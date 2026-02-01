ETV Bharat / state

రద్దీ ఎక్కువగా ఉన్న 12 రోడ్ల విస్తరణ - పీపీపీ విధానంలో 709 కి.మీ. పనులు

కొన్ని రోడ్లు 4 లైన్లు, మరికొన్ని 10 మీటర్ల వెడల్పుతో 2 లైన్లుగా విస్తరణ - నిర్మాణ వ్యయం రూ.5,233 కోట్లని అంచనా - భూసేకరణ తదితరాలకు మరో రూ.2,459 కోట్లు

Expansion of 12 Congested Roads Works Under PPP Model
Expansion of 12 Congested Roads Works Under PPP Model (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 1, 2026 at 11:49 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Expansion of 12 Congested Roads Works Under PPP Model : రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్‌ పార్ట్​నర్​ షిప్​ (పీపీపీ) విధానంలో నగరాల్లో రోడ్లను అభివృద్ధి చేయాలని కూటమి ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇప్పటికే పలు కీలక ప్రాంతాల్లో, రద్దీ ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో రహదారులు, ప్రధాన కూడళ్లలో పీపీపీ విధానంలో రోడ్ల నిర్మాణ పనులు చేపడుతున్నారు. సీఎం ఆదేశాలతో ఇప్పటికే కొన్నిచోట్ల డీపీఆర్​లు సైతం అధికారులు సిద్ధం చేశారు. ప్రస్తుతం పనులు శరవేగంగా కొనసాగుతున్నాయి.

తాజాగా ఆర్‌అండ్‌బీ రహదారుల్లో వాహన రద్దీ అత్యధికంగా ఉన్న 12 రాష్ట్ర రోడ్లను విస్తరించనున్నారు. ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు భాగస్వామ్య విధానం (PPP), హైబ్రీడ్‌ యాన్యుటీ మోడల్‌ (హాం)లలో ఈ రోడ్ల విస్తరణకు అధికారులు 2 ప్రతిపాదనలు ఇచ్చారు. పీపీపీ విధానంలో విస్తరణకు ప్రభుత్వం తాజాగా గ్రీన్‌ సిగ్నల్‌ ఇచ్చింది. దీంతో 709 కిలో మీటర్ల పనులు చేపట్టనున్నారు. కొన్ని రోడ్లను 4 లైన్లు, మరికొన్నింటిని 10 మీటర్ల వెడల్పుతో 2 లైన్లుగా విస్తరించనున్నారు.

15-30 ఏళ్లపాటు నిర్వహణ బాధ్యతలు వారివే:

  • రహదారులను విస్తరించాక 15 నుంచి 30 ఏళ్ల పాటు కాంట్రాక్టర్లు నిర్వహణ బాధ్యతలు చూడనున్నారు.
  • రోడ్ల విస్తరణకు రూ.5,233 కోట్లు నిర్మాణ వ్యయం అవుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు.
  • భూ సేకరణకు, రోడ్డు పక్కన ఉన్న విద్యుత్‌ లైన్లను పక్కకు జరపనున్నారు. వీటి యుటిలిటీస్‌ షిఫ్టింగ్‌కు కలిపి సుమారుగా రూ.2,459 కోట్లు అవుతుంది. ఈ ఖర్చును అంతా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భరించాల్సి ఉంటుంది.
  • 12 రోడ్ల విస్తరణ పనులు కాంట్రాక్టర్లు చేశారు. వీరు పలు చోట్ల టోల్‌ వసూలు చేస్తారు. అయినా సరే ఆ ఫీజులు ఏమాత్రం సరిపోవు. దీంతో కాంట్రాక్టర్లకు వయబిలిటీ గ్యాప్‌ ఫండ్‌ కింద రూ.1,691 కోట్ల మేర బీవోటీ కేటాయించారు. అసలు బీవోటీ అనగా నిర్మించు, నిర్వహించు, బదలాయించు అని అర్థం. గడువు ఉన్నంత కాలం మాత్రమే కలిపి చెల్లిస్తారు. ఇందులో రాష్ట్రం రూ.622 కోట్లు, కేంద్రం రూ.1,069 కోట్లు చెల్లించనున్నాయి.

12 రోడ్ల విస్తరణకు అవకాశం ఉందని: తొలుత పీపీపీ విధానంలో 18 రోడ్లను విస్తరించాలని భావించారు. అదే విధంగా సలహా సంస్థ ద్వారా అధ్యయనం కూడా చేయించారు. వీటిలో 12 రహదారుల విస్తరణకు అవకాశం ఉందని తేలింది. మిగిలిన 6 రోడ్లను విస్తరిస్తే కాంట్రాక్టర్లకు గిట్టుబాటు కాదని, వయబిలిటీ గ్యాప్‌ ఫండ్‌గా ప్రభుత్వం ఎక్కువ నిధులు వెచ్చించాల్సి ఉంటుందని, భూ సేకరణకు కూడా బాగా ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుందని గుర్తించారు. దీంతో ఏలూరు నుంచి జంగారెడ్డిగూడెం 51 కిలో మీటర్లు, గుంటూరు-పర్చూరు 41కి.మీ., ఏలూరు-మేడిశెట్టివారి పాలెం 70 కి.మీ., విజయనగరం-పాలకొండ రోడ్‌ 70 కి.మీ., రాజంపేట-గూడూరు 94 కి.మీ., కళింగపట్నం-శ్రీకాకుళం-పార్వతీపురం రోడ్‌ 108కి.మీ., విస్తరణను ప్రస్తుతం చేపట్టాలి అనుకోవడం లేదు.

విస్తరించనున్న రహదారులివే.. (వ్యయం రూ.కోట్లలో)
రోడ్ కి.మీ. వరుసలు నిర్మాణ వ్యయం భూసేకరణ, ఇతర వ్యయాలు
మంగళగిరి-తెనాలి-నారాకోడూరు, గుంటూరు- బాపట్ల (రెండు రోడ్లూ కలిపి)89 4 865 508
నరసాపురం-తాడేపల్లిగూడెం 514 419 382
కాకినాడ-రాజమహేంద్రవరం కెనాల్ రోడ్ 60 4 680 154
ఒంగోలు-పొదిలి-బెస్తవారిపేట 109 4/2 611 227
చిలకపాలెం-రామభద్రపురం-రాయగడ 131 4/2 1,172 363
సోమందేపల్లి-హిందూపురం-తూముకుంట 39 4/2 270 104
నర్సీపట్నం-తాళ్లపాలెం 31 2 101 122
కాకినాడ-జొన్నాడ 43 2 425 289
దామాజీపల్లి-నాయనపల్లి602 338 193
ప్యాపిలి-బనగానపల్లి 54 2 171 73
జమ్మలమడుగు-కొలిమిగుండ్ల 42 2 181 44
మొత్తం 709 - 5,233 2,459

వెస్ట్ బైపాస్ రాకతో భారీ వాహనాలు మళ్లింపు - నగరంపై తగ్గిన ట్రాఫిక్ ఒత్తిడి

గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ కారిడార్​ కాదు యాక్సెస్‌ కంట్రోల్‌ హైవే - ఇక 5 గంటల్లో హైదరాబాద్‌ TO బెంగళూరు!

TAGGED:

ROADS EXPANSION
EXPANSION OF 12 ROADS
ROAD EXPANSION UNDER PPP MODEL
ROADS EXTENSION IN AP
ROADS EXTENSION IN AP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.