వందేళ్ల నాటి ఇంట్లో పదిలంగా గురజాడ గురుతులు
గురజాడ వెంకట అప్పారావు వర్ధంతి సందర్భంగా అప్పట్లో ఆయన వాడిన కళ్లజోడు, రబ్బరు స్టాంపు, బల్ల తదితర వస్తువుల ప్రదర్శన - ఆసక్తిగా తిలకించిన అభిమానులు
Exhibition of Items Used by Great Poet Gurajada Venkata Apparao : సాహిత్యం సైతం సామాన్యులకు అర్థమయ్యే రీతిలో రచనలు చేశారు. వాడుక భాషలో విప్లవాత్మక మార్పులు తెచ్చారు. ‘దేశమంటే మట్టి కాదోయి - దేశమంటే మనుషులోయి, వట్టి మాటలు కట్టిపెట్టోయి, గట్టిమేల్ తలపెట్టవోయి’ అంటూ అన్నివర్గాల వారిలో చైతన్యం తెచ్చారు గురజాడ వెంకట అప్పారావు. తండ్రి ఉద్యోగ రీత్యా విజయనగరం జిల్లాలో స్థిరపడిన ఆయన ఎందరో రచయితలను తీర్చిదిద్దారు. మరణించినప్పటికీ ఆయన స్ఫూర్తితో ఇంకా కార్యక్రమాలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. గురజాడ పేరిట అనేక సంస్థలు, పాఠశాలలు వెలిశాయి. నిన్న (ఆదివారం) నవంబర్ 30న మహాకవి వర్ధంతి.
వాడుక భాషా వ్యాప్తికి కృషి : మహాకవి గురజాడ వెంకట అప్పారావు సెప్టెంబరు 21, 1862 విశాఖలో జన్మించారు. ఆయన తండ్రి వెంకటరామదాసు, తల్లి కౌసల్యమ్మ. భార్య అప్పలనర్సమ్మ, ఆయనకు ముగ్గురు పిల్లలు. ఇద్దరు కుమార్తెలు, ఒక కుమారుడు. సమాజ చైతన్యం, సామాజిక దురాచారాల అంతం కోసం ఆయన రచనలు ఉండేవి. బలమైన కథా నేపథ్యాలతో పాఠకులను కట్టిపడేసేవారు. నేటికీ ఆయన రచనలకు ఆదరణ తగ్గలేదంటే వాటి ప్రభావం ఎంతలా ఉందని అర్థం చేసుకోవచ్చు. వాడుక భాషా వ్యాప్తికి ఆయన ఎంతగానో కృషి చేశారు. అనారోగ్య కారణాల రిత్యా గురజాడ 53 ఏళ్ల వయసులోనే నవంబరు 30, 1915న మరణించారు.
గురుతులు చెరగకుండా : సమాజంలో మూఢాచారాలను రూపుమాపడంలో గురజాడ వెంకట అప్పారావు తన కలంతో ఎనలేని పోరాటం చేశారు. కన్యాశుల్కం రచనతో ప్రతి తెలుగువాడి మదిలో నిలిచారు. ఆయన గొప్పదనాన్ని మెచ్చిన విజయనగరం రాజులు అనేక బహుమతులు అందించారు. ఓ ఇల్లును మాత్రం గురజాడ తన సొంతంగా కొన్నారు. వందేళ్ల క్రితం నగరంలోని రాజుల గృహాన్ని రూ.2,500లకు కొన్న ఆయన దాన్ని తన రచనలతో నింపేశారు. ఆ గురుతులు చెరగకుండా అప్పట్లో వాడిన కళ్లజోడు, రబ్బరు స్టాంపు, బల్ల తదితరాలు ఇంకా ఆ ఇంట్లో దర్శనమిస్తున్నాయి. వర్ధంతిని పురస్కరించుకుని ఆదివారం వాటిని ప్రదర్శించగా పలువురు ఆసక్తిగా తిలకించారు. మహాకవి జ్ఞాపకాలు చూసి ముచ్చటపడ్డారు.
ప్రముఖ రచనలు: కన్యాశుల్కం, సారంగధర, ముత్యాల సరాలు, పూర్ణమ్మ, చంద్రహాస, మిణుగుర్లు, నీలగిరి పాటలు
విజయనగరం జిల్లా కేంద్రంలోని మహాకవి గురజాడ అప్పారావు స్వగృహాన్ని జస్టిస్ సి.హెచ్ మానవేంద్రనాథ్ రాయ్ శనివారం రాత్రి సందర్శించారు. గురజాడ చిత్రపటాలను, ఆయన వాడిన వస్తువులు, రచనలను ఆసక్తిగా తిలకించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ గురజాడ గృహాన్ని సందర్శించడం తన అదృష్టమని పేర్కొన్నారు. తన చిన్ననాటి నుంచి గురజాడ రచనలను అధ్యయనం చేశానని చెప్పారు. మహాకవి నివసించిన గృహాన్ని సందర్శించి కొత్త అనుభూతి పొందానని ఆయన పేర్కొన్నారు. సాయంత్రం జస్టిస్ మానవేంద్రనాథ్ రాయ్ను కలెక్టర్ రామసుందర్ రెడ్డి, ఎస్పీ దామోదర్ విడివిడిగా కలిశారు.
