరేషన్‌ ఫారంలో ఏయే వివరాలు నమోదు చేయాలి? ఎలా నింపాలి?

ఎన్యూమరేషన్‌ ఫారం పైభాగంలో మీ పేరు, ఓటరు ఫొటో ఐడీ కార్డు నంబర్, అడ్రస్, పోలింగ్‌ సెంటర్ వివరాలు, నియోజకవర్గం, మీ ఫొటో ముందే ముద్రించి ఉంటాయి.

2002 నాటి ఓటర్ లిస్ట్​లో మీ పేరు ఉన్నట్లయితే ఆ వివరాలను ఎంటర్ చేయాలి. అప్పటి జాబితాలో మీ పేరు లేకపోయినట్లయితే మీ తల్లిదండ్రులు లేదా భార్య/ భర్త లేదా ఇతరత్రా కుటుంబీకులు, సంబంధీకుల పేర్లు ఎవరివి ఉంటే వారి వివరాలు ఎంటర్ చేయాలి.

మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్, ఆధార్, సెల్​ఫోన్ నంబర్, తండ్రి/ సంరక్షకుడి పేరు, తల్లి పేరు, భార్య/ భర్త పేరు, వారి ఎపిక్‌ నంబర్‌ (అందుబాటులో ఉంటే) వివరాలన్నీ నింపి, కొత్త కలర్‌ ఫొటోలను అతికించి బూత్​ లెవల్ అధికారికి ఇవ్వాలి.

రెండు పత్రాల్లో ఒకదానిపై బీఎల్‌వో సంతకం చేసి, దాన్నే రసీదుగా ఓటరుకు ఇస్తారు. దీన్ని తప్పనిసరిగా మీ వద్ద భద్రపరుచుకోవాలి.

3. వివరాలు నింపిన ఎన్యూమరేషన్‌ పేపర్లను బీఎల్‌వోలకు ఎప్పటిలోగా సమర్పించాలి? గడువులోగా సమర్పించకపోతే నష్టం ఏంటి?

వివరాలు నింపిన ఎన్యూమరేషన్‌ పేపర్లను ఈ నెల 14వ తేదీలోగా బీఎల్‌వోలకు సమర్పించాలి. లేకపోతే ఓటు హక్కును కోల్పోతారు. జులై 31వ తేదీన విడుదల చేసే ముసాయిదా జాబితాలో మీ పేరు ఉండదు.

ఆ తర్వాత మళ్లీ ఓటు హక్కును పొందాలంటే కొత్తగా ఫారం-6లో దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దాంతో పాటు మీ అర్హత నిరూపించుకునే విధంగా ఎన్నికల సంఘం(ఈసీ) నిర్దేశించిన 11 రకాల పత్రాల్లో ఏదో ఒకటి సమర్పించాలి.

4. 2002 నాటి ఓటర్ లిస్ట్​ ఎలా లభ్యమవుతుంది? అందులో మా వివరాలు ఎలా చూసుకోవాలి?

2002 నాటి ఓటర్ల జాబితా బీఎల్‌వోలు(బూత్ లెవల్ అధికారులు), రాజకీయ పార్టీలకు చెందిన బూత్‌ స్థాయి ఏజెంట్ల వద్ద అందుబాటులో ఉంటుంది. https://voters.eci.gov.in వెబ్‌సైట్‌లో లేదా ఈసీఐ నెట్‌ యాప్‌ డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకుని అందులో సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు.

5. ఎన్యూమరేషన్‌ ఫారంతో పాటు ఇంకేమైనా పత్రాలు బీఎల్‌వోకు ఇవ్వాలా?

పూర్తిచేసిన ఎన్యూమరేషన్‌ పేపర్​ తప్ప, బీఎల్‌వోలకు ఇతరత్రా ఏ డాక్యుమెంట్లను ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. అయితే ఆధార్‌ జిరాక్స్​ను అడుగుతున్నారు. ఆధార్ ఐడీ ఇవ్వాలా వద్దా అనేది ఓటరు ఇష్టం.

6. 2002లో మా తల్లిదండ్రుల ఓటు ఎక్కడుందో గుర్తులేదు? తెలుసుకోవడం ఎలా?

ఈసీఐ నెట్‌యాప్‌ లేదా https://voters.eci.gov.in వెబ్​సైట్​లోకి వెళ్లి అప్పట్లో మీ తల్లిదండ్రులు నివసించిన జిల్లా, నియోజకవర్గం వివరాలు, ఇంటి పేరుతో మీ తల్లిదండ్రుల పేర్లను నమోదు చేస్తే వివరాలు లభ్యమవుతాయి.

