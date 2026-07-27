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వానలో తడిస్తే బైక్​ ఆగిపోతుందా ? - వర్షాకాలంలో ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే వాహనం సేఫ్​

ప్రతి అవసరానికి ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తున్న బైక్​ - వానాకాలం వస్తే రిపేర్లలతో సతమతమవుతున్న వాహనదారులు - బైక్ సమస్యలు పునరావృతం కాకుండా ఉండేందుకు పలు సూచనలు చేస్తున్న నిపుణులు

Bike Safety Tips In Monsoon
Bike Safety Tips In Monsoon (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 27, 2026 at 10:07 PM IST

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Bike Safety Tips In Monsoon : బైక్​ అంటే ఇష్టపడని యువత దాదాపుగా ఉండరు. ఎక్కడికి వెళ్లాలన్నా ద్విచక్రవాహనాన్ని అధికంగా వినియోగిస్తూ ఉంటారు. అయితే వానాకాలంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోవడంతో ఎప్పటికప్పుడు మెకానిక్​ షాపుల చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేస్తూ ఉంటారు. వానాకాలంలో వాహనాలను జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాల్సి ఉంటుంది. అనేక మంది వర్షం పడుతున్నా పట్టించుకోకుండా రాత్రంతా బైక్‌ను బయటే పార్క్ చేస్తారు. దీంతో మరుసటి రోజు బయటకు వెళ్దామంటే స్టార్ట్‌ కాదు. కొంతదూరం వెళ్లాక రోడ్డు మధ్యలోనే ఇంజిన్​ ఆగిపోతుంది. దీంతో చేసేదేమీ లేక దగ్గర్లోని మెకానిక్‌ వద్దకు వెళ్లాల్సి వస్తుంది. అతడు బ్యాటరీ డెడ్‌ అయిందనో, ప్లగ్‌ పోయిందనో, ఇంజిన్‌లో సమస్య ఉందనో ఇలా ఏవేవో కారణాలతో ప్రతి వానాకాలంలోనూ బైక్‌ వినియోగదారులు సమస్యలు ఎదుర్కొంటారు.

ఈ ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడేందుకు, బైక్ సమస్యలు పునరావృతం కాకుండా ఉండేందుకు కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలని ఆటోమొబైల్‌ ఇంజినీర్లు సూచిస్తున్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

వెంటనే స్టార్ట్‌ చేయొద్దు : వర్షాకాలంలో బైక్‌ను వీలైనంత వరకు తడవని ప్రదేశంలో పార్క్‌ చేయాలి. వాహనం ఎక్కువ సేపు తడిస్తే బైక్​లో ఉన్న ఎలక్ట్రికల్‌ భాగాలు దెబ్బతినే ప్రమాదముంది. ఒకవేళ ఆయా ప్రాంతాలు తడిచినా వెంటనే స్టార్ట్‌ చేయకూడదు. పొడి దుస్తులతో తుడిచిన తర్వాత స్టార్ట్​ చేయడం ఉత్తమం.

సైడ్​ స్టాండే కీలకం : సాధారణంగా బైక్‌ను పార్క్‌ చేసే సందర్భాల్లో ఎక్కువగా సైడ్‌ స్టాండ్‌ను వినియోగిస్తుంటాం. అయితే వర్షాకాలంలో ముఖ్యంగా వర్షాలు కురిసే సమయంలో సెంటర్‌ స్టాండ్‌ వేయడం ఉత్తమం. దీనివల్ల ప్లగ్‌లోకి నీరు చేరే అవకాశం ఉండదు.

Bike Safety Tips In Monsoon
ప్లగ్‌ పరిశీలన తప్పనిసరి (Eenadu)

ప్లగ్‌ పరిశీలన తప్పనిసరి : తేమ, నీరు చేరితే ప్లగ్‌కు కావాల్సిన స్పార్క్‌ అందక బైక్‌ స్టార్ట్‌ కాదు. ఇలాంటి సందర్భాల్లో ప్లగ్‌ను పొడి వస్త్రంతో తుడిచి బిగిస్తే స్టార్ట్‌ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఒకవేళ ప్లగ్‌ పాతదైతే వెంటనే మారిస్తే సరిపోతుంది.

