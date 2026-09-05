ప్రకృతి ఒడిలో సాఫీగా ప్రయాణం - మన్యం అందాలకు చిరునామాగా ఎన్హెచ్-516ఈ
ఏజెన్సీలోని పర్యాటక ప్రాంతాల మీదుగా ప్రయాణం - రాజమహేంద్రవరం నుంచి విజయనగరం వరకు 367 కి.మీ. - 10 మీటర్ల వెడల్పుతో రెండు వరుసలుగా రోడ్డు విస్తరణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 5, 2026 at 10:13 AM IST
Rajahmundry to Vizianagaram National Highway 516E : ప్రకృతి అందాలకు నెలవైన అరకు వెళ్లాలన్నా, ఆంధ్రా కాశ్మీర్గా గుర్తింపు పొందిన లంబసింగికి చేరుకోవాలన్నా గతంలో ఆపసోపాలు పడాల్సి వచ్చేది. ఇరుకు రోడ్డు, ప్రమాదకరమైన ఘాట్ మార్గాల గుండా ప్రయాణించాలంటే పెద్ద సవాల్గా ఉండేది. వీటన్నింటికి చెక్ పెడుతూ "జాతీయ రహదారి-516ఈ"ని విస్తరిస్తున్నారు. రాజమహేంద్రవరం నుంచి ఏజెన్సీ ప్రాంతం మీదుగా విజయనగరం వరకు ఉన్న 367 కిలో మీటర్ల ఈ హైవేని 10 మీటర్ల వెడల్పుతో రెండు వరుసలుగా నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే దాదాపు 240 కిలోమీటర్ల మేర పనులు పూర్తయ్యాయి.
అంతకుముందు 3.5 మీటర్ల వెడల్పుతో ఉన్న సింగిల్ లేన్గా ఉండే రోడ్డును, ఇప్పుడు 10 మీటర్ల వెడల్పుతో, రెండు లేన్ల రహదారిగా ఆధునీకరిస్తున్నారు. జాతీయ రహదారుల ఇంటర్ కనెక్టివిటీ ఇంప్రూవ్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ (NHIIP) కింద ప్రపంచ బ్యాంక్ రుణంతో తొలుత కొంత భాగం విస్తరణ ఆరంభించారు. కాగా, ఆ తర్వాత కేంద్ర రవాణా, జాతీయ రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ (మోర్త్) నిధులు కేటాయించి మిగిలిన హైవే ముందుకొచ్చింది. మొత్తం 367 కి.మీ.లో ఇప్పటికి దాదాపు 240 కి.మీ. పనులు పూర్తయ్యాయి. ప్రస్తుతం 50 కి.మీ. పరిధిలో పనులు జరుగుతున్నాయి. మరో 55 కి.మీ. మేర డీపీఆర్ రూపకల్పన దశలో ఉంది. తూర్పుగోదావరి, పోలవరం, అల్లూరి సీతారామరాజు, విజయనగరం జిల్లాల మీదుగా వెళ్లే ఈ హైవే విస్తరణ చేయనున్నారు. ఇందుకోసం దాదాపు రూ.3,350 కోట్లు వెచ్చిస్తున్నారు.
ఈ నేషనల్ హైవే ఎంతో కీలకం: రోడ్డు విస్తరణతో ఏజెన్సీ ప్రాంతం అభివృద్ధికి మార్గం సుగమం కానుంది. దీంతో అక్కడి పర్యాటక రంగం మరింత ఊపందుకునేందుకు అవకాశం ఏర్పడింది. ఈ మార్గం రంపచోడవరం, అడ్డతీగల, రాజవొమ్మంగి, కొయ్యూరు, కేడీపేట, చింతపల్లి, లంబసింగి, జి.మాడుగుల, పాడేరు, హుకుంపేట, డుంబ్రిగూడ, అరకు, బొర్రాగుహల జంక్షన్, బౌదార మీదుగా వెళ్తుంది.
హైవే విస్తరణ పనులు దాదాపు పూర్తికావడంతో, పర్యాటకులు ఏజెన్సీ ప్రాంతానికి పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చేందుకు ఉపకరిస్తోంది. లంబసింగి, వంజంగి, చాపరాయి, అరకు వ్యాలీ, బొర్రా గుహలు, వంపులు తిరిగిన ఘాట్లు, అనేక చోట్ల కొండలపై వ్యూ పాయింట్లలో అడవి అందాలు, జలపాతాలు చూసేందుకు పర్యాటకులు, ప్రకృతి ప్రేమికులు ఎంతో ఆసక్తి చూపుతున్నారు. స్థానిక గిరిజనులకు వివిధ ప్రాంతాలతో అనుసంధానం పెంచడంలోనూ ఈ జాతీయ రహదారి కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది.
హైవే విస్తరణ వివరాలు: మన్యం వాసుల కల సాకారమవుతోంది. రాజమహేంద్రవరం నుంచి విజయనగరం వరకు 367 కిలోమీటర్ల మేర రూ.3,350 కోట్లతో చేపట్టిన రోడ్డు విస్తరణ పనులు తుది దశకు చేరాయి. రాజమహేంద్రవరం శివారు–గోకవరం, పాడేరు–గొండిగుడ-అరకు, బౌదార–విజయనగరం మార్గాల్లో పనులు పూర్తయ్యాయి.
పర్యాటక ప్రాంతమైన కొయ్యూరు–చింతపల్లి-లంబసింగి మధ్య 85 కిలోమీటర్ల మేర విస్తరణ పనులు చేపట్టగా 99 శాతం పూర్తయ్యాయి. అయితే, లంబసింగి–పాడేరు పనులు 53 శాతం, పాడేరు బైపాస్ పనులు 23 శాతంతో మందకొడిగా సాగుతున్నాయి. అత్యధికంగా రూ.708.36 కోట్లు వ్యయంతో అరకు–బౌదార ఘాట్ రోడ్డు పనులకు డీపీఆర్ సిద్ధమైంది. ఈ రహదారుల విస్తరణతో ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో రవాణా కష్టాలు తీరడమే కాకుండా, పర్యాటక రంగానికి ఊతం కానుంది.
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