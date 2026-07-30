కూరగాయల సాగును ప్రోత్సహించేందుకు సబ్సిడీపై విత్తనాలు : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
ఎల్నినో ప్రభావం, ప్రత్యామ్నాయ చర్యలపై సీఎంకు అందిన నివేదిక - సీఎం రేవంత్రెడ్డికి నివేదిక సమర్పించిన నిపుణుల కమిటీ ఛైర్మన్ చిన్నారెడ్డి - ఎల్నినోను ఎదుర్కొనేందుకు నివేదికలో పలు సూచనలు చేసిన నిపుణుల కమిటీ
Published : July 30, 2026 at 8:53 PM IST
CM Revanth on vegetable cultivation : రాష్ట్రంలో కూరగాయల సాగును ప్రోత్సహించేందుకు సబ్సిడీపై విత్తనాలు అందించేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి తెలిపారు. ఆర్గానిక్ పద్ధతిలో కూరగాయలు, ఇతర పంటలను సాగు చేసేలా రైతులకు అవగాహన కల్పించాలని సీఎం సూచించారు. ఎంసీఆర్ హెచ్ఆర్డీలోని బోధి పెవిలియన్లో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి ఎల్నినో పరిస్థితుల ప్రభావంపై నిపుణుల కమిటీ నివేదికను సమర్పించింది. సుమారు రూ.803కోట్ల రూపాయలతో కార్యచరణ చేపట్టాలని ప్రభుత్వానికి సూచించినట్లు కమిటీ ఛైర్మన్ చిన్నారెడ్డి తెలిపారు.
కూరగాయల సాగును ప్రోత్సహించేందుకు చర్యలు : విద్యార్థులకు బ్రేక్ ఫాస్ట్, మధ్యాహ్న భోజనాన్ని అందించేందుకు కొత్తగా నిర్మిస్తున్న సెంట్రలైజ్డ్ కిచెన్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ప్రత్యామ్నాయ పంటలపై ఎక్కువ దృష్టి పెట్టాలని సీఎం సూచించారు. కూరగాయల సాగును ప్రోత్సహించేందుకు అవసరమైన చర్యలు చేపట్టాలని, విత్తనాలను సబ్సిడీపై అందించేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందన్నారు. రైతులు పండించిన పంటలను నేరుగా కొనుగోలు చేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు. వ్యవసాయ శాఖ అధికారులను నియమించి, సంబంధిత విభాగాల్లో రైతులకు అవగాహన కల్పించాలని సూచించారు.
ప్రభుత్వానికి నిపుణుల కమిటీ సూచనలు : రాష్ట్రంలో ప్రస్తుత ఎల్నినో పరిస్థితుల ప్రభావం, అత్యవసర కార్యాచరణ ప్రణాళికపై నివేదికలో ప్రస్తావించిన కమిటీ ప్రభుత్వానికి పలు కీలక సూచనలు చేసింది. రాష్ట్రంలో తగినంత వర్షపాతం నమోదు కాకపోవడంతో వ్యవసాయంపై తీవ్ర ప్రభావం పడిందని కమిటీ తెలిపింది. ప్రత్యామ్నాయ పంటల వైపు రైతులను ప్రోత్సహించాలని సూచించింది. గ్రామాల వారీగా అత్యవసర ప్రణాళికలు రూపొందించి పప్పు ధాన్యాలు, నూనె గింజలు, చిరు ధాన్యాలు, కూరగాయల పంటలను ప్రోత్సహించాలని తెలిపింది. ఈ పంటలకు 75శాతం సబ్సిడీతో విత్తనాలను అందించాలని, ప్రత్యామ్నాయ పంటలకు కొత్త రుణాలు మంజూరు చేయాలని కమిటీ సూచించింది.
