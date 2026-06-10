స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రమాదానికి ఎంట్రాప్డ్ గ్యాసెసే కారణం! - నిపుణుల కమిటీ ప్రాథమికంగా అంచనా
విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారం ప్రమాదానికి ఎంట్రాప్డ్ గ్యాసెస్ కారణమని ప్రాథమికంగా నిర్ధారించిన నిపుణులు - వాయువులు హఠాత్తుగా విడుదల కావడంతోనే లాడిల్లో పేలుడు - కొద్ది క్షణాల ముందు లోపలున్న వాయువులు తీవ్ర ఒత్తిడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 10, 2026 at 10:03 AM IST
Visakha Steel Plant Fire Accident Reasons : విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రమాదానికి ఎంట్రాప్డ్ గ్యాసెస్ కారణమని నిపుణుల కమిటీ ప్రాథమికంగా అంచనా వేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ వాయువులు అకస్మాత్తుగా విడుదల కావడంతోనే లాడిల్లో పేలుడు సంభవించిందని భావిస్తున్నారు. ప్రమాద సమయంలో 150 టన్నుల ద్రవపు ఉక్కుతో నిండిన భారీ లాడిల్ను ఉక్కు దిమ్మెల తయారీ కోసం క్రేన్తో తిప్పుతున్నారు. లాడిల్ కింది భాగంలో ఉండే స్లైడ్గేట్ తెరవడానికి కొద్ది క్షణాల ముందు లోపలున్న వాయువులు తీవ్ర ఒత్తిడికి గురై ఒక్కసారిగా బయటకు రావడంతో పేలుడు సంభవించి ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు.
ఎంట్రాప్డ్ గ్యాసెస్ అంటే: ఉక్కును తయారు చేసేటప్పుడు స్క్రాప్, ముడి ఇనుము లాంటి పదార్థాలను 15 వందల 40 నుంచి 16 వందల 30 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య కరిగిస్తారు. ఈ ప్రక్రియలో ద్రవ ఇనుమును ఉక్కుగా మార్చడానికి పెద్ద మొత్తంలో భారీ ఒత్తిడితో ఆక్సిజన్ పంపిస్తారు. ఈ ఆక్సిజన్ ద్రవపు ఇనుములోని కార్బన్, మాంగనీస్, సిలికాన్ లాంటి పదార్థాలను తెట్టుగా మార్చి వాటిని బయటకు తెస్తుంది. ఇదే సమయంలో ఆక్సిజన్ ఇనుముతో ఆక్సైడ్ను రూపొందిస్తుంది. వివిధ వాయువుల రూపంలో అంతర్గతంగా ఉంటుంది. వీటినే ఎంట్రాప్డ్ గ్యాసెస్ అంటారు.
మరోవైపు విశాఖ ఉక్కు ప్రమాదానికి కారణాల అన్వేషణకు త్రిసభ్య కమిటీ రంగంలోకి దిగింది. కేంద్ర ఉక్కుశాఖ నియమించిన ఈ కమిటీలో బొకారో సెయిల్ డైరెక్టర్ ఇన్ఛార్జి ప్రియ రంజన్, సెయిల్ చీఫ్ జనరల్ మేనేజర్ జితేంద్రకుమార్, సెయిల్ విశ్రాంత సీజీఎం గోపాల్సింగ్ ఉన్నారు. ఈ కమిటీ మంగళవారం ప్రమాద స్థలాన్ని పరిశీలించి కేంద్ర ఉక్కుశాఖ సహాయమంత్రి భూపతిరాజు శ్రీనివాసవర్మతో సమావేశం అయింది. మరో రెండు రోజుల పాటు సభ్యులు విశాఖలోనే ఉండి ప్రమాద కారణాల పై ఆరా తీయనున్నారు.
రూ.120 కోట్ల పైనే నష్టం: ఎస్ఎంఎస్-1లో జరిగిన ప్రమాద కారణంగా విశాఖ ఉక్కుకు సుమారు రూ.120 కోట్లకు పైగా నష్టం వాటిల్లి ఉండొచ్చని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. యంత్రాలు, ఇతర సామగ్రి నష్టం సుమారు రూ.20 కోట్లు ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. రోజుకు 8 వేల టన్నుల చొప్పున రెండు రోజులు ఉత్పత్తి నిలిచిపోయింది. దాని విలువ సుమారు రూ.100 కోట్లు. వీలైనంత త్వరగా మిగతా యంత్రాలను ప్రారంభించేందుకు ఉక్కు సీఎండీ కార్మికులతో మంగళవారం (నిన్న) సమావేశం నిర్వహించినట్టు సమాచారం. ప్రస్తుతం ఎస్ఎంఎస్-1లో మిషన్ 2 ఆగిపోగా మిగతా 5 మిషన్లతో పని చేసేందుకు అధికారులు సిద్ధమవుతున్నారు.
అసలేం జరిగిందంటే?
సోమవారం నాడు విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్లో ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. స్టీల్ ప్లాంట్లోని ఎస్ఎంఎస్-2, ఎస్టీసీ-3 హీట్ ఎఫ్జీలో స్టీల్ మెటల్ లిక్విడ్ ల్యాడిల్ పేలడంతో ఉక్కు ద్రవం లీకై మంటలు చెలరేగాయి. 1500 డిగ్రీల వేడితో స్టీల్ మెటల్ లిక్విడ్ ల్యాడిల్ ద్వారా ఉక్కు ద్రవాన్ని లిఫ్ట్ చేస్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ఘటనలో 8 మృతి చెందారు. ఆరుగురు కార్మికులకు తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయి. వీరిలో ఇద్దరి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది.
విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ఘటన - రంగంలోకి త్రిసభ్య కమిటీ
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