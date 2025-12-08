చలికాలంలో కారులో హీటర్ వాడుతున్నారా? - ప్రాణాలే పోతాయ్ జాగ్రత్త!
కారులో హీటర్ వాడే విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలంటున్న నిపుణులు - హీటర్ ఆన్ చేసి కారులో నిద్రించడం ప్రమాదకరమని హెచ్చరిక - తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు విషయంలో నిపుణుల సూచనలు ఇవే!
Published : December 8, 2025 at 1:49 PM IST
How to use a Heater in a car : హైదరాబాద్ నగరంలో రోజురోజుకూ చలి తీవ్రత పెరుగుతోంది. ఇప్పటికే పలు ప్రాంతాల్లో కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు కూడా నమోదవుతున్నాయి. దీంతో ప్రజలు బయటకు వెళ్లాలంటేనే వణికిపోతున్నారు. ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు వాతావరణం చల్లగా ఉండటంతో ప్రయాణాలు చేసేవారు కూడా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. కొంతమంది చలికి తట్టుకోలేక కారులోని ఎయిర్ హీటర్ను ఉపయోగిస్తుంటారు. దీంతో పాటు ఉదయం వేళల్లో కారు గ్లాస్పై మంచు మబ్బుగా మారినప్పుడు సైతం ఈ హీటర్ను తరచూ వాడతారు.
అలా చేయడం చాలా ప్రమాదం : కొంతమంది కారులో ఎయిర్ హీటర్ను ఆన్ చేసి అలాగే కారులో నిద్రకు ఉపక్రమిస్తుంటారు. ఇలా చేయడం చాలా ప్రమాదకరమని ఉప్పల్ ప్రాంతానికి చెందిన ఆటోమొబైల్ నిపుణుడు కె.కిరణ్ సూచించారు. చిన్న పిల్లలు ఉన్నప్పుడు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని వివరించారు. కారు ఇంజిన్ పని చేస్తున్నప్పుడు వేడి వెలువడుతుందని, దాన్ని తగ్గించేందుకు కూలెంట్ పని చేస్తుందన్నారు. ఆ కూలెంట్ నుంచి హీటర్ వేడిని గ్రహిస్తుందని చెప్పారు.
హీటర్ వేసుకుని నిద్రిస్తుండగా కారులో మంటలు : కొద్ది రోజుల క్రితం ఓఆఆర్పై శామీర్పేట- కీసర రోడ్డులో తెల్లవారుజామున కారులో మంటలు చెలరేగాయి. కొంతసేపటికి కారు పూర్తిగా దగ్ధమైంది. దీంతో అటువైపుగా వెళ్తున్న కొంతమంది పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. ఈ ఘటనలో డ్రైవర్ సీటులో కూర్చున్న వ్యక్తి పూర్తిగా కాలిపోయినట్లుగా గుర్తించారు. కారులో హీటర్ ఆన్ చేసి నిద్రించడమే ప్రమాదానికి కారణమై ఉండొచ్చని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. అందువల్ల హీటర్ ఆన్చేసి కారులో నిద్రించడం లాంటి పనులు చేయొద్దని కోరుతున్నారు.
నిపుణుల సూచనలు ఇవే :
- శీతాకాలంలో హీటర్ను ఉపయోగించే వారు ముందుగానే ఇంజిన్ లీకేజీ, వైరింగ్ని చెక్ చేయించుకోవాలి.
- లేదంటే ఆ లీకేజీ ద్వారా విషపూరిత వాయువు కార్బన్ మోనాక్సైడ్ లోపలికి చేరుతుంది.
- కొన్నిసార్లు షార్ట్ సర్య్కూట్ జరిగి కారు మంటల్లో దగ్ధమయ్యే ప్రమాదం ఉంటుంది.
- మూసి ఉంచిన స్థలంలో, గ్యారేజీ లాంటి ప్రదేశాల్లో కారులో హీటర్ను వాడకపోవడమే ఉత్తమం.
- ఓపెన్ ఎయిర్లోనే వాడాలి.
- హీటర్ ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు ఇంజిన్ నుంచి కార్బన్ మోనాక్సైడ్ కారులోకి చేరుతుంది.
- కారులో హీటర్ ఎక్కువ సేపు వాడటం ప్రమాదకరం. 22 డిగ్రీలలో కొన్ని నిమిషాల పాటు వినియోగించాలి.
- దీన్ని తరచుగా ఉపయోగించడం వల్ల తలనొప్పి, వాంతులకు దారి తీస్తుంది.
- కొన్నిసార్లు ప్రాణాంతకం కూడా అయ్యే అవకాశాలుంటాయి.
- ఘాటైన వాసన, శబ్దం వస్తే వెంటనే చెక్ చేయించాలి.
- కారులో హీటర్ ఆన్ చేసి ఎట్టి పరిస్థితిలోనూ నిద్రకు ఉపక్రమించకూడదు.
ఇంజిన్ ఆయిల్ ఎప్పటికప్పుడు మార్చాలి : శీతాకాలంలో కొన్నిసార్లు కార్లు అంత త్వరగా స్టార్ట్ అవ్వవు. దీనికి కారణం ఇంజిన్ ఆయిల్ చిక్కబడటం. ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గడం వల్ల కూడా ఇలాంటి పరిస్థితులు తలెత్తుతుంటాయి. మీ వాహనానికి సంబంధించి సర్వీసింగ్ ఎప్పటికప్పుడు చేయిస్తుండాలి. బ్యాటరీలు, లైట్లు, బ్రేకింగ్ సిస్టంలను ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలిస్తూ ఉండాలి. వాటి పని తీరులో ఏమైనా లోపాలను గమనించినట్లయితే వెంటనే మెకానిక్ వద్దకు వెళ్లి రిపేర్ చేయించడం ఉత్తమం. కారులో వెళ్లేముందే లైట్లు, బ్యాటరీ, ఇంజిన్ సరిగా పని చేస్తున్నాయో లేదో తెలుసుకోవడం ఉత్తమం. శీతాకాలంలో కొన్నిసార్లు కార్లు మొరాయిస్తుంటాయి.