ట్యాంక్‌ సీలింగ్‌ పైనా కన్నెయ్యండి : మనిషికి ఆహారం ఎంత ముఖ్యమో, వాహనికి ఇంధనం అంతే ముఖ్యం. ఈ విషయాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆహారం కలుషితమైతే మనం అనారోగ్యం బారినపడినట్లే, పెట్రోల్​ కలుషితమైతే మన వాహనంలోనూ సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది. పెట్రోల్​ నాన్యమైనదే అయినప్పటికీ కొన్ని సందర్భాల్లో సమస్యలు తలెత్తవచ్చు. దీనికి ప్రధాన కారణం పెట్రోల్‌ ట్యాంక్‌ మూతను సరిగా పెట్టకపోడం. లేకపోతే సీల్‌ దెబ్బతినడం. ఈ సమస్యల కారణంగా ట్యాంక్​ లోపలికి నీరు చేరే ప్రమాదముంది. దీంతో ఇంధనం నాణ్యత దెబ్బతింటుంది. చివరికి ఇంజిన్‌ పనితీరుపై ప్రభావం చూపుతుంది.

Bike Safety Tips In Monsoon
బ్యాటరీ టెర్మినల్‌ (Eenadu)

కీ హోల్‌, బ్యాటరీ టెర్మినల్‌ : ఇగ్నిషన్‌ కీ హోల్‌లో తేమ, నీరు చేరితే ఆ ప్రాంతంలో తుప్పుపడుతుంది. దీంతో కీ దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది. ఈ సమస్యను అధిగమించాలంటే ఈ ప్రాంతంలో అప్పుడప్పుడు కొద్దిగా గ్రీజు రాస్తే సరిపోతుంది. కీ సిస్టమ్‌ సాఫీగా పనిచేస్తుంది. దీంతోపాటు బ్యాటరీ టెర్మినల్‌కు తేమ చేరకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. అలా చేరితే బైక్‌ స్టార్ట్‌ కావడానికి సరిపోయే పవర్‌ అందకపోవచ్చు.

Bike Safety Tips In Monsoon
చైన్​కు తుప్పుపట్టే ప్రమాదం (Eenadu)

జారి పడే అవకాశం : వానాకాలంలో నిత్యం వర్షాల కారణంగా రోడ్డుపై బురద సర్వసాధారణం. ఈ నేపథ్యంలో వాహనం రోడ్డుపై ప్రయాణిస్తే చాలు దుమ్ము, బురద చైన్‌పై చేరి తుప్పుపట్టే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. చైన్‌ గట్టిగా అనిపించినా, శబ్దం వచ్చినా లూబ్రికెంట్స్​ను వినియోగించాలి. ఇలా చేస్తే వాహనం పనితీరు మెరుగుపడుతుంది. దీంతో మన్నికగా ఉంటుంది. దీంతోపాటు అరిగిపోయిన టైర్లను వెంటనే మార్చుకోవడం ఉత్తమం. ఎందుకంటే రోడ్ల పై నిత్యం తేమగా ఉండటంతో వాహనం జారిపోయే ప్రమాదముంది. వీటితో పాటు బ్రేక్‌ షూలు, డిస్క్‌ బ్రేకులు సరిగ్గా పని చేస్తున్నాయో లేదో ఎప్పటికప్పుడు సరిచూసుకోవాలి.

వర్షంలో నడిపేటప్పుడు : వర్షం పడుతున్నప్పుడు రోడ్లపై వాహనాలను నిదానంగా నడపాలి. వానలు కారణంగా రోడ్లపై నీరు చేరుతుంది. దీంతో స్పీడ్‌ బ్రేకర్లు, మలుపులు సరిగా కనిపించవు. నీటికి జారే స్వభావం ఉండటుంది. దీని వల్ల బ్రేకులు వేస్తే టైర్‌కు నీటికి ఘర్షణ ఏర్పడి బైక్‌ జారిపోయి కిందపడే ప్రమాదం ఉంటుంది. బయటకు వెళ్లే సమయంలో తప్పనిసరిగా హెల్మెట్‌ ధరించాలి.

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PRECAUTIONS FOR BIKE SAFETY
వానాకాలంలో బైక్​ సేఫ్టీ
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BIKE SAFETY TIPS IN MONSOON

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