7. నాకు 2002 తర్వాత వివాహమైంది. ప్రస్తుతం మా అత్తారింట్లో ఉంటున్నాను. నా తల్లిదండ్రుల ఓటు వివరాలు ఇక్కడ అందుబాటులో లేవు. మ్యాపింగ్‌ ఏ విధంగా చేసుకోవాలి?

బూత్​ లెవల్ అధికారికి మీ తల్లిదండ్రులు అప్పట్లో నివసించిన నియోజకవర్గం, గ్రామం పేరు చెబితే ఈసీఐ నెట్‌ యాప్‌లో వెతికిపెడతారు. లేదా మీరైనా స్వయంగా ఈ యాప్‌లో చూసుకోవచ్చు. ఒక వేళ ఆ వివరాలు లభ్యమవ్వనట్లయితే మీ భర్త లేదా వారి తల్లిదండ్రుల వివరాలతోనైనా అనుసంధానించొచ్చు.

8. బూత్​ లెవల్ అధికారి ఇచ్చిన ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రం కనిపించట్లేదు. ఏం చేయాలి?

ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. మరో ఎన్యూమరేషన్ పత్రమివ్వాలని బీఎల్‌వోను అడిగితే ఆయన ఈఆర్‌వోను సంప్రదించి అందిస్తారు.

9. నేను గత 20 ఏళ్లుగా ఇక్కడే ఉంటున్నా? ఓటు హక్కు, రేషన్‌కార్డు కూడా ఉంది. మ్యాపింగ్‌ చేసుకునేందుకు మా తల్లిదండ్రుల ఓట్లు ఇక్కడ లేవు. నా ఓటు హక్కు కొనసాగుతుందా?

బూత్ లెవల్ అధికారి నోటీసిచ్చి విచారణకు పిలుస్తారు. ఎన్నికల సంఘం నిర్దేశించిన 1.కేంద్ర/ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగి లేదా పింఛనుదారుకు జారీ చేసిన ఐడీ కార్డు లేదా పింఛను పేమెంట్‌ ఆర్డర్‌. 2.1987 జులై 1కు ముందు ప్రభుత్వ, స్థానిక సంస్థలు, పోస్టాఫీసు,బ్యాంకులు ఎల్‌ఐసీ/పీఎస్‌యూలు జారీ చేసిన గుర్తింపు పత్రాలు. 3. అధికారిక డేట్ ఆఫ్ బర్త్. 4. పాస్‌పోర్ట్, గుర్తింపు పొందిన బోర్డు/యూనివర్సీటీ జారీ చేసిన విద్యా సర్టిఫికెట్లు. 6. రాష్ట్ర అధికారులు జారీ చేసిన శాశ్వత నివాస ధ్రువీకరణ. 7. అటవీ హక్కుల చట్టం ధ్రవపత్రం. 8. కులధ్రువీకరణ(క్యాస్ట్). 9. నేషనల్‌ రిజిస్టర్‌ ఆఫ్‌ సిటిజన్స్‌ (అమల్లో ఉన్న ప్రాంతాల్లో మాత్రమే) 10. రాష్ట్ర/స్థానిక సంస్థలు తయారు చేసిన ఫ్యామిలీ రిజిస్టర్‌. 11. ప్రభుత్వం జారీ చేసిన భూమి/ఇంటి కేటాయింపు డాక్యుమెంట్లలో ఏదో ఒకటి సమర్పిస్తే బీఎల్‌వో వాటితో సంతృప్తి చెందితే ఓటు హక్కు కొనసాగుతుంది. ఆధార్‌ కార్డును కేవలం గుర్తింపు కార్డుగానే (ఐడీ) పరిగణిస్తారు. అది అర్హత నిరూపించుకునేది కాదు.

10. పొట్టకూటి కోసం ఇతర ప్రాంతాల్లో పనిచేస్తున్నాం. మా పరిస్థితి ఏంటి?

మీకు సంబంధించిన ఎన్యూమరేషన్‌ అప్లికేషన్​ ఫారంను మీ ఇంటి పెద్ద లేదా ఇతర కుటుంబ సభ్యులకు అందజేస్తారు. వారే ఆ ఓటరు వివరాలను నింపి, మీ తరఫున సంతకం చేసి బీఎల్‌వోకు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది.

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SIR SURVEY IN TELANGANA
VOTER REGISTRATION ISSUES IN TG
ఎస్​ఐఆర్​పై సందేహాలకు సమాధానాలు
EC OFFICIALS ON SIR SURVEY IN TG
SIR SURVEY IN TELANGANA

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