ఆహారంలో అంతర్భాగంగా చిరుధాన్యాలు - ఆసక్తి చూపుతున్న పట్టణవాసులు
జీవనశైలికి అనుగుణంగా మారుతున్న ఆహారపు అలవాట్లు - నిత్యం శరీరానికి 38 గ్రాముల ఫైబర్ అవసరమంటున్న వైద్యులు - ప్రజల అభిరుచులకు అనుగుణంగా పట్టణాల్లో వేగంగా విస్తరిస్తున్న మిల్లెట్ హోటళ్లు
Published : June 28, 2026 at 8:33 PM IST
Benefits Of Millets Telugu : మారుతున్న కాలానికి, జీవనశైలికి అనుగుణంగా ఆహారపు అలవాట్లు మారుతున్నాయి. పెరుగుతో చేసిన సద్ది అన్నం, ఊదల ఉప్మా, రాగి ఇడ్లీ, రాగి జావ, మక్క గడక, క్యారెట్, గుమ్మడికాయ జ్యూస్ లాంటివి ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికీ అల్పాహారంగా మారాయి. దీంతో రాష్ట్రంలోని అనేక ప్రాంతాల్లోనే కాకుండా సిరిసిల్ల, వేములవాడ పట్టణాల్లో చిరు ధాన్యాలతో టిఫిన్ సెంటర్లు విరివిగా వెలుస్తున్నాయి. ఉరుకులు పరుగుల జీవితంలో పొట్ట నింపుకొనేందుకు ఏదో ఒకటి తినాల్సి వస్తుంది. దీంతో ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తున్నాయి. వాటిని నయం చేసుకునేందుకు ఆసుపత్రులకు వెళ్లాల్సిన పరిస్థితులు నెలకొంటున్నాయి. అలాంటి పరిస్థితుల నుంచి ప్రజల జీవనశైలిలో క్రమంగా మార్పులు చోటు చేసుకుంటున్నాయి.
ఆహారంలో ఫైబర్ కీలకం : ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే నిత్యం శరీరానికి 38 గ్రాముల ఫైబర్ అవసరమని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. సాధారణంగా రోజూ తీసుకునే ఇతర ఆహారాల్లో ఆ మోతాదులో ఫైబర్ లభించదని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు. చిరు ధాన్యాలను రోజువారీ ఆహారంలో భాగంగా వినియోగించాని సూచిస్తున్నారు. వీటిని ఆహారంగా తీసుకోవడం వల్ల శరీరానికి కావాల్సిన ఫైబర్ పుష్కలంగా లభిస్తుంది. చిరు ధాన్యాలతో చేసే వంటలను ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటే శరీరానికి రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. దీనితో పాటు క్రమంగా ఆరోగ్య సమస్యలు దూరం అవుతాయని పలు పరిశోధనల్లో వెల్లడైంది.
విస్తరిస్తున్న మిల్లెట్ హోటళ్లు : మెట్ట ప్రాంతమైన సిరిసిల్ల జిల్లాలో ఒకప్పుడు చిరు ధాన్యాలు, పప్పుధాన్యాల సాగు పెద్దమొత్తంలో ఉండేది. కాల ప్రభావంతో వీటి స్థానంలో వరి, పత్తి 80 శాతం ఆక్రమించాయి. గత సంవత్సరం 2,500 ఎకరాల్లో పప్పు ధాన్యాలు సాగయ్యాయి. అయితే చిరుధాన్యాల సాగు ఊసేలేదు. చిరుధాన్యాలతో చేసిన ఆహారం తీసుకోవడంతో అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు పొందవచ్చు. ఈ విషయాన్ని వైద్యులు ధృవీకరించడంతో నేడు ప్రజలు వీటిని ఆహారంలో భాగంగా చేసుకునేందుకు శ్రద్ధ చూపుతున్నారు. అందుకే ప్రజల అభిరుచులకు అనుగుణంగా మిల్లెట్ హోటళ్లు పట్టణాల్లో వేగంగా విస్తరిస్తున్నాయి. సాయంత్రం వేళల్లో రాగి, జొన్న రొట్టెలు అందుబాటులో ఉంటున్నాయి.
రోజూ తీసుకునేలా చూడాలి : సేంద్రియ పద్ధతిలో సాగుచేసిన చిరు ధాన్యాలు ఆహారంగా తీసుకుంటే అధిక లాభాలు కలుగుతాయని వేములవాడ ప్రాంతీయ ఆసుపత్రి సీనియర్ సివిల్ సర్జన్ పెంచలయ్య సూచించారు. వీటిలో ప్రోటీన్లు పుష్కలంగా ఉంటాయన్నారు. మాంసాహారం తిననివారు వీటిని తీసుకుంటే మంచి ఫలితాలు వస్తాయని వెల్లడించారు. మన పూర్వీకులు మిల్లెట్స్ను ఆహారంలో అంతర్భాగంగా చేసుకునేవారని గుర్తుచేశారు. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రస్తుతం రోజూ తీసుకునే ఆహారంలో వీటి కలయిక ఉండేలా చూసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాలి : రోజు తీసుకునే ఆహారంలో చిరు ధాన్యాలను భాగం చేసుకోవాలని సిరిసిల్ల వైద్య కళాశాల డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ సంతోష్ అన్నారు. వంద గ్రాముల బియ్యంతో ఉడికించి తిన్న ఆహారంలో 70 గ్రాముల గ్లూకోజ్ రూపంలో రక్తంలో కలుస్తుందని తెలిపారు. ఇది శరీరంలో గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ను పెంచుతుందని వెల్లడించారు. వాస్తవానికి మన శరీరానికి సగటున రక్తంలో 6 నుంచి 7 గ్రాముల గ్లూకోజ్ సరిపోతుందని స్పష్టం చేశారు. ఇది ఎక్కువైతే రక్తంలో చక్కెర శాతం పెరిగి ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తుందని వివరించారు.
"సేంద్రియ పద్ధతిలో సాగుచేసిన చిరు ధాన్యాల ఆహారంగా తీసుకుంటే అధిక లాభాలు కలగనున్నాయి. వీటిలో ప్రోటీన్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. మాంసాహారం తిననివారు వీటిని తీసుకుంటే మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. మన పూర్వీకులు మిల్లెట్స్ను ఆహారంలో అంతర్భాగంగా చేసుకునేవారు. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రస్తుతం రోజూ తీసుకునే ఆహారంలో వీటి కలయిక ఉండేలా చూసుకోవాలి" - పెంచలయ్య, సీనియర్ సివిల్ సర్జన్, వేములవాడ ప్రాంతీయ ఆసుపత్రి
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