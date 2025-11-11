ETV Bharat / state

జూబ్లీహిల్స్​ ఉపఎన్నికలపై ఎగ్జిట్​పోల్స్​ అంచనాలు విడుదల - వివరాలివే!

ముగిసిన జూబ్లీహిల్స్​ ఉపఎన్నిక పోలింగ్ - ఎగ్టిట్​ పోల్స్​ ఫలితాలను వెల్లడించిన చాణక్య స్ట్రాటజీస్, హెచ్​ఎంఆర్, స్మార్ట్​పోల్ సర్వే - ఆ వివరాలు ఇవే

Jubilee Hills by Election exit polls Results
Jubilee Hills by Election exit polls Results (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 11, 2025 at 8:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Jubilee Hills by Election exit polls Results : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో హాట్​ టాపిక్​గా మారిన జూబ్లీహిల్స్‌ నియోజకవర్గ ఉప ఎన్నిక పోలింగ్‌ ముగిసింది. ఓటర్లు తమ తీర్పును ఈవీలంలో నిక్షిప్తం చేశారు. ఈనెల 14వ తేదీన ఓట్ల లెక్కింపు జరగనుంది. ఈ నేపథ్యంలో జూబ్లీహిల్స్‌లో గెలుపెవరిదనే దానిపై పలు సర్వే సంస్థలు ఎగ్జిట్‌ పోల్స్‌ అంచనాలను వెలువరించాయి. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. చాణక్య స్ట్రాటజీస్‌ ప్రకారం కాంగ్రెస్‌కు 46శాతం, భారత రాష్ట్ర సమితికి(బీఆర్ఎస్​) 43 శాతం, బీజేపీకి 6 శాతం ఓట్లు వస్తాయని అంచనా వేసింది. హెచ్‌ఎంఆర్‌ సర్వే ఎగ్జిట్​పోల్ ఫలితాల ప్రకారం కాంగ్రెస్‌కు 48.3శాతం, బీఆర్ఎస్​కు 43.18శాతం, బీజేపీకి 5.84 శాతం ఓట్లు లభించే అవకాశముందని అంచనా వేసింది. స్మార్ట్‌ పోల్‌ సర్వే ప్రకారం కాంగ్రెస్‌కు 48.2శాతం, భారత రాష్ట్ర సమితికి 42.1 శాతం, బీజేపీ 7.6 శాతం, ఇతరులకు 2.1శాతం ఓట్లు పోలయ్యే అవకాశముందని తెలిపింది.

పలు సంస్థల ఎగ్జిట్​ పోల్స్ అంచనాలు :

ఏజెన్సీకాంగ్రెస్(ఓట్లశాతం) బీఆర్ఎస్​(ఓట్లశాతం) బీజేపీ​(ఓట్లశాతం)
చాణక్య స్ట్రాటజీస్‌46 శాతం43 శాతం6 శాతం
హెచ్‌ఎంఆర్‌48.3శాతం43.18శాతం5.84 శాతం
స్మార్ట్‌ పోల్‌ సర్వే .48.2శాతం42.1 శాతం7.6 శాతం
పబ్లిక్ పల్స్​ 48.5 శాతం 41.8 శాతం 6.5 శాతం

జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికలో త్రిముఖ పోటీ : జూబ్లీహిల్స్​ ఎమ్మెల్యే, బీఆర్ఎస్​ నాయకుడు దివంగత మాగంటి గోపీనాథ్ మృతితో ఉపఎన్నిక అనివార్యమైన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఎన్నికలో 58 మంది అభ్యర్థులు బరిలో నిలిచినప్పటికీ త్రిముఖ పోటీ నెలకొంది. బీఆర్ఎస్​ పార్టీ తరఫున మాగంటి గోపీనాథ్ భార్య సునీత, కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున నవీన్ యాదవ్, బీజేపీ తరఫున లంకల దీపక్​ రెడ్డిలు పోటీ చేస్తున్నారు. గెలుపుపై ఎవరికి వారు ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎన్నికను అధికార పార్టీ, ప్రతిపక్షాలు అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్నాయి. నియోజకవర్గంలోని రాజకీయ పరిణామాలు, ఓటర్లు ఇచ్చే తీర్పుపై రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది.

TAGGED:

JUBILEE HILLS BY ELECTION
JUBILEE HILLS BY POLLS EXIT POLLS
JUBILEE HILLS EXIT POLLS RESULTS
JUBILEE HILLS BY POLLS EXIT POLLS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విమానాశ్రయాన్ని తలపించేలా సికింద్రాబాద్​ రైల్వే స్టేషన్​ - మరో 13 నెలల్లో నిర్మాణం పూర్తి!

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.