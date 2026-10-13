రేపు దిల్లీలో నిపుణుల సమావేశం - కాళేశ్వరం బ్యారేజీల పునరుద్ధరణపై కీలక చర్చలు
Kaleshwaram Barrages restoration కాళేశ్వరం బ్యారేజీల పునరుద్ధరణ కోసం రేపు దిల్లీలో నిపుణుల సమావేశం జరగనుంది. పరీక్షల ఫలితాలు, డిజైన్లపై చర్చించే అవకాశం ఉంది.
Published : October 13, 2026 at 1:00 PM IST
Kaleshwaram Barrages restoration : కాళేశ్వరం బ్యారేజీల పునరుద్ధరణ కోసం కేంద్ర జలశక్తి శాఖ ఇప్పటికే పలు చర్యలు చేపట్టింది. దీనికోసం టెక్నికల్ ఓవర్సైట్ కమిటీ(టీఓసీ)ని ఏర్పాటు చేసింది. ప్రస్తుతం ఈ కమిటీ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి రెండో సమావేశం నిర్వహించనుంది. ఈ నెల 14న దిల్లీలో ఈ మీటింగ్ జరగనుంది. ఈ సమావేశంలో పునరుద్ధరణకు సంబంధించి చేసిన పరీక్షలు వాటి ఫలితాలతోపాటు డిజైన్లపై చర్చించనున్నారు.
ప్రాజెక్టు పరీక్షలు, డిజైన్ల పరిశీలన
ప్రస్తుతం ప్రాజెక్ట్పై చేసిన పరీక్షలు, డిజైన్లతోపాటు వివిధ అంశాలను పరిశీలించేందుకు ఈ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఎన్డీఎస్ఏ నియమించిన కమిటీ ప్రాజెక్టు పనులకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వనుంది. ఈ కమిటీకి ఎన్డీఎస్ఏ మెంబర్ టెక్నికల్ సమీర్కుమార్ శుక్లా ఛైర్మన్గా ఉన్నారు. అలాగే కేంద్ర జలశక్తి శాఖ నియమించిన టీఓసీలో కేంద్ర జల సంఘంలోని డిజైన్స్, గేట్స్ విభాగం డైరెక్టర్లు, సీడబ్ల్యూపీఆర్ఎస్, సీఎస్ఎంఆర్ఎస్ శాస్త్రవేత్తలు, నీటిపారుదల శాఖ నుంచి ముగ్గురు ఇంజినీర్లు సభ్యులుగా ఉన్నారు.
జులై 31న మొదటి సమావేశం
కాళేశ్వరం బ్యారేజీలకు సంబంధించిన మొదటి సమావేశం జులై 31న జరిగింది. దాంట్లో అప్పటివరకు జరిగిన పరీక్షలు వాటి ఫలితాలను విశ్లేషించారు. ఇంకా మిగిలి ఉన్న పరీక్షలు, అలాగే పునరుద్ధరణకు సంబంధించిన డిజైన్లు తయారు చేయాలని చర్చించారు. వాటిని విశ్లేషించేందుకు అప్పట్లోనే మరోసారి సమావేశం కావాలని నిర్ణయించారు. అందులో భాగంగానే రెండో సమావేశం ఈ బుధవారం జరగనుంది. ప్రస్తుతం మూడు బ్యారేజీలకు సీకెంట్ కట్ ఆఫ్ పైల్స్ ఉన్నాయి. అయితే వాటి స్థానంలో ఆర్సీసీ డయాఫ్రం కట్ ఆఫ్ పైల్స్ వేయాలని నిర్ణయించింది. ఈ నేపథ్యంలో దీనిపై మరోసారి చర్చించి తుది నిర్ణయం తీసుకొనే అవకాశం ఉంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే బ్యారేజీల పునరుద్ధరణకు అయ్యే ఖర్చును అంచనా వేసింది.
పలు అంశాలపై తుది నిర్ణయాలు
రేపు దిల్లీలో జరిగే భేటీలో మేడిగడ్డ ఏడో బ్లాక్ పునరుద్ధరణ, సీపేజీ నియంత్రణకు చర్యలు, అవసరమైన చోట సీసీ బ్లాకులను తొలగించి మళ్లీ వేయడం, స్టిల్లింగ్ బేసిన్ను విస్తరించడం వంటి అంశాలపై ఈ సమావేశంలో చర్చించనున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నియమించిన నిపుణుల కమిటీ చైర్మన్ పరీక్షిత్ మెహ్రా, డిజైన్ కన్సల్టెన్సీ సంస్థ అప్రీ ప్రతినిధులు, సీడబ్ల్యూపీఆర్ఎస్ శాస్త్రవేత్తలతో కలిసి వివిధ అంశాలపై వివరాలను అందజేస్తారు. ఇందులో గత సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాల అమలు తీరు, పరిశీలనలు, పునరుద్ధరణ డిజైన్లు, పునరుద్ధరణకు సంబంధించిన గడువు, త్రీడీ మోడల్ అధ్యయనాలతో పాటు కంప్యూటేషనల్ ఫ్లూయిడ్ డైనమిక్స్ విశ్లేషణ వంటి అంశాలు ఉన్నాయి. అలాగే చేపట్టాల్సిన నిర్దిష్ట పునరుద్ధరణ పనులు వాటిని పూర్తి చేసే గడువులను కూడా ఈ సమావేశంలో ఖరారు చేసే అవకాశం ఉంది.
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