చిన్నారుల్లో వెంటాడుతున్న విటమిన్​ లోపం - ఉదయించే భాను'డి'తోనే ఆరోగ్యం

మారుతున్న జీవనశైలితో ఆరు బయట ఆటలకు దూరమైన చిన్నారులు - సెల్​ ఫోన్​, టీవీలకు అతుక్కుపోతూ ఇంటికే పరిమితం - శరీరానికి సూర్యరశ్మి తాకకపోవడంతో చిన్నారుల్లో డి విటమిన్​ లోపం

Published : April 24, 2026 at 3:45 PM IST

Benefits Of Morning Light : మారుతున్న జీవనశైలి కారణంతో చాలా మంది చిన్నారులు ఆరుబయట ఆటలకు దూరమయ్యారు. అనేక కారణాలతో అనుక్షణం ఇంటికే పరిమితం అవుతున్నారు. గతంలో సేలవులు దొరికితే ఆరుబయట ఆడుకునే పిల్లలు నేడు సెలవు రోజుల్లో ఉదయం నిద్రలేవడమే మరిచిపోతున్నారు. ఇదే పరిస్థితి పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు కనిపిస్తోంది. దీంతో ప్రతి ఒక్కరూ ఉదయపు సూర్యరశ్మికి దూరమవుతున్నారు. ఉదయం పూట సూర్యరశ్మి శరీరంపై పడకపోవడంతో అనేక మందికి డి విటమిన్​ లోపిస్తోంది. ఈ కారణంగా అనేక మంది పలు అనారోగ్య సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో దాదాపు 50 నుంచి 70 శాతం మంది పిల్లలు ఈ తరహా విటమిన్​ లోపంతో బాధపడుతున్నట్లు వైద్యులు చెబుతున్నారు.

ఉదయపు సూర్యరశ్మి వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు : ఆహారంలో కాల్షియంను శరీరం గ్రహించాలంటే డి విటమిన్​ అవసరం. ఇది ఉదయపు సూర్యరశ్మి ద్వారా లభిస్తుంది. ఇది శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. శరీరం ఇన్​ఫెక్షన్ల బారిన పడకుండా మనల్ని కాపాడుతుంది. ఉదయం పూట మన శరీరానికి ఎండ తలగడంతో మనలో మానసిక ఉల్లాసం కలుగుతుంది.

ఈ సమయం పాటించండి : ఉదయం 7 నుంచి 9 గంటల వరకు పిల్లలంతా కలిసి ఎండలో ఆడుకోవాలి. లేదా తల్లి దండ్రులతో కలిసి ఇతర పనులు చేయడం ఉత్తమం. అదే పెద్దలైతే ఉదయం 10 నుంచి మధ్యాహ్నం 3 గంటల మధ్యలో సుమారు 15 నుంచి 30 నిమిషాల వరకు ఎండలో ఉండాలి. దీని వల్ల శరీరానికి కావాల్సిన డి విటమిన్​ అందుతుంది. ఇదే తరహాలో వారానికి మూడు నుంచి నాలుగు సార్లు ఇలా ఎండలో గడపాలి. దీని వల్ల శరీరానికి కావాల్సిన మోతాదులో డి విటమిన్​ లభిస్తుంది.

తల్లిదండ్రులు ఇవి చేయాలి : సాధారణంగా పిల్లలంతా సాయంత్రం వేళల్లో ఆటలాడుతూ ఉంటారు. అయితే ఈ సమయంలోనే కాకుండా ఉదయం పూట పిల్లలు ఆటలు ఆడేలా, రన్నింగ్, వ్యాయామం​ చేసేలా వారిని ప్రోత్సహించాలి. ఎండలో ఉన్నప్పుడు శరీరానికి కనీసం 40 శాతం సూర్యరశ్మి తాకాలి. దీని కోసమే పిల్లలకు లేత రంగు, తేలిక పాటి దుస్తులను ధరించాలి. ఎండలో తిరిగే సందర్భంలో శరీరానికి సన్​స్క్రీన్​ లోషన్​ రాయకూడదు. అలా రాసుకుంటే శరీరం డి విటమిన్​ను గ్రహించదు. పిల్లలు ఎండలో 30 నిమిషాలకు మించి అధిక సమయం గడపకుండా జాగ్రత్తలు వహించాలి. పిల్లలతో తగినంత నీరు తాగించాలి.

అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి : శరీరంలో డి విటమిన్​ లోపం కారణంగా పిల్లలతో పాటు పెద్దల్లోనూ అనేక రకాల అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయని మిర్యాలగూడ జనరల్ ఫిజీషియన్ డాక్టర్​ అల్గుబెల్లి జగన్​రెడ్డి పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా పిల్లలు ఉదయం త్వరగా నిద్రలేవకపోవడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణమని ఆయన చెప్పారు. ఒక వేళ లేచినా వారంతా బయటకు వెళ్లకుండా ఇంట్లోనే కూర్చొని టీవీ, సెల్​ఫోన్​ చూస్తూ ఉంటున్నారని అన్నారు. దీంతో వారి శరీరానికి ఎండ తగలడం లేదని వెల్లడించారు. ఈ రకంగా వారి శరీరంలో డి విటమిన్​ లోపిస్తుందని వివరించారు. ప్రస్తుత వేసవి సెలవుల్లో పిల్లలను ఉదయాన్నే నిద్రలేపి కనీసం 8 గంటల వరకు ఎండలో ఆడేలా ప్రోత్సహించాలని తల్లిదండ్రులకు విజ్ఞప్తి చేశారు.

"డి విటమిన్​ లోపించడం వల్ల పిల్లలతో పాటు పెద్దల్లోనూ అనేక అనారోగ్య సమస్యలు వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా పిల్లలు ఉదయం త్వరగా నిద్రలేవకపోవడం. ఒకవేళ లేచినా ఇంట్లోనే కూర్చొని సెల్​ఫోన్​, టీవీ చూస్తూ ఉండడం వల్ల వారి శరీరానికి ఎండ తగలక డి విటమిన్​ లోపిస్తుంది. ప్రస్తుత వేసవి సెలవుల్లో పిల్లలను ఉదయాన్నే నిద్రలేపాలి. వారిని కనీసం 8 గంటల వరకు ఎండలో ఆడుకునేలా ప్రోత్సహించాలి" - డాక్టర్​ అల్గుబెల్లి జగన్​రెడ్డి, జనరల్ ఫిజీషియన్​, మిర్యాలగూడ

