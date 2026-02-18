ETV Bharat / state

వనస్థలిపురంలో దారుణం - విడాకులు ఇచ్చిందన్న కోపంతో మాజీ భార్యను పొడిచి చంపిన మాజీ భర్త

వనస్థలిపురం పరిధి గ్రీన్‌సిటీ కాలనీలో దారుణం - విడాకులిచ్చిందని కత్తులతో మాజీ భార్యను నరికి చంపిన మొదటిభర్త - - ఇంట్లోకి చొరబడి దారుణంగా పొడిచి హత్య - పోలీసుల అదుపులో నిందితుడు

Woman Muredred In Hyderabad
Woman Muredred In Hyderabad (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 18, 2026 at 3:38 PM IST

Woman Muredred In Hyderabad : హైదరాబాద్‌ వనస్థలిపురంలో దారుణ సంఘటన చోటుచేసుకుంది. విడాకులు ఇచ్చిందన్న కోపంతో ఓ మహిళను ఆమె మాజీ భర్త హత్య చేశాడు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, బీఎన్‌రెడ్డి నగర్‌ పరిధి గ్రీన్‌సిటీ కాలనీలో సునీత నివాసం ఉంటోంది. ఆమెకు గతంలో మహేశ్​​తో వివాహం అయ్యింది. వారి మధ్య తగాదాలు రావడంతో మహేశ్‌కు విడాకులిచ్చింది. ఆపై ఆమె రెండో వివాహం చేసుకుంది. దీంతో మొదటి భర్త మహేశ్ ఆమెపై కోపాన్ని పెంచుకున్నాడు.

Woman Muredred In Hyderabad
హైదరాబాద్‌ వనస్థలిపురంలో దారుణం - విడాకులు ఇచ్చిందన్న కోపంతో భర్యను చంపిన మాజీ భర్త (ETV Bharat)

ఆమెను ఎలా అయినా హత్య చేయాలనుకున్నాడు. దీనిలో భాగంగానే సునీత రెండో భర్త ఇంట్లోకి కత్తులు, పెట్రోల్ డబ్బాతో చొరబడ్డాడు. ఇంట్లోకి ఎవరైనా వస్తే పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటిస్తానంటూ హెచ్చరించాడు. కత్తులతో సునీత తలపై దారుణంగా నరికి చంపాడు. తర్వాత అక్కడి నుంచి పారిపోయే ప్రయత్నం చేయగా అపార్ట్​మెంట్ వాసులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.​ దీంతో నిందితుడు మహేశ్‌ను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