రాష్ట్రంలో ప్రత్యామ్నాయ పంటలు, ప్రధానంగా కూరగాయల సాగును ప్రోత్సహించేందుకు వ్యవసాయ శాఖతో కలిసి అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి శ్రీ @revanth_anumula గారు చెప్పారు. ఇందుకు అవసరమైన విత్తనాలను సబ్సిడీపై అందించేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని స్పష్టం చేశారు.— Telangana CMO (@TelanganaCMO) July 30, 2026
✅రాష్ట్రంలో ఎల్… pic.twitter.com/zGSScKkqxm
గతేడాది ఈ సీజన్లో 79.49 లక్షల ఎకరాలు సాగు చేయగా ఈ ఏడాది 74.56 లక్షల ఎకరాల్లో మాత్రమే సాగయ్యాయని నిపుణుల కమిటీ తెలిపింది. పత్తి పంట 45 లక్షల ఎకరాలు, సోయాబీన్ 3 లక్షల 62 వేల ఎకరాలు, వరి 14 లక్షల 92 వేల ఎకరాల్లో ప్రధాన పంటల సాగు ఉందని నివేదికలో పేర్కొంది. ఎల్నినో ప్రభావం నేపథ్యంలో 75 నుంచి 90శాతం సబ్సిడీ అందించి డ్రిప్, స్ప్రింక్లర్ సాగు పద్ధతులను ప్రోత్సహించాలని సూచించింది. సబ్సిడీ విత్తనాలు ఇచ్చి పశు గ్రాస సాగును ప్రోత్సహించాలని, సాగునీటి కోసం విద్యుత్ సరఫరాలో అంతరాయం కలగకుండా చూడాలని తెలిపింది. వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయాల శాస్త్రవేత్తల ద్వారా రైతులకు సాంకేతిక సూచనలు అందించాలంది.
మరికొన్ని కీలక ప్రతిపాదనలు ఇవే :
- హైదరాబాద్ పరిసర గ్రామాల్లో కూరగాయల సాగును ప్రోత్సహించాలి
- రైతు బజార్లకు రవాణా సౌకర్యం కల్పించాలి
- గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో డైరీ యూనిట్లు స్థాపించేందుకు ఆర్థికసాయం చేయాలి
- అత్యవసర చర్యల అమలు పర్యవేక్షణకు గ్రామస్థాయి బృందాలు ఏర్పాటు చేయాలి
- వీబీజీ రామ్జీ ద్వారా చెక్డ్యాంలు, ఫార్మ్ పాండ్లు, చెరువుల పూడికతీత, వర్షపునీటి సంరక్షణ
- నీటి వనరులు బలోపేతం చేయడంతో పాటు గ్రామీణ కార్మికులకు ఉపాధి కల్పించాలి
- మిషన్ భగీరథ ద్వారా నీటి సరఫరాకు అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి
- జలాశయాల్లో నీటిని సమర్థవంతంగా వినియోగించాలి
- సేంద్రీయ, జీవ ఎరువల వినియోగం ప్రోత్సహించడం
- వర్మీకంపోస్ట్ యూనిట్ల ఏర్పాటు
కార్యచరణ ప్రణాళిక అమలుకు రూ.800 కోట్లు అవసరం : పంటలు, తాగునీరు, పశుగ్రాసం, విద్యుత్ సరఫరా, ప్రజారోగ్య పరిస్థితులను నిరంతరం పర్యవేక్షించేందుకు జిల్లా, మండల, గ్రామ స్థాయిలో ప్రత్యేక పర్యవేక్షణ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలని సిఫార్సు చేసింది. కార్యాచరణ ప్రణాళిక అమలుకోసం సుమారు 803 కోట్ల నిధులు అవసరమవుతాయని కమిటీ అంచనా వేసింది. మూడు రోజులుగా రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న వర్షాలు ఆరుతడి పంటలు సాగు చేసిన రైతులకు ఊరటనిచ్చాయని నిపుణుల కమిటీ ఛైర్మన్ చిన్నారెడ్డి తెలిపారు. ఈ వర్షాలతో లభించిన తేమ, అందుబాటులోకి వచ్చిన నీటిని సమర్థవంతంగా వినియోగించుకొని ఖరీఫ్ సీజన్లో రైతులు పంటలను విజయవంతంగా సాగు చేసుకునేలా ప్రభుత్వానికి సూచనలు ఇవ్వనున్నట్లు తెలిపారు.
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