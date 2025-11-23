రూ.9,490 కోట్లతో నాలుగు కీలక హైవేల విస్తరణ - 243 కి.మీ. మేర అభివృద్ధి
నివేదికలు సిద్ధంచేసి జాతీయ రహదారుల మంత్రిత్వశాఖ(మోర్త్)కు పంపిన అధికారులు - మార్చిలోపు అనుమతులు రానున్నట్లు సమాచారం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 23, 2025 at 7:22 AM IST
Four Key Highways Expansion in AP : రాష్ట్రంలో నాలుగు కీలక హైవేల విస్తరణకు రంగం సిద్ధమైంది. పెడన- విస్సన్నపేట- లక్ష్మీపురం, ఆకివీడు-దిగమర్రు, అమలాపురం-రావులపాలెం, ముద్దనూరు-కడప మధ్య 243.3 కి.మీ.ల విస్తరణకు అధికారులు సమగ్ర ప్రాజెక్ట్ నివేదికలు సిద్ధంచేసి జాతీయ రహదారుల మంత్రిత్వశాఖ(మోర్త్)కు పంపారు. భూసేకరణ, సివిల్ పనులు తదితరాలన్నీ కలిపి ఈ ప్రాజెక్టులకు రూ.9,490 కోట్ల వ్యయం అవుతుందని అంచనా. వచ్చే మార్చిలోపు అనుమతులు రానున్నట్లు తెలుస్తోంది. అనంతరం భూసేకరణ, టెండర్ల ప్రక్రియ మొదలవుతాయి.
కృష్ణా జిల్లాలోని పెడన నుంచి గుడివాడ, నూజివీడు, విస్సన్నపేట మీదుగా తెలంగాణ సరిహద్దులోని లక్ష్మీపురం వరకు జాతీయ రహదారి-216హెచ్ను 118 కి.మీ. మేర విస్తరించనున్నారు. రూ.4,245 కోట్లతో డీపీఆర్ను సిద్ధంచేసి పంపారు. పెడన నుంచి నూజివీడు బైపాస్ వరకు 4 వరుసలుగా, అక్కడి నుంచి లక్ష్మీపురం దాకా రెండు వరుసలుగా విస్తరించనున్నారు. భూసేకరణ వ్యయం, ఇతర ఖర్చులు కాకుండా సివిల్ పనులకు రూ.2 వేల కోట్లను వెచ్చించనున్నారు.
కొనసాగుతున్న విస్తరణ పనులు : పామర్రు నుంచి ఆకివీడు వరకు 60 కి.మీ. మేర ఇప్పటికే విస్తరణ పనులు సాగుతున్నాయి. 45 కి.మీ. రెండు వరుసలుగా, 15 కి.మీ. నాలుగు వరుసలుగా విస్తరిస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఆకివీడు నుంచి భీమవరం మీదుగా దిగమర్రు వరకు 44.94 కి.మీ. విస్తరణకు డీపీఆర్ పంపారు. ఇందులో 40 కి.మీ. 4 వరుసలు, మిగిలినది 2 వరుసలుగా విస్తరించేందుకు రూ.3,256 కోట్లతో అంచనాలు వేశారు. వాస్తవానికి పామర్రు నుంచి దిగమర్రు వరకు (ఎన్హెచ్-165) మొత్తం ప్రాజెక్టు విస్తరణ గతంలో మంజూరైంది. భీమవరం బైపాస్ ఎలైన్మెంట్ విషయంలో కోర్టు కేసుల కారణంగా పామర్రు నుంచి ఆకివీడు వరకు మాత్రమే గతంలో పట్టాలెక్కింది. ఇప్పుడు కోర్టు కేసులు పరిష్కారం కావడంతో ఆకివీడు-దిగమర్రు మధ్యనా విస్తరణ చేపట్టనున్నారు.
రెండు జాతీయ రహదారులు అనుసంధానం : రెండు జాతీయ రహదారులను అనుసంధానించేలా అమలాపురం-రావులపాలెం హైవే (ఎన్హెచ్-216ఇ)ను 32 కి.మీ. విస్తరించనున్నారు. కత్తిపూడి-ఒంగోలు హైవేలో అమలాపురం నుంచి రావులపాలెం వద్ద చెన్నై-కోల్కతా పాత హైవే (గుండుగొలను-దివాన్చెరువు ఎన్హెచ్-216ఎ)ను అనుసంధానిస్తుంది. ఈ హైవేను 10 మీటర్ల వెడల్పుతో రెండు వరుసలతో విస్తరించేందుకు రూ.807 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో డీపీఆర్ పంపారు.
వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలోని ముద్దనూరు నుంచి కడప వరకు (ఎన్హెచ్-716).. 48.36 కి.మీ. నాలుగు వరుసలుగా విస్తరించనున్నారు. రూ.1,182 కోట్లతో డీపీఆర్ను పంపించారు.
BENGALURU CHENNAI EXPRESSWAY: మరోవైపు దక్షిణ భారతదేశంలోని మూడు ప్రధాన రాష్ట్రాలైన కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడును అనుసంధానం చేస్తూ నిర్మాణం జరుగుతున్న బెంగళూరు-చెన్నై ఎక్స్ప్రెస్ హైవే ఇప్పుడు తుదిదశకు చేరుకుంది. ఈ హైవే అందుబాటులోకి వస్తే చిత్తూరు జిల్లావాసులు గంటన్నరలోనే బెంగళూరు లేదా చెన్నై చేరుకునే వీలుంటుంది. వి.కోట ప్రాంతం నుంచి అయితే కేవలం గంటలోనే బెంగళూరు చేరుకోవడం సాధ్యమవుతుంది. గరిష్ఠ వేగం గంటకు 120 కి.మీగా నిర్ధారించిన ఈ రహదారి, రాష్ట్రాల మధ్య వాణిజ్యం, పర్యాటకం, పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి కొత్త ఊపునిచ్చే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
