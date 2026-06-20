మీ పిల్లలను తొలిసారిగా హాస్టళ్లలో చేర్పిస్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే మేలు
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇప్పటికే తెరుచుకున్న విద్యాసంస్థలు - పిల్లలను హాస్టళ్లలో జాయిన్ చేసేందుకు సిద్ధమవుతున్న తల్లిదండ్రులు - హాస్టల్స్లో చేర్పించే ముందు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై నిపుణుల సూచనలు
Published : June 20, 2026 at 3:41 PM IST
Precautions to be Taken by Students Joining Hostels : గ్రామీణ ప్రాంత విద్యార్థులు పై చదువుల కోసం వసతి గృహాలకు వెళ్లక తప్పని పరిస్థితి. సెలవుల్లో సుమారు రెండు నెలల పాటు ఇళ్ల దగ్గర తల్లిదండ్రులు, అన్నదమ్ములు, అక్కాచె ల్లెళ్లు, ఫ్రెండ్స్తో ఆనందంగా గడిపిన పిల్లలు వసతి గృహాల బాట పట్టాలంటే మారాం చేస్తుంటారు. కొత్తగా వెళ్లేవారు మాత్రమే కాదు. గతంలో నుంచి వసతి గృహాల్లో ఉంటున్న వారినీ ఈ బెంగ వీడటం లేదు. తమ పిల్లలను వదిలి ఉండలేని తల్లిదండ్రులు, అమ్మానాన్నలను వదిలి ఉండలేక పిల్లలు మానసికంగా తీవ్ర మనోవేధనకు గురవుతుంటారు. వెళ్లిన కొద్ది రోజులకే ఇంటికి ఫోన్ చేయడం, కన్నీటి పర్యంతం కావడమనేది సర్వసాధారణంగా మారింది.
ఏమిటీ కారణాలు :
- తల్లిదండ్రులకు దూరంగా ఉండే పిల్లలు తోటి వారితో కలిసి ఉండేందుకు తొందరగా ఆసక్తి చూపించరు. ఒంటరిగా ఉండాలనుకుంటారు. చదువు, ఆటల మీద అంతగా ధ్యాస ఉంచరు. వారిలో వారే ఇబ్బందికి గురవుతుంటారు. కన్నవారి ప్రేమ, ఆప్యాయతలను కోల్పోతున్నట్లుగా భావిస్తారు.
- కొత్తగా హాస్టల్కు వచ్చేవారు ఏదైనా పొరపాటు చేస్తే ఎగతాళి చేస్తారేమోనని భయపడటం, సీనియర్ విద్యార్థుల అల్లరి, ఆకతాయి చేష్టలు, టీజింగ్తో సున్నిత మనస్కులు ఆందోళన చెందటం లాంటి ఇబ్బందులు ఉంటాయి. మిగిలిన విద్యార్థులతో పోల్చినప్పుడు విద్యలో వెనకబడటం(లెర్నింగ్ డిజార్డర్), ఆత్మన్యూనతకు లోనుకావడం లాంటి సమస్యలు ఉంటాయి.
- వేసవి సెలవుల్లో ఇంటి వద్ద హాయిగా గడిపినవారు తర్వాత కఠిన దినచర్యలో ఇమడలేక పోవడం. ఉదయం, రాత్రి వేళల్లో గంటల కొద్దీ పరీక్షల కోసం ప్రిపేర్ కావాల్సి రావడం. సెలవుల్లోనూ ప్రత్యేక తరగతులకు హాజరు కావడం కాలక్షేపానికి దూరంగా ఉండటం.
కళాశాల యాజమాన్యాలు, తల్లిదండ్రుల బాధ్యతలు :
- విద్యార్థి హాస్టల్కు వచ్చీ రాగానే యాజమాన్యాలు ప్రత్యేకంగా చదివించడం లాంటి చర్యలతో ఒత్తిడి పెంచకుండా క్రీడలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు వంటి వాటిని నిర్వహిస్తూ మెల్లగా తరగతుల పైకి ఆసక్తి కలిగించాలి. పిల్లలెవరూ ఆకతాయి చేష్టలకు పాల్పడకుండా భద్రత విషయంలో తల్లిదండ్రుల్లా వారికి భరోసానివ్వాలి.
- ఎన్ని పనులున్నప్పటికీ తల్లిదండ్రులు వారానికోసారైనా పిల్లల్ని కలవడం ఉత్తమం. నెలకోసారి హాస్టల్కు వెళ్లి వారితో పూర్తిగా రోజంతా గడపాలి. యోగక్షేమాలు తెలుసుకోవాలి. కష్టపడి చదివితే ఉజ్వల భవిష్యత్తు ఉంటుందని వారికి ఆసక్తి కలిగించాలి.
- ఎవరైనా అయిష్టంగా ఉంటే కోప్పడకుండా, అసలు కారణాలేమిటో కళాశాల యాజమాన్యాలు, కన్నవాళ్లు అడిగి తెలుసుకోవాలి. సమస్యలను సున్నితంగా పరిష్కరించాలి. చదువులో వెనకబడే వారిని తక్కువగా చూడొద్దు. అవసరమైతే వైద్యనిపుణుల సలహాలు సూచనలు తీసుకోవాలి. హాస్టల్స్ నిర్వాహకులు ఇంటిని తలపించేలా తల్లిదండ్రులను మరిపించేలా చూసుకోవాలి.
- విద్యార్థుల ప్రవర్తనలో ఏమైనా మార్పులు ఉంటే వారికి నిపుణులతో కౌన్సెలింగ్ ఇప్పించాలి
- హాస్టల్స్, విద్యాసంస్థలను తల్లిదండ్రులు, విద్యార్థులు ముందస్తుగా పరిశీలించాలి. అక్కడ చదువు పూర్తి చేసుకొని వెళ్లిపోయిన స్టూడెంట్స్ నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోవడం మంచిది.
బలవంతం సరికాదు : పిల్లలు దారి తప్పుతున్నారనో లేక తమ మాట వినడం లేదనో దూరంగా ఉంచాలని పేరెంట్స్ ఏ మాత్రం ఆలోచించరాదని మానసిక నిపుణులు చెబుతున్నారు. పరిస్థితులను ముందుగానే పిల్లలకు వివరించి వారికి భవిష్యత్తుపై అవగాహన కల్పించాలని సూచిస్తున్నారు. ముందుగా వసతిగృహాలను సందర్శించి అక్కడి పరిస్థితులు, వాతావరణం పిల్లలకు స్వయంగా చూపించాలని చెబుతున్నారు. విద్యార్థులకు హాస్టళ్లో తగిన పోషకాహారాన్ని అందిస్తున్నారో లేదో పరిశీలించాలి. హాస్టళ్లలో పిల్లల దగ్గర అధిక మొత్తంలో నగదు నిల్వ ఉంచవద్దు. దీనివల్ల వారు వాటిని దుర్వినియోగం చేసే అవకాశం ఉంది. పైన వివరించిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం వల్ల పిల్లలు ఎలాంటి ఆందోళనకు గురికాకుండా సానుకూల దృక్ఫథంతో ఉండేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.
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