'మార్నింగ్ వాక్ ఆపండి - వేడివేడిగా తినేయండి' - శీతాకాలంలో వైద్యుల సలహాలివే
Health Tips For Winter Season : హైదరాబాద్లో రోజురోజుకూ చలి పెరుగుతోంది. ఈ క్రమంలోనే శ్వాసకోశ వ్యాధులు, చర్మ సంబంధిత రుగ్మతల బారిన పడకుండా ఉండేందుకు వైద్యులు పలు సూచనలు చేస్తున్నారు.
Published : November 16, 2026 at 10:44 AM IST
భాగ్యనగరంలో రోజురోజుకూ చలి పెరుగుతోంది. ఎల్నినో ప్రభావం ఉన్నప్పటికీ రాత్రిపూట ఉష్ణోగ్రతలు క్రమంగా తగ్గుతున్నాయి. రానున్న రోజుల్లో చలి తీవ్రత మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే శ్వాసకోశ వ్యాధులు, అలర్జీలు, చర్మ సంబంధిత రుగ్మతలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. వృద్ధులు, చిన్న పిల్లలపై చలి ప్రభావం అధికంగా కనిపిస్తుంది. జలుబు, దగ్గు, గొంతు నొప్పి, ఫ్లూ జ్వరం వంటివి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ఇప్పటికే ఆస్తమా, క్రానిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ డిసీజ్ (సీవోడీపీ), అలర్జీలు, న్యుమోనియా వంటి సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారికి ఈ చలికాలం మరింత ఇబ్బంది కలిగిస్తుందని వైద్యులు చెబుతున్నారు. ఉస్మానియా, గాంధీ, నిలోఫర్, ఫీవర్ ఆసుపత్రులకు వస్తున్న రోగులలో చాలా మంది వైరల్ సంబంధిత సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారు. శీతాకాలంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ద్వారా వ్యాధులను నివారించవచ్చని ప్రభుత్వ వైద్యుడు రాజారావు తెలిపారు.
చర్మ సమస్యలు
శీతాకాలంలో చాలా మందికి పొడి చర్మం ప్రధాన సమస్యగా వేధిస్తుంటుంది. పొడి చర్మం కారణంగా ఒంటిపై దురద, దద్దుర్లు, పుండ్లు వస్తాయి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఈ సమస్యలు సర్వసాధారణం. కాళ్లు, చేతులకు ఆయిల్తో కూడిన మాయిశ్చరైజర్లు, వెన్న లాంటివి ఉపయోగించాలి. ముఖానికి వాటర్ బేస్డ్ మాయిశ్చరైజర్లను వినియోగించాలి. మరీ వేడిగా లేదా మరీ చల్లగా ఉన్న నీటితో స్నానం చేయొద్దు. షుగర్, థైరాయిడ్ వంటి సమస్యలు ఉన్నవారికి చర్మ సమస్యలు ఉంటే వెంటనే చర్మ వైద్యులను సంప్రదించాలి.
ఆ సమయంలో నడవకపోవడమే ఉత్తమం
ఎలాంటి రక్షణ లేకుండా చలిలో బయటకు వెళితే, బెల్స్పాల్సీ వచ్చే ప్రమాదముంది. ముఖ్యంగా 50-60 ఏళ్లు పైబడిన వారికి ఈ ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది. చల్లని గాలి చెవుల ద్వారా ప్రవేశించి, నాడులను ప్రభావితం చేస్తుంది. దీంతో ముఖం ఒక వైపునకు లాగేసినట్లు ఏర్పడే ప్రమాదముంది. మెదడులో కణుతులు, గవద బిళ్లలు, ఇన్ఫెక్షన్ల కారణంగా కూడా ఈ సమస్య రావచ్చు. దీనిని గుర్తించిన వెంటనే చికిత్స చేయించుకోవాలి. ఈ కాలంలో ఉదయం 5 నుంచి 7 గంటల మధ్య నడవడం వంటివి చేయకపోవడమే ఉత్తమం.
పిల్లలపై ఎక్కువగా ప్రభావం
చల్లని వాతావరణం పిల్లలపై ఎక్కువగా ప్రభావం చూపుతుంది. జలుబు, దగ్గు, జ్వరం, గొంతునొప్పి, ఒళ్లు నొప్పులు వంటివి వేధిస్తాయి. 5 నుంచి 6 రోజుల తర్వాత కూడా జ్వరం తగ్గకపోవడం, ఆయాసం, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులుంటే దానిని న్యుమోనియాగా భావించాలి. ఈ కాలంలో తక్కువ బరువు ఉన్న, నెలలు నిండని పిల్లల్లో హైపోథెర్మియా (ఒళ్లు చల్లబడటం) ప్రధాన సమస్యగా కనిపిస్తుంది. చంటి పిల్లలను వెచ్చని వాతావరణంలో ఉంచాలని పిల్లల వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
వేడి వేడి ఆహారం తీసుకోవాలి
ఈ కాలంలో ఆహారంలో మార్పులు చేసుకోవడం మంచిదని పోషకాహార నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇంట్లో వండిన వేడి వేడి ఆహారం తీసుకోవాలి. తేలికగా, సులభంగా జీర్ణమయ్యే ఆహారానికి అధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. భోజనంలో కూరగాయలు, ఆకు కూరలు, గుడ్లు, చికెన్, తృణధాన్యాలను చేర్చుకోవాలి. ఎక్కువగా సూప్లు తీసుకోవడం వల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రతలు వెచ్చగా ఉండేలా చూసుకోవచ్చు. ఈ కాలంలో లభించే పండ్లను తినడం వల్ల రోగ నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది.
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