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పిల్లల లంచ్​ బాక్స్​లో పోషకాహారం అందుతోందా? - ఈ పదార్థాలు ఉండేలా చూసుకోవాలని నిపుణుల సూచన

ప్రొటీన్లపై ఎక్కువగా దృష్టి సారించాలంటున్న నిపుణులు - స్నాక్స్​గా డ్రై ఫ్రూట్స్, చిక్కీలు అందించాలని సూచన - పాఠశాల ఆవరణలోనూ జంక్​ఫుడ్​కు తావివ్వకూడదని వెల్లడి - చిరు ధాన్యాలతో చేసిన టిఫిన్ అందించాలని సలహా

పిల్లల లంచ్​బాక్స్​లపై తల్లిదండ్రులకు సూచనలు
TIPS TO PARENTS ON CHILDREN LUNCH (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 14, 2026 at 3:42 PM IST

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Nutrition Experts Students Lunchbox : సాధారణంగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పాఠశాలలకు వేసవి సెలవులు ముగించుకొని, జూన్​ 12 నుంచి పునఃప్రారంభమవుతాయి. కానీ, ఈసారి తెలంగాణ ప్రభుత్వం జూన్​ 15 నుంచి తరగతులను ప్రారంభించాలని ఆదేశించింది. ఈ గడువు నేటితోనే ముగిసిపోనుంది. రేపటి నుంచి బడిగంట మోగనుంది. అయితే, ఈ ఏడాది నుంచి స్కూళ్లలో పిల్లలకు చదువుతోపాటు కొద్ది సమయం ఆటలకు కేటాయించి, అరగంట సేపు దినపత్రికలు, మ్యాగజైన్లు చదివించాలని సర్కారు ఆదేశించింది. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ బడుల్లో ఈ నిబంధనలను కచ్చితంగా పాటించాలని తెలిపింది. వీటితో పాటు యథావిధిగా మధ్యాహ్న భోజనం అందించి, అందులో పోషకాహారాలు ఉండేలా చర్యలు తీసుకోనున్నారు.

జంక్​ ఫుడ్​కు దూరంగా ఉంచాలి : గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ పాటించే అకడమిక్ క్యాలెండర్​నే ప్రైవేట్ పాఠశాలల యజమాన్యాలు అమలు చేయాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు. తమ సొంత నిబంధనలతో ప్రైవేట్​ బడుల యాజమాన్యాలు విద్యార్థులపై ఒత్తిడి తీసుకురాకూడదంటున్నారు. అయితే, ప్రైవేట్​ స్కూళ్లకు పంపించే తల్లిదండ్రులు తమ చిన్నారులకు పోషకాలతో కూడిన లంచ్​బాక్స్​ను ఏర్పాటు చేయాలని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.

విద్యార్థులు విరామ సమయంలో తినడానికి చిప్స్, బిస్కెట్లు, ఇతర ప్యాకేజ్డ్​ చేసిన ఫుడ్​ వంటివి అధిక మొత్తంలో కార్బోహెడ్రేట్స్ ఉండటంతో, ఆరోగ్యానికి కీడు చేస్తాయని పోషకాహార నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ పదార్థాలకు ప్రత్యామ్నాయంగా నువ్వులు, పల్లీల పట్టీలు, డ్రైఫ్రూట్స్, బెల్లంతో చేసిన లడ్డూలు, పలు రకాల గింజలు ఏర్పాటు చేయాలని సూచిస్తున్నారు. విద్యార్థుల బ్యాగులతో పాటు పాఠశాలల ఆవరణలోనూ జంక్​ ఫుడ్​ ఉంచకుండా చూడాలని సూచిస్తున్నారు. గత సంవత్సరం పలు విద్యాసంస్థలు కూడా వీటిని నియంత్రించాయి.

ప్రొటీన్లకు అధిక ప్రాధాన్యమవ్వాలి : పిల్లల లంచ్​ బాక్స్​లో ఆకు కూరలు, పీచు పదార్థాలు ఎక్కువగా ఉండే కూరగాయలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని పోషకాహార నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. చిన్నారులకు ఇష్టం కలిగేలా బీన్స్, పల్లీలు, చిక్కుడు, క్యారెట్, బఠాణీలను రోజూకో విధమైన వంటకం చేసి పెట్టాలని చెబుతున్నారు. ప్రోటీన్లు పుష్కలంగా లభించే పప్పు దినుసులను నేరుగా లేదా ఇతర కూరగాయల్లో కలిపి అందించాలి. ఎదిగే పిల్లలకు ప్రొటీన్​ అవసరం చాలా ఉంటుందని, వాటిని తప్పనిసరిగా అందించాలంటున్నారు.

ప్రోటీన్ల ప్రాధాన్యతను గుర్తించి ఇంట్లోనే స్వయంగా వండిపెట్టాలని చెబుతున్నారు. సులభంగా జీర్ణమయ్యే పదార్థాలనే ఎంచుకోవాలంటున్నారు. సంపూర్ణ పోషకాలు అందించే ఉడకించిన గుడ్డును తినేలా చూసుకోవాలని వైద్యులు తల్లిదండ్రులకు సూచిస్తున్నారు. ఈ మేరకు ప్రభుత్వ బడుల్లో పోషకాహార భోజనం, వారానికి మూడు రోజులు ఉడికించిన గుడ్డు, రాగి జావను కూడా అందిస్తున్నారు.

పిల్లలకు లంచ్​ బాక్స్​ ఏర్పాటు చేసే తల్లిదండ్రులు అందులో ఫైబర్, ప్రొటీన్స్ ఉండేలా చూడాలి. విరామంలో స్నాక్స్​గా తినేందుకు జంక్​ఫుడ్​ కాకుండా క్యారెట్, కీర, నువ్వులు, పల్లీల పట్టీలతోపాటు తాజా పండ్లు, డ్రై ఫ్రూట్స్, బెల్లంతో కలిపి చేసిన లడ్డూలను అందించాలి. ఇవి చిన్నారుల ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి - డా.ఉపేందర్, ఆర్‌ఎంవో, ప్రభుత్వ ఆస్పత్రి, సూర్యాపేట

చిరుధాన్యాలతో టిఫిన్​ చేసివ్వాలి! : పేరెంట్స్ పిల్లలను స్కూళ్లకు పంపించే క్రమంలో​ ఉదయాన్నే వంట సిద్ధం కాకపోవడమో, పిల్లలు తినడానికి ఇష్టపడటం లేదనో టిఫిన్​ సెంటర్ల నుంచి దోసె, ఇడ్లీ, పూరీ, వడ వంటి అల్పాహారాన్ని తీసుకొచ్చి ఇస్తుంటారు. వాటికి బదులుగా చిరు, తృణ ధాన్యాలతో కూడిన టిఫిన్​ చేసి పెట్టడం అలవాటు చేసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇవి ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయని వివరిస్తున్నారు.

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పిల్లల లంచ్​బాక్స్​లపై సూచనలు
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