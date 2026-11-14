ఐటీ కారిడార్లో ట్రాఫిక్ సమస్య - నివారించేందుకు కూడళ్ల విస్తరణ!
Expansion Of Junctions In Cyberabad : హైదరాబాద్లోని ఐటీ కారిడార్ పరిధిలో రోజు రోజుకూ ట్రాఫిక్ పెరుగుతోంది. ఈ సమస్యను రూపుమాపే లక్ష్యంతో సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కూడళ్ల విస్తరణకు శ్రీకారం చుట్టింది.
Published : November 14, 2026 at 12:30 PM IST
ఐటీ కారిడార్లో ట్రాఫిక్ సమస్యలను తగ్గించే లక్ష్యంతో సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (సీఎంసీ) కూడళ్ల విస్తరణకు శ్రీకారం చుట్టింది. అధిక ట్రాఫిక్ ఉన్న కూడళ్లను గుర్తించి ట్రాఫిక్ పోలీసుల సమన్వయంతో ఫ్రీ లెఫ్ట్, లేన్ మార్కింగ్, ట్రాఫిక్ సిగ్నళ్ల ఏర్పాటు వంటి అభివృద్ధి పనులను చేపడుతోంది. సంబంధిత పనులను యుద్ధ ప్రాతిపదికన పూర్తి చేయాలని కమిషనర్ జి.సృజన ఆదేశించడంతో ఇంజినీరింగ్ విభాగం ఈ ప్రక్రియను ప్రారంభించింది. 6 నెలల్లో పనులు పూర్తి చేస్తామని ధీమా వ్యక్తం చేస్తోంది.
శాస్త్రీయంగా గచ్చిబౌలి కూడలి అభివృద్ధి
నగరంలో అత్యంత రద్దీగా ఉండే కూడళ్లలో గచ్చిబౌలి ఒకటి. రోడ్లను వెడల్పు చేసినా, ఫ్లైఓవర్లు నిర్మించినా ఈ కూడలి వద్ద రద్దీ తగ్గటం లేదు. ఈ నేపథ్యంలో కూడలిని శాస్త్రీయంగా అభివృద్ధి చేయడానికి సీఎంసీ ఇంజినీరింగ్ విభాగం ప్రత్యేక ప్రణాళికను సిద్ధం చేసింది. ప్రధాన మార్గాన్ని డివైడర్లతో వేరు చేస్తూ, ఫ్రీ లెఫ్ట్ రోడ్డును అభివృద్ధి చేసి ఇండికేటర్ల ద్వారా ఫ్రీ లెఫ్ట్ బోర్డులను ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించింది. కూడళ్ల వద్ద బస్సులు, ఆటోలు ఆగకుండా ఉండేందుకు చర్యలు తీసుకోనున్నారు. పనులు టెండర్ దశలో ఉన్నాయని అధికారులు చెబుతున్నారు.
వరద నిల్వకుండా ప్రణాళికలు
గచ్చిబౌలి, ఖజాగూడ మైండ్స్పేస్ కూడళ్ల మధ్య ఉన్న బయో డైవర్సిటీ జంక్షన్ను 'టీ' చౌరస్తాగా అభివృద్ధి చేసి ఫ్రీ లెఫ్ట్, సూచిక బోర్డుల ఏర్పాటుతో పాటు వరద నిల్వకుండా అధికారులు ప్రణాళికను సిద్ధం చేశారు.
బీహెచ్ఈఎల్
జాతీయ రహదారి-65పై ఉన్న ఈ కూడలి వద్ద ఫ్లైఓవర్ నిర్మించినప్పటికీ, రద్దీ తలెత్తుతోంది. వివిధ రహదారులపై వాహనాల రాకపోకలను సులభతరం చేసేందుకు సైన్బోర్డులు, లేన్ మార్కింగ్లు, డివైడర్లను ఏర్పాటు చేయాలని అధికారులు నిర్ణయించారు.
మరో ఐదు కూడళ్లలోనూ
హైదరాబాద్లోని కుత్బుల్లాపూర్, జేఎన్టీయూ, నర్సాపూర్ కూడళ్ల అభివృద్ధికి సంబంధించిన ప్రక్రియ ప్రస్తుతం టెండరు దశలో ఉంది. కోకాపేట్, నల్లగండ్ల కూడళ్లలో పనులు పురోగతిలో ఉన్నాయి. మొదటి దశలోని 8 కూడళ్ల పనులు పూర్తికాకముందే రెండో దశ కూడళ్ల అభివృద్ధికి సంబంధించిన డిజైన్లను పూర్తి చేసి టెండర్లు పిలుస్తామని క్రమంగా 72 చౌరస్తాలను ట్రాఫిక్ సమస్యలు లేకుండా తీర్చిదిద్దుతామని సీఎంసీ వెల్లడించింది.
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