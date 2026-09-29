మెడికల్ కాలేజీల్లో గుండె వైద్య సేవలు విస్తరణ - పేదలకు నాణ్యమైన చికిత్స: మంత్రి సత్యకుమార్
ప్రభుత్వ బోధనాసుపత్రుల్లో గుండె సంబంధిత వైద్య సేవలను మరింత విస్తరించి, పేదలకు నాణ్యమైన వైద్యం అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి చర్యలు తీసుకుంటున్నామని రాష్ట్ర వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ తెలిపారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 2:18 PM IST
Expanding Cardiac Medical Services In Government Teaching Hospitals : ప్రభుత్వ బోధనా ఆసుపత్రులలో గుండె సంబంధిత వైద్య సేవలను విస్తరించడానికి, పేదలకు నాణ్యమైన ఆరోగ్య సంరక్షణను అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ తెలిపారు. చికిత్స కోసం పేదలు సుదూర ప్రయాణాలు చేయవలసిన అవసరం లేకుండా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులలోనే అవసరమైన గుండె సంరక్షణను అందించడానికి ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రపంచ గుండె దినోత్సవం సందర్భంగా మంత్రి ఈ వివరాలను పంచుకున్నారు.
ప్రపంచ గుండె దినోత్సవం 2026: గుండె వైద్య నిపుణుల లభ్యతను పెంచడానికి వైద్య పీజీ కోర్సులలో 16 కొత్త సీట్లను ప్రవేశపెట్టారు. ప్రపంచ గుండె దినోత్సవాన్ని ప్రతి సంవత్సరం సెప్టెంబర్ 29న పాటిస్తారు. 2026లో ప్రపంచ గుండె సమాఖ్య (వరల్డ్ హార్ట్ ఫెడరేషన్) "ఒక్క క్షణాన్ని కూడా వదులుకోవద్దు" (Don’t Miss a Beat) అనే నినాదంతో అవగాహన కల్పిస్తోంది. గుండె జబ్బుల లక్షణాలను గుర్తించడం, గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడం, గుండె శ్రేయస్సు కోసం చురుకైన చర్యలు తీసుకోవడంపై ఈ ప్రచారం ముఖ్య సందేశాలు దృష్టి సారిస్తాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతి సంవత్సరం సుమారు 20 మిలియన్ల మంది గుండె జబ్బులతో మరణిస్తున్నారు. భారతదేశంలో ప్రతి నాలుగు మరణాలలో ఒకటి గుండె జబ్బుల కారణంగానే సంభవిస్తోంది. గణాంకాల ప్రకారం ఛాతీ నొప్పిని గ్యాస్గా పొరబడటం ఆయాసాన్ని, వృద్ధాప్యానికి ఆపాదించడం, చెమటలు, అలసట వంటి లక్షణాలను నిర్లక్ష్యం చేయడం వల్ల హెచ్చరిక సంకేతాలు తరచుగా గుర్తించకుండా పోతున్నాయి.
మౌలిక & బడ్జెట్ కేటాయింపులు: గుండె సంబంధిత వైద్య పరికరాలు మౌలిక సదుపాయాల కోసం మొత్త రూ. 34 కోట్ల విలువైన ప్రణాళికను అమలు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. తిరుపతి, నెల్లూరు, శ్రీకాకుళంలోని ప్రభుత్వ బోధనా ఆసుపత్రులలో కొత్త క్యాథ్ ల్యాబ్లను ఏర్పాటు చేయడానికి టెండర్ ప్రక్రియ కొనసాగుతోందని ఇందుకోసం రూ. 18 కోట్ల వ్యయం ప్రణాళిక చేసిందని వెల్లడించారు. తిరుపతి, కడప, అనంతపురం, గుంటూరులోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల కోసం నాలుగు హార్ట్-లంగ్ మెషీన్లపై రూ. 10 కోట్లు, కర్నూలు, గుంటూరులోని ఆసుపత్రుల కోసం అత్యాధునిక 2D ఎకో మెషీన్లు, ఐసియూ మానిటర్లు, డీఫిబ్రిలేటర్లు, ఇతర పరికరాలపై అదనంగా రూ. 6 కోట్లు ఖర్చు చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు. అనంతపురంలో త్వరలో ఓపెన్-హార్ట్ సర్జరీలు ప్రారంభమవుతాయని అలాగే కాకినాడలో 50,000 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో హృదయ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
గత రెండేళ్లలో ప్రభుత్వ వైద్య సేవల గణాంకాలు: రాష్ట్రంలోని 10 గుండె చికిత్సా కేంద్రాలలో 4,48,863 మంది ఔట్పేషెంట్ (OP) సేవలను పొందగా 27,024 మంది ఇన్పేషెంట్లుగా చికిత్స పొందారు. అదనంగా 4,724 ఆంజియోప్లాస్టీలు, 14,320 ఆంజియోగ్రామ్లు, 359 బైపాస్ సర్జరీలు నిర్వహించారు. ఏప్రిల్ 2025 నుంచి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులలో 14,500 మందికి పైగా గుండె సంబంధిత వైద్య సేవలు పొందారని పేర్కొన్నారు. ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవా ట్రస్ట్ ద్వారా 2024 నుంచి విలువైన నిధులు వినియోగించాయి. రూ. 1,767.79 కోట్ల విలువైన గుండె చికిత్సలు ఉచితంగా అందించాయని అలాగే సెప్టెంబర్ 2025, ఆగస్టు 2026 మధ్య 1,41,934 మందికి గుండె చికిత్సలకు అనుమతులు మంజూరు చేశారని తెలిపారు. గుండెపోటు వచ్చిన మొదటి గంటలో చికిత్స అందించడం అత్యంత కీలకమని మంత్రి పేర్కొన్నారు. STEMI కార్యక్రమంలో భాగంగా జూన్ 2024 నుంచి సెప్టెంబర్ 25, 2026 మధ్య 5,111 మంది రోగులకు ఉచితంగా 'టెనెక్టెప్లేస్' ఇంజెక్షన్లు అందించడం ద్వారా 95.69% ప్రాణ రక్షణ రేటు నమోదైందని మంత్రి సత్యకుమార్ వెల్లడించారు.
మరిన్ని ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలు - సీటు ఫ్రీ!
ఆ వైద్య కళాశాలలో సీట్లు ఇక లోకల్ విద్యార్థులకే- రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్యశాఖ జీవో - Dental College Seats