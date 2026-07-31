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విశాఖ టు భోగాపురం రయ్‌రయ్‌ - 7 అనుసంధాన రోడ్లు విస్తరణ

రూ.172 కోట్లతో 7 అనుసంధాన రహదారుల విస్తరణ - 80, 100 అడుగుల వెడల్పుతో నాలుగు, ఆరు వరుసలుగా విస్తరణ - 20 ప్రత్యేక ఎలక్ట్రికల్‌ బస్సులు అందుబాటులోకి

Connecting Roads Between Visakhapatnam and Bhogapuram Airport
Connecting Roads Between Visakhapatnam and Bhogapuram Airport (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 10:37 AM IST

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Connecting Roads Between Visakhapatnam and Bhogapuram Airport : విజయనగరం జిల్లా భోగాపురంలోని అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి ప్రయాణికులు వేగంగా చేరుకునేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పలు చర్యలు చేపట్టింది. వీఎంఆర్డీఏ, జీవీఎంసీ, ఆర్‌అండ్‌బీ ఆధ్వర్యంలో విశాఖ నగరం, చుట్టుపక్కల రూ.172 కోట్లతో ఏడు అనుసంధాన రహదారులను సిద్ధం చేస్తున్నారు. 80, 100 అడుగుల వెడల్పుతో నాలుగు, ఆరు వరుసలుగా విస్తరిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఐదు రోడ్ల పనులు చివరి దశకు చేరాయి. ఈ రోడ్లన్నీ నేరుగా అనకాపల్లి- ఆనందపురం (ఎన్‌హెచ్‌-16) బైపాస్, బీచ్‌ రోడ్డు కారిడార్‌కు కలుస్తాయి.

150 సూచిక బోర్డులను ఏర్పాటు : విమానాశ్రయానికి చేరుకునే అన్ని మార్గాల్లో గందరగోళానికి గురికాకుండా ఎక్కడికక్కడ దాదాపు 150 సూచిక బోర్డులను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఇందుకు గోవా విమానాశ్రయానికి పని చేసిన సంస్థ సహకారం తీసుకున్నారు. మూడు భాషల్లో పూర్తి వివరాలతో ఎటు వెళ్లాలో తెలిపేలా దాదాపు అన్ని మార్గాల్లోనూ ఏర్పాటు చేయనున్నారు. వీఎంఆర్‌డీఏ, జీవీఎంసీ ఆధ్వర్యంలో ఈ పనులు యుద్ధప్రాతిపదికన జరుగుతున్నాయి. జీవీఎంసీ 60 కిలోమీటర్ల పరిధిలో 34 చోట్ల, వీఎంఆర్‌డీఏ 40 కి.మీ.లలో 32 ప్రదేశాల్లో బోర్డులు ఏర్పాటు చేయనుంది.

కూడళ్ల వద్ద అభివృద్ధి పనులు :

  • వాహనాల రాకపోకలకు ఇబ్బందిగా ఉన్న కూడళ్లను విస్తరిస్తున్నారు. ఇప్పటికే మారికవలస కూడలిని అభివృద్ధి చేశారు. గతంలో ఉన్న సిగ్నల్‌ పాయింట్‌ను తొలగించి దాన్ని ముందుకు తరలించారు. భోగాపురం వైపు వెళ్లే రూట్లో సర్వీసు రోడ్డు కొత్తగా నిర్మించారు.
  • అడవివరం-శొంఠ్యాం రోడ్డులో ఎన్‌హెచ్‌కు వెళ్లే కూడలిలో సెంట్రల్‌ డివైడర్‌ వేస్తున్నారు. జీబ్రాక్రాసింగ్, సిగ్నళ్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
  • బోయపాలెం-కాపులుప్పాడ రోడ్డు కూడలి వద్ద సెంట్రల్‌ డివైడర్‌ నిర్మించాలి. ఇలా మిగిలిన చోట్ల పనులు జరుగుతున్నాయి.

" విమానాశ్రయానికి వెళ్లే రహదారులతో పాటు అనుసంధానంగా నిర్మించిన అన్ని రోడ్లను ఆధునికీకరిస్తున్నాం. గుంతలు పూడ్చడం మొదలు కొని అవసరమైన చోట్ల సర్వీసు రోడ్లు నిర్మిస్తున్నాం. భోగాపురం సులభంగా చేరుకోవడానికి సూచిక బోర్డులు పెద్దఎత్తున ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. అవన్నీ జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ నిబంధనల ప్రకారం ఉంటాయి.’ - తేజ్‌భరత్‌, వీఎంఆర్‌డీఏ కమిషనర్‌

ప్రయాణికుల కోసం ఎలక్ట్రికల్‌ బస్సులు : మరోవైపు భోగాపురం విమానాశ్రయానికి వెళ్లే ప్రయాణికుల కోసం పర్యావరణ హిత, అత్యాధునిక ఎలక్ట్రికల్‌ ఏసీ బస్సులను సిద్ధం చేశారు. పీఎం ఈ-బస్‌ సేవా పథకం కింద కేటాయించిన 20 ప్రత్యేక బస్సులను మంత్రి రాంప్రసాద్‌రెడ్డి ఇటీవల ప్రారంభించారు. ఒకసారి ఛార్జింగ్‌ చేస్తే ఈ బస్సులు 200 కి.మీ. ప్రయాణిస్తాయి. వీటిలో లగేజీ స్పేస్, ఎయిర్‌ సస్పెన్షన్, ఆటోమేటిక్‌ డోర్లు, దివ్యాంగుల కోసం వీల్‌ ఛైర్‌ లిఫ్ట్‌ వంటి అత్యాధునిక సదుపాయాలున్నాయి. గాజువాక నుంచి భోగాపురం వరకు ఉదయం 4 గంటల నుంచే ఇవి అందుబాటులో ఉంటాయి.

విమాన ప్రయాణికులు ఎలక్ట్రికల్‌ బస్సుల్లో భోగాపురం చేరుకోవడానికి వీలుగా జీఎంఆర్‌ సంస్థ విశాఖ నగరంలో తొమ్మిది చోట్ల ప్యాసింజర్‌ వెయిటింగ్‌ లాంజ్‌లు ఏర్పాటు చేయనుంది. 40 అడుగుల వెడల్పు గల ప్రత్యేక కంటెయినర్లలో ఇవి ఏర్పాటవుతాయి. తొలుత ఎన్‌ఏడీ కూడలి, వుడా పార్కు, గురుద్వారా, ఆటోనగర్, వెంకోజీపాలెం వద్ద ఏర్పాటు చేయనున్నారు. దేశంలో ఏ విమానాశ్రయం కోసం ఇలా నగరాల్లో బిజినెస్‌ లాంజ్‌లు ఏర్పాటు చేయలేదు.

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