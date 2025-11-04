కొత్త ఫోన్ తీసుకున్నారా? - ఇలా 'స్మార్ట్'గా వాడి సేఫ్గా ఉండండి
పండగల సందర్భంగా వేల సంఖ్యలో స్మార్ట్ఫోన్ల కొనుగోళ్లు - ఫోన్ల విషయంలో ప్రాథమిక జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న నిపుణులు - ఫోన్ చోరీకి గురైతే సీఈఐఆర్ వెబ్సైట్ ద్వారా గుర్తించే సదుపాయం
Published : November 4, 2025 at 2:53 PM IST
Smart Phone Safety Tips Telugu : దసరా, దీపావళి వేళ తెలంగాణలో వేల సంఖ్యలో అత్యాధునిక, కొత్త స్మార్ట్ ఫోన్లను యువతీ యువకులు కొనుగోలు చేశారు. రూ.వేలు చెల్లించి ప్రత్యక్షంగానో, ఆన్లైన్ విధానంలోనో కొన్నారు. ఇంతవరకు బాగానే ఉన్నా, ఇటీవల జరుగుతున్న పరిణామాల నేపథ్యంలో ఫోన్ల విషయంలో ప్రాథమిక జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అందులో కొన్ని ముఖ్య వివరాలు,
ఐఎంఈఐ నెంబరు : భవిష్యత్తులో ఫోన్ చోరీకి గురైనా, పోగొట్టుకున్నా సీఈఐఆర్ వెబ్సైట్ ద్వారా గుర్తించే సదుపాయం అందుబాటులోకి వచ్చింది. వెబ్పోర్టల్లో దరఖాస్తు చేసుకునే క్రమంలో ఫోన్ నెంబర్లతో పాటు ఐఎంఈఐ నెంబరు నమోదు చేయాలి. ఫోన్ డబ్బా రసీదుపై ఉండే నంబర్లను రాసి, జాగ్రత్తగా దాచుకోవడం మరీ మంచిది.
డబ్బానే కీలకం : ఫోన్తో పాటు ఇచ్చే డబ్బాను దాచిపెడితే ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్, రీసేల్ సమయంలో 10 నుంచి 20 శాతం వరకు అదనంగా రాబట్టుకోవచ్చు. బాక్స్ లేకపోతే దుకాణాల నిర్వాహకులు వెనకాడతారు.
బిల్లు, వారంటీ : ఫోన్ పని చేయనప్పుడు, మరమ్మతుల సమయంలో బిల్లు, వారంటీలను ప్రమాణికంగా తీసుకుంటారు. ఖరీదైన ఫోన్ అయితే ప్రామాణిక సంస్థలకు చెందిన బీమా చేయించడం ఎంతో ఉత్తమం.
యాప్ లాక్ : సైబర్ మోసాలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో వ్యక్తిగత, ఆర్థిక, కుటుంబ, ఇతరత్రా వివరాలు, దృశ్యాలు, చిత్రాల విషయంలో అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి. ఫోన్లోని ప్రతి యాప్నకు లాక్ను అనివార్యంగా పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.
భద్రత (హైసెక్యూరిటీ): సాధారణ, తేలికైన పాస్వర్డ్లతో వ్యక్తిగత గోప్యత దెబ్బతినే అవకాశం ఉంటుంది. పిన్, ప్యాటర్న్, ఫేస్లాక్, బయోమెట్రిక్ లాక్ పకడ్బందీగా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. భద్రత విషయంలో బయోమెట్రిక్, ఫేస్లాక్కు పెద్దపీట వేయాలి. ఇందుకు ఫోన్లో ఇన్బిల్డ్గా వచ్చే యాప్ను వినియోగించాలి. తద్వారా ఇతరులు వాడకుండా, నిలువరించే అవకాశం ఉంటుంది.
ఫోన్ పోయిందా ఫిర్యాదు చేయండి ఇలా : సీఈఐఆర్ వెబ్సైట్ ద్వారా పోగొట్టుకున్న స్మార్ట్ఫోన్ పనిచేయకుండా బ్లాక్ చేయడం అది దొరికాక తిరిగి అన్బ్లాక్ చేసుకునే సదుపాయం ఉంది. ఎవరైనా ఫోన్ పోయిన అనంతరం తొలుత మీసేవ సెంటర్లో ఫిర్యాదు చేయాలి. ఆ ఫిర్యాదు రిసిప్ట్ను భద్రపరచుకోవాలి. అనంతరం సెల్ఫోన్ స్టోర్కు వెళ్లి అదే నంబర్పై కొత్త సిమ్ను తీసుకోవాలి. అప్పుడు ఆటోమేటిగ్గానే పాత సిమ్ బ్లాక్ అయిపోతుంది. అనంతరం సీఈఐఆర్ పోర్టల్ ఓపెన్ చేస్తే అందులో కనిపించే బ్లాక్ స్టోలెన్/ లాస్ట్ మొబైల్ ఆప్షన్ను సెలక్ట్ చేసుకోవాలి.
పోగొట్టుకున్న స్మార్ట్ఫోన్లో అప్పటివరకు వినియోగించిన ఫోన్ నంబర్లు, ఐఎంఈఐ నంబర్లతో పాటు అక్కడ అడిగిన ఇతర వివరాలను నమోదు చేయాలి. కంప్లైంట్ ప్రతి, ఐడీ (ఆధార్ మాదిరి), ఫోన్ కొనుగోలు రశీదు (అందుబాటులో ఉంటే) అప్లోడ్ చేయాలి. అనంతరం మీ కొత్త సిమ్కు ఓ రిక్వెస్ట్ ఐడీ వస్తుంది. ఆ ఐడీ ఆధారంగా కేసు స్టేటస్ను తెలుసుకునేందుకు వీలుంటుంది. ఈ విధంగా ఫిర్యాదు అందిన 24 గంటల్లోగా సీఈఐఆర్ పోర్టల్ సిబ్బంది ఆ ఫోన్ను బ్లాక్ చేసి పనిచేయకుండా చేస్తారు. సాధారణంగా ఫోన్ దొంగిలించినా / దొరికినా వాళ్లు ఆ మొబైల్లో కొత్త సిమ్ వేసుకుని వినియోగించుకోవాలని చూస్తారు. ఈ విధంగా బ్లాక్ చేసిన మొబైల్లో ఇతరులు ఎవరైనా సిమ్కార్డు వేస్తే, వెంటనే సీఈఐఆర్కు అలర్ట్ మెసేజ్ వస్తుంది.
