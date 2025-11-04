ETV Bharat / state

కొత్త ఫోన్​ తీసుకున్నారా? - ఇలా 'స్మార్ట్​'గా వాడి సేఫ్​గా ఉండండి

పండగల సందర్భంగా వేల సంఖ్యలో స్మార్ట్​ఫోన్ల కొనుగోళ్లు - ఫోన్ల విషయంలో ప్రాథమిక జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న నిపుణులు - ఫోన్​ చోరీకి గురైతే సీఈఐఆర్ వెబ్​సైట్​ ద్వారా గుర్తించే సదుపాయం

Smart Phone Safety Tips Telugu
Smart Phone Safety Tips Telugu (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 4, 2025 at 2:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Smart Phone Safety Tips Telugu : దసరా, దీపావళి వేళ తెలంగాణలో వేల సంఖ్యలో అత్యాధునిక, కొత్త స్మార్ట్ ఫోన్లను యువతీ యువకులు కొనుగోలు చేశారు. రూ.వేలు చెల్లించి ప్రత్యక్షంగానో, ఆన్​లైన్​ విధానంలోనో కొన్నారు. ఇంతవరకు బాగానే ఉన్నా, ఇటీవల జరుగుతున్న పరిణామాల నేపథ్యంలో ఫోన్ల విషయంలో ప్రాథమిక జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అందులో కొన్ని ముఖ్య వివరాలు,

ఐఎంఈఐ నెంబరు : భవిష్యత్తులో ఫోన్​ చోరీకి గురైనా, పోగొట్టుకున్నా సీఈఐఆర్ వెబ్​సైట్​ ద్వారా గుర్తించే సదుపాయం అందుబాటులోకి వచ్చింది. వెబ్​పోర్టల్​లో దరఖాస్తు చేసుకునే క్రమంలో ఫోన్​ నెంబర్లతో పాటు ఐఎంఈఐ నెంబరు నమోదు చేయాలి. ఫోన్​ డబ్బా రసీదుపై ఉండే నంబర్లను రాసి, జాగ్రత్తగా దాచుకోవడం మరీ మంచిది.

డబ్బానే కీలకం : ఫోన్​తో పాటు ఇచ్చే డబ్బాను దాచిపెడితే ఎక్స్​ఛేంజ్​ ఆఫర్, రీసేల్ సమయంలో 10 నుంచి 20 శాతం వరకు అదనంగా రాబట్టుకోవచ్చు. బాక్స్ లేకపోతే దుకాణాల నిర్వాహకులు వెనకాడతారు.

బిల్లు, వారంటీ : ఫోన్​ పని చేయనప్పుడు, మరమ్మతుల సమయంలో బిల్లు, వారంటీలను ప్రమాణికంగా తీసుకుంటారు. ఖరీదైన ఫోన్​ అయితే ప్రామాణిక సంస్థలకు చెందిన బీమా చేయించడం ఎంతో ఉత్తమం.

యాప్​ లాక్ : సైబర్ మోసాలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో వ్యక్తిగత, ఆర్థిక, కుటుంబ, ఇతరత్రా వివరాలు, దృశ్యాలు, చిత్రాల విషయంలో అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి. ఫోన్​లోని ప్రతి యాప్​నకు లాక్​ను అనివార్యంగా పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.

భద్రత (హైసెక్యూరిటీ): సాధారణ, తేలికైన పాస్వర్డ్​లతో వ్యక్తిగత గోప్యత దెబ్బతినే అవకాశం ఉంటుంది. పిన్​, ప్యాటర్న్, ఫేస్​లాక్, బయోమెట్రిక్ లాక్ పకడ్బందీగా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. భద్రత విషయంలో బయోమెట్రిక్, ఫేస్​లాక్​కు పెద్దపీట వేయాలి. ఇందుకు ఫోన్​లో ఇన్​బిల్డ్​గా వచ్చే యాప్​ను వినియోగించాలి. తద్వారా ఇతరులు వాడకుండా, నిలువరించే అవకాశం ఉంటుంది.

