ఫ్రిజ్, వాటర్‌ హీటర్, మిక్సీ, కూలర్ మీ ఇంట్లోనూ ఉన్నాయా? - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి

విద్యుత్తు గృహోపకరణాల నిర్వహణలో జాగ్రత్త అంటున్న టెక్నీషియన్లు - అగ్నిప్రమాదంతో ఆస్తి నష్టం జరుగుతుండగా మరికొన్ని చోట్ల ప్రాణనష్టం - విద్యుత్తు ఉపకరణాల పట్ల పలు జాగ్రత్తలు

Electrical Appliances in Home
WATER HEATER (Getty images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 28, 2025 at 2:30 PM IST

3 Min Read
Maintenance Of Electrical Appliances in Home : విద్యుత్తు గృహోపకరణాల నిర్వహణ సరిగా లేకపోవడంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కొన్ని జిల్లాల్లో తరచూ ప్రమాదాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. కొన్ని ఘటనల్లో అగ్నిప్రమాదంతో ఆస్తి నష్టం జరుగుతుండగా మరికొన్ని చోట్ల ప్రాణాలు కూడా పోతున్నాయి. వీటి విషయంలో తగిన జాగ్రత్తలు పాటిస్తే నష్టాన్ని వెంటనే నివారించవచ్చని ఎలక్ట్రిక్ టెక్నీషియన్లు సూచిస్తున్నారు.

ఏసీలు, కూలర్లు

  • ఎండాకాలంలో ఏసీలు, కూలర్ల వినియోగం ఎక్కువగా పెరుగుతుంది. ఇంటికి ఎర్తింగ్‌ను తప్పనిసరిగా అమర్చుకోవాలి.
  • వినియోగిస్తున్న సమయంలో ఔటింగ్‌ ఎయిర్, నీరు వెళ్లే పైపులకు ఎలాంటి లీకేజీలు ఉండొద్దు.
  • సామర్థ్యానికి తగిన స్విచ్‌లు, ప్లగ్‌లు కచ్చితంగా వినియోగించాలి. వాట్స్‌ను తట్టుకోలేక తీగలు కాలిపోయి మంటలు వ్యాపించే అవకాశం ఉంటుంది.
  • వస్తువు కంపెనీ నిబంధనల ప్రకారం తరచూ సర్వీసింగ్‌ చేయించుకోవాలి.

గీజర్, వాటర్‌ హీటర్లు

  • కంపెనీ నిర్దేశించిన కాలపరిమితి మీరితే వెంటనే వాటిని తొలగించాలి.
  • వినియోగంలో ఉన్న వాటిని మెకానిక్‌ సహాయంతో తరచూ క్లీనింగ్ చేయించాలి.
  • విద్యుత్తు తీగలు పాడైతే అతుకులతో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నెట్టుకురావద్దు. తప్పనిసరిగా కొత్తవి ఏర్పాటు చేయాలి.
  • వాటర్‌ హీటర్లు స్నానపు గదిలోనే ఉంచి బకెట్‌లో వేసి వేసి స్విచ్‌ ఆన్‌ చేయడం సరైన పద్దితి కాదు. దీనికోసం తడిలేని చోటును ఎంచుకోవడం ఉత్తమం.

ఫ్రిజ్, మైక్రోఓవెన్‌

  • ఫ్రిజ్‌లో కూలింగ్‌ కోసం వెనుక భాగంలో చిన్నపాటి గ్యాస్‌ సిలిండర్‌ను ఇస్తారు. దాని విద్యుత్తు తీగలు తెగి తగిలితే మాత్రం ఒక్కసారిగా పేలుతుంది.
  • ఫ్రిజ్‌ను గోడకు ఆనించినట్లుగా అస్సలు పెట్టవద్దు. కనీసం రెండడుగుల దూరంలోనైనా ఉండాలి.
  • నెలకోసారైనా కచ్చితంగా శుభ్రం చేసుకోవాలి.
  • మైక్రో ఓవెన్‌లో వస్తువులను వేడి చేసే రాగి పైపులను తరచూ శుభ్రం చేస్తుండాలి.
  • నిర్ణీత కాల వ్యవధిలో ఫ్రిజ్, మైక్రో ఓవెన్‌కు సర్వీసింగ్‌ మాత్రం తప్పనిసరి.

మిక్సీలు, గ్రైండర్లు

  • వీటి లోనికి బొద్దింకలు, ఇతర క్రిములు చేరి ప్రతిసారి పాడు చేస్తుంటాయి.
  • ఎప్పటికప్పుడు వాటిని శుభ్రం చేసుకోవడంతో పాటు వినియోగించిన వెంటనే పొడి క్లాత్​తో తుడిచి వాటిని భద్రపర్చుకోవాలి.
  • కనీసం ఆరు నెలలకోసారి టెక్నీషియన్‌ వద్దకు తీసుకెళ్లి సర్వీసింగ్‌ చేయించుకుంటే మంచిది.

"ఎలక్ట్రిక్‌ పరికరాల కంపెనీలు సూచించే వాటిని పరిగణలోనికి తీసుకుని పాటించాలి. నిర్ణీత వ్యవధిలో తప్పకుండా సర్వీసింగ్‌ చేయించాలి. విద్యుత్తు తీగలు, ప్లగ్‌లు, ఇతర విషయంలో ఎలాంటి చిన్న నిర్లక్ష్యానికి కూడా తావివ్వవద్దు. వెంటనే మరమ్మతులు చేయిస్తేనే ప్రమాదాలు దరిచేరవు" - చంద్రమౌళి, టెక్నీషియన్, తాండూరు

చలికాలంలో తప్పనిసరిగా హీటర్ : శీతాకాలంలో తీవ్రమైన చలి ఉన్నప్పుడు చన్నీళ్లతో ముఖం కడుక్కోవడం కూడా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. అలాంటి చలిలో వేడివేడి నీళ్లతో స్నానం చేస్తేనే కొంత ఉపశమనం ఉంటుంది. అయితే, నీళ్లు కాచుకోవడానికి ఒక్కొక్కరు ఒక్కో మార్గాన్ని వెతుక్కుంటారు. కొందరు గీజర్ ఉపయోగిస్తే, మరికొందరు గ్యాస్ స్టౌను వాడుతుంటారు. ఇంకొందరేమో వాటర్ హీటర్​తో నీళ్లు వేడి చేసుకుంటూ ఉంటారు. అయితే, వీటిలో చాలామంది ఇళ్లలో ఉండేది మాత్రం వాటర్ హీటర్​ మాత్రం కచ్చితంగా ఉంటుంది. అందుబాటు ధరకు లభించడం, తక్కువ సమయంలో నీళ్లు వేడి అవ్వడం వల్ల చాలామంది దీన్ని ఉపయోగిస్తుంటారు. కానీ, దీన్ని ఉపయోగించే క్రమంలో చాలా అప్రమత్తంగా వ్యవహారించాల్సి ఉంటుంది. నీళ్లు మరగాలని మరీ ఎక్కువ సేపు హీటర్​ను అలాగే స్విచ్ ఆన్ చేసి ఉంచడం మంచిది కాదు.

విద్యుత్తు ప్రవాహం నేరుