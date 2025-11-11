జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికలపై ఎగ్జిట్పోల్స్ అంచనాలు విడుదల - వివరాలివే!
ముగిసిన జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక పోలింగ్ - ఎగ్టిట్ పోల్స్ ఫలితాలను వెల్లడించిన చాణక్య స్ట్రాటజీస్, హెచ్ఎంఆర్, స్మార్ట్పోల్ సర్వే - ఆ వివరాలు ఇవే
Published : November 11, 2025 at 8:02 PM IST
Jubilee Hills by Election exit polls Results : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారిన జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గ ఉప ఎన్నిక పోలింగ్ ముగిసింది. ఓటర్లు తమ తీర్పును ఈవీలంలో నిక్షిప్తం చేశారు. ఈనెల 14వ తేదీన ఓట్ల లెక్కింపు జరగనుంది. ఈ నేపథ్యంలో జూబ్లీహిల్స్లో గెలుపెవరిదనే దానిపై పలు సర్వే సంస్థలు ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాలను వెలువరించాయి. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. చాణక్య స్ట్రాటజీస్ ప్రకారం కాంగ్రెస్కు 46శాతం, భారత రాష్ట్ర సమితికి(బీఆర్ఎస్) 43 శాతం, బీజేపీకి 6 శాతం ఓట్లు వస్తాయని అంచనా వేసింది. హెచ్ఎంఆర్ సర్వే ఎగ్జిట్పోల్ ఫలితాల ప్రకారం కాంగ్రెస్కు 48.3శాతం, బీఆర్ఎస్కు 43.18శాతం, బీజేపీకి 5.84 శాతం ఓట్లు లభించే అవకాశముందని అంచనా వేసింది. స్మార్ట్ పోల్ సర్వే ప్రకారం కాంగ్రెస్కు 48.2శాతం, భారత రాష్ట్ర సమితికి 42.1 శాతం, బీజేపీ 7.6 శాతం, ఇతరులకు 2.1శాతం ఓట్లు పోలయ్యే అవకాశముందని తెలిపింది.
పలు సంస్థల ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాలు :
|ఏజెన్సీ
|కాంగ్రెస్(ఓట్లశాతం)
|బీఆర్ఎస్(ఓట్లశాతం)
|బీజేపీ(ఓట్లశాతం)
|చాణక్య స్ట్రాటజీస్
|46 శాతం
|43 శాతం
|6 శాతం
|హెచ్ఎంఆర్
|48.3శాతం
|43.18శాతం
|5.84 శాతం
|స్మార్ట్ పోల్ సర్వే .
|48.2శాతం
|42.1 శాతం
|7.6 శాతం
|పబ్లిక్ పల్స్
|48.5 శాతం
|41.8 శాతం
|6.5 శాతం
జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికలో త్రిముఖ పోటీ : జూబ్లీహిల్స్ ఎమ్మెల్యే, బీఆర్ఎస్ నాయకుడు దివంగత మాగంటి గోపీనాథ్ మృతితో ఉపఎన్నిక అనివార్యమైన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఎన్నికలో 58 మంది అభ్యర్థులు బరిలో నిలిచినప్పటికీ త్రిముఖ పోటీ నెలకొంది. బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున మాగంటి గోపీనాథ్ భార్య సునీత, కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున నవీన్ యాదవ్, బీజేపీ తరఫున లంకల దీపక్ రెడ్డిలు పోటీ చేస్తున్నారు. గెలుపుపై ఎవరికి వారు ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎన్నికను అధికార పార్టీ, ప్రతిపక్షాలు అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్నాయి. నియోజకవర్గంలోని రాజకీయ పరిణామాలు, ఓటర్లు ఇచ్చే తీర్పుపై రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది.