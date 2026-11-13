ఒక్కసారే డొనేట్ చేయాలి - పదేపదే చేస్తే జైలుకే - ఎగ్ డొనేషన్పై నిపుణుల సూచన
Expert advice on egg donation : ఎగ్ డొనేషన్ సమాజానికి మంచిదే అయినా ఇలా అక్రమంగా సేకరించడం సరికాదని గైనకాలజిస్ట్ డాక్టర్ నిహారిక అన్నారు. ఎగ్స్ సేకరణకు సంబంధించిన పలు అంశాలను పంచుకున్నారు.
Published : November 13, 2026 at 4:36 PM IST
పేద మహిళలకు డబ్బు ఆశచూపి, అక్రమంగా అండాలు సేకరిస్తున్న ఘటన ఇటీవల కలకలం రేపింది. నిజానికి అనారోగ్యం, జెనెటికల్ సమస్యలు ఇలా అనేక రకాల కారణాలతో సొంత అండాలతో తల్లి కాలేకపోతున్న వారికి ఐవీఎఫ్ ప్రక్రియ వరప్రదాయినా కనిపిస్తుంది. అయితే ఇందులో భాగంగా ఆరోగ్యకరమైన మహిళల నుంచి అండాలను సేకరించి, కృత్రిమ ఫలదీకరణ ద్వారా పిండాలను తయారు చేస్తారు. అలా పిండింగా మారిన అండాలను తల్లి కావాలని కలలు కనే మహిళల గర్భంలోకి ప్రవేశపెట్టడమే ఐవీఎఫ్ ప్రక్రియ.
అయితే ఇందులో చట్టపరమైన ఇబ్బందులు లేకుండా అసిస్టెడ్ రిప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ 2021 నిబంధనలు ఉన్నాయి. కానీ పలువురు ఈ నిబంధనలకు తూట్లు పొడుస్తూ అక్రమంగా అండాల క్రయవిక్రయాలను నిర్వహిస్తున్నారు. అంగట్లో సరకులా ఆడవారి అండాలని మార్చేసిన మార్చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో వాస్తవానికి ఎక్కువసార్లు అండాలను దానం చేస్తే కలిగే సమస్యలు ఏమిటి? ఏఆర్ టీ యాక్ట్ ఏం చెబుతోంది?అనే అంశాలపై గైనకాలజిస్ట్ డాక్టర్ నిహారికతో ఈటీవీ ముఖాముఖి.
1. ప్రశ్న : అండాలను అమ్మే పరిస్థితి ఎందుకు వస్తోంది ?
జవాబు : ఎగ్ డొనేషన్ అనేది సమాజానికి మంచిదే. అయినా ఇలా అక్రమంగా సేకరించడం సరికాదు. కొంతమంది స్త్రీలలోని అండాలలో సమస్యలు, వాటి క్వాలిటీ బాగోలేకపోవడం, జన్యులోపాలు కారణంతో సంతానం కలగకపోతే ఎగ్ డొనేషన్ ద్వారా సంతానం కలుగుతుంది. ఎగ్ డొనేషన్ చేసే వారు, స్పెర్మ్ డోనర్స్ ఏఆర్టీ బ్యాంక్లో అందుబాటులో ఉంటారు. ఈ బ్యాంకు కూడా నేషనల్ ఏఆర్టీ రిజస్ట్రీలో నమోదై ఉంటుంది.
2. ప్రశ్న : ఏఆర్టీ ప్రకారం ఏ వయసు వారు ఎగ్స్ను ఇవ్వొచ్చు? దీని నిబంధనలేంటి ?
జవాబు : మహిళల్లో 23 నుంచి 35 ఏళ్ల వయసున్న వారు ఎగ్ డొనేషన్కు అర్హులు. సంబంధిత వ్యక్తులు బ్యాంకును సందర్శిస్తే వారి ఆరోగ్య పరిస్థితులను పరీక్షించేందుకు స్క్రీనింగ్ చేస్తారు. వారికి థైరాయిడ్, హార్మోన్ సమస్యలు ఉన్నాయా అని పరీక్షిస్తారు. దీనిలో అన్నీ సరిగ్గా ఉంటేనే డొనేట్ చేసేందుకు అర్హులుగా నిర్ధారిస్తారు. సాధారణంగా ఇదివరకే సంతానం కలిగిన మహిళలు ఎక్కువగా వెళతారు.
3. ప్రశ్న : మహిళ ఎన్నిసార్లు ఎగ్ డొనేషన్ చేయొచ్చు?
జవాబు : చట్టం ప్రకారం మహిళ ఒక్కసారి మాత్రమే ఎగ్ డొనేషన్ చేయొచ్చు. ఎక్కువసార్లు ఎగ్స్ తీసుకునేందుకు హార్మోన్ ఇంజెక్షన్లు ఇస్తారు. ఇలా చేస్తే హార్మోన్లో సమస్యలు వస్తాయి. పిరియడ్స్లో సమస్యలొచ్చే అవకాశముంది.
4. ప్రశ్న : బాధితులకు ఒవేరియన్ క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదముందా?
జవాబు : అండాల సేకరణకు హార్మోన్ ఇంజెక్షన్లు చేయడం సరికాదు. వారి కుటుంబంలో జన్యులోపం ఉంటే బాధితులు క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశముంది.
5. ప్రశ్న : అండాలు అక్రమంగా సేకరించే వారికి ఎలాంటి శిక్షలు పడతాయి?
జవాబు : చట్టం ప్రకారం మహిళలు ఎగ్ డొనేషన్ను జీవితంలో ఒకసారి మాత్రమే చేయొచ్చు. ఎక్కువసార్లు జరిపితే ఏఆర్టీ చట్టప్రకారం చర్యలుంటాయి.
అండాల అక్రమ సేకరణ కేసు - నగరంలోని 5 ఐవీఎఫ్ కేంద్రాల సహకారం!
'సృష్టి' తరహాలో మహానగరంలో మరో దందా! - అక్రమ సరోగసీ, అండాలు సేకరిస్తున్న ముఠా గుట్టు రట్టు