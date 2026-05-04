వేసవిలో మీ పిల్లల దంతాలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలా? - ఇలాంటి వాటి జోలికి అస్సలు పోనివ్వొద్దు!

అనారోగ్యకరమైన దంతాలతో ఆరోగ్యపరమైన సమస్యలు వచ్చే అవకాశం - ఐస్​క్రీంలు, చాక్లెట్లు, కూల్​డ్రింక్స్​ లాంటి వాటివిషయంలో అప్రమత్తగా ఉండాలంటున్న నిపుణలు - వేసవిలో దంతాల సంరక్షణ, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై వైద్యుల సూచనలు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 4, 2026 at 5:41 PM IST

Dental Care Tips in Summer Season : సమ్మర్​ హాలీడేస్ వచ్చేశాయి. ఓ వైపు అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. దీంతో చాలా మంది పిల్లలు ఇంటికే పరిమితమవుతూ అనుక్షణం ఐస్​క్రీములు, చాక్లెట్లు, కూల్​డ్రింక్స్​ లాంటి తీపి ఎక్కువగా ఉండే చల్లని వాటిని తీసుకుంటున్నారు. అయితే తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోనట్లయితే చిన్నారుల దంతాలకు ముప్పు తప్పదని వైద్యనిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

గతేడాది ప్రభుత్వం నిర్వహించిన వైద్య పరీక్షల్లో 40 శాతం మందికి పైగా పిల్లల్లో దంతాలకు సంబంధిత ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నట్లుగా వైద్యపరీక్షల్లో తేలింది. ఈ వేసవిలో సమస్యలు మరింత పెరుగుతాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై నిపుణుల సూచనలు ఇవే.

దంత సమస్యలు ఎందుకు వస్తాయి? : వేసవి కాలం వచ్చిందంటే చాలు పిల్లలు ఎక్కువగా చల్లని పదార్థాలైన ఐస్​క్రీంలు, చాక్లెట్లు, కూల్​డ్రింక్స్​ను అధికంగా తీసుకుంటుంటారు. అయితే వీటిలో చక్కెర శాతం ఎక్కువగా ఉంటుందని వైద్యనిపుణులు చెబుతున్నారు. వీటిని తిన్న తర్వాత దంతాలను సక్రమంగా శుభ్రం చేయనట్లయితే వాటి మధ్య బ్యాక్టీరియా లాంటి సూక్ష్మక్రిములు పేరుకుపోయి మరింత వృద్ధి చెందుతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. దీంతో పంటి చిగుళ్లలో వాపు, పళ్లు పుచ్చిపోవడం, ఇన్‌ఫెక్షన్, దంతాలపై ఉండే ఎనామిల్‌ పదార్థం దెబ్బతినడం లాంటి సమస్యలు వస్తాయని చెబుతున్నారు.

ఇవి పాటించడం మేలు :

  • నిత్యం ఉదయం, రాత్రి టైమ్​లలో దంతాలను శుభ్రం చేయడం మంచిది.
  • చాక్లెట్లు, ఐస్‌క్రీమ్​లు లాంటి తీయని పదార్థాలు తిన్న వెంటనే మంచి నీటితో బాగా నోటిని పుక్కిలించడం అవసరం.
  • రోడ్ల పక్కన దొరికే హానికర కలర్స్ కెమికల్స్​కు బదులు సహజసిద్ధమైన కొబ్బరి నీళ్లు, మజ్జిగ, చక్కెర కలపని పళ్ల రసాలు తీసుకోవడం మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
  • తీయని పదార్థాలు తిన్నప్పుడు నోటిని శుభ్రం చేసుకోవడం ఉత్తమం
  • వేసవిలో ఎండలు ఎక్కువగా ఉండటం మల్ల డీహైడ్రేషన్‌ కారణంగా నోటిలో నీటి శాతం తగ్గి బ్యాక్టీరియా వేగంగా వృద్ధి చెందదు నీరు ఎక్కువ తాగాలి.
  • మామిడి వంటి పండ్లు తిన్నప్పుడు దంతాల మధ్యలో ఇరుక్కుపోయిన పీచును వెంటనే తొలగించి నోరు శుభ్రం చేసుకోవాలి. 6 నెలలకోసారి దంత వైద్యునిపుణులను సంప్రదించి దంత పరీక్షలు చేయించుకోవడం మంచిది. పై జాగ్రత్తలను తీసుకోవడం వల్ల మీ దంతాలు ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి.
  • పళ్లను అతుక్కునే ఆహారాలు తిన్న వెంటనే శుభ్రం చేసుకోవడం చాలా మంచిది.

"చిన్నారుల దంతాలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే తప్పనిసరిగా తగిన జాగ్రత్తలను తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వేసవిలో చల్లదనం కోసం పిల్లలు ఎక్కువగా తినే ఐస్‌క్రీములు, తాగే కూల్​డ్రింక్స్​లో ఉండే చక్కెర, హానికర రంగులు దంతాలను అనారోగ్యాలకు గురిచేస్తాయి. ఖాళీగా ఉంటూ చాక్లెట్లు సైతం చిన్నారులు ఎక్కువగా తింటుంటారు. వీటి కారణంగా కూడా దంతాలకు హనికరమే అని చెప్పవచ్చు. ఇవి తిన్నా కూడా సమస్యలు రాకుండా ఉండాలంటే ప్రతి రోజు తప్పనిసరిగా దంతాలను శుభ్రం చేసుకోవడం, ఏదైనా తిన్న వెంటనే నీటితో పుక్కిలించి ఊయడం వంటివి చేయాలి. ఏ సమస్య ఉన్నా ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించాలి"- డాక్టర్‌ కొలిపాక రోహిత్‌ ప్రకాశ్, దంత వైద్యుడు, మిర్యాలగూడ

చిన్న సమస్య తలెత్తినా తక్షణమే వైద్యుని సంప్రదించాలి : చిగుళ్లు, దంతాలు, నాలుకను ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేసుకోవాలనే విషయాన్ని పిల్లలకు చిన్ననాటి నుంచే అలవాటు చేయాలని దంత వైద్యులు చెబుతున్నారు. అన్నం తినడం, నీళ్లు తాగడం ఎలాగో దంతాలను ప్రతి రోజుకు రెండు సార్లు శుభ్రం చేసుకోవడం తప్పనిసరి అని ఆయన వివరించారు. కొంతమంది దంతాల ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తారని, దీంతో కొంత వయసు వచ్చాక పళ్లు వాపు, పుచ్చిపోవడం, చీము వచ్చి నొప్పితో బాధ పడుతుంటారని వివరించారు. దీనిని నివారించాలంటే ఎటువంటి చిన్న సమస్య తలెత్తినా తక్షణమే డాక్టర్​ను సంప్రదించాలని సూచించారు.