ఫోన్​ పోయిందా ఫిర్యాదు చేయండి ఇలా : సీఈఐఆర్ వెబ్​సైట్​ ద్వారా పోగొట్టుకున్న స్మార్ట్​ఫోన్​ పనిచేయకుండా బ్లాక్ చేయడం అది దొరికాక తిరిగి అన్​బ్లాక్ చేసుకునే సదుపాయం ఉంది. ఎవరైనా ఫోన్​ పోయిన అనంతరం తొలుత మీసేవ సెంటర్​లో ఫిర్యాదు చేయాలి. ఆ ఫిర్యాదు రిసిప్ట్​ను భద్రపరచుకోవాలి. అనంతరం సెల్​ఫోన్​ స్టోర్​కు వెళ్లి అదే నంబర్​పై కొత్త సిమ్​ను తీసుకోవాలి. అప్పుడు ఆటోమేటిగ్గానే పాత సిమ్​ బ్లాక్ అయిపోతుంది. అనంతరం సీఈఐఆర్​ పోర్టల్​ ఓపెన్​ చేస్తే అందులో కనిపించే బ్లాక్​ స్టోలెన్​/ లాస్ట్ మొబైల్ ఆప్షన్​ను సెలక్ట్ చేసుకోవాలి.

పోగొట్టుకున్న స్మార్ట్​ఫోన్​లో అప్పటివరకు వినియోగించిన ఫోన్​ నంబర్లు, ఐఎంఈఐ నంబర్లతో పాటు అక్కడ అడిగిన ఇతర వివరాలను నమోదు చేయాలి. కంప్లైంట్ ప్రతి, ఐడీ (ఆధార్ మాదిరి), ఫోన్​ కొనుగోలు రశీదు (అందుబాటులో ఉంటే) అప్​లోడ్ చేయాలి. అనంతరం మీ కొత్త సిమ్​కు ఓ రిక్వెస్ట్ ఐడీ వస్తుంది. ఆ ఐడీ ఆధారంగా కేసు స్టేటస్​ను తెలుసుకునేందుకు వీలుంటుంది. ఈ విధంగా ఫిర్యాదు అందిన 24 గంటల్లోగా సీఈఐఆర్ పోర్టల్ సిబ్బంది ఆ ఫోన్​ను బ్లాక్ చేసి పనిచేయకుండా చేస్తారు. సాధారణంగా ఫోన్​ దొంగిలించినా / దొరికినా వాళ్లు ఆ మొబైల్లో కొత్త సిమ్​ వేసుకుని వినియోగించుకోవాలని చూస్తారు. ఈ విధంగా బ్లాక్ చేసిన మొబైల్​లో ఇతరులు ఎవరైనా సిమ్​కార్డు వేస్తే, వెంటనే సీఈఐఆర్​కు అలర్ట్ మెసేజ్​ వస్తుంది.

చిన్నారులే లక్ష్యంగా సైబర్ నేరాలు - ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే సేఫ్​ అంటున్న అధికారులు

అనవసరపు కాల్స్ వస్తున్నాయా? - ఈ చిన్న స్టెప్స్​తో చెక్ పెట్టండి!

TAGGED:

సెల్​ఫోన్​ జాగ్రత్తలు
SMART PHONE PROTECTION TELUGU
CELL PHONE SAFETY TIPS TELUGU
PRECAUTIONS OF PHONE SAFETY
PHONE SAFETY TELUGU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నలుగురిలో నచ్చినట్లు చేస్తారా? - కనీస 'ఇంగితజ్ఞానం' లేకపోతే ఎలా?

వివో కొత్త ఫ్లాగ్​షిప్ స్మార్ట్​ఫోన్లు వచ్చేశాయ్!- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

'మేం 'కొత్త' తింటున్నాం - మా ఇంటికి భోజనానికి రండి' : ఈ పండగ గురించి మీకు తెలుసా?

సీనియర్ హీరోకు మరాఠీ నటితో అఫైర్? 'రెడ్ హ్యాండెడ్‌గా పట్టుకుంటేనే' భార్య షాకింగ్ కామెంట్స్!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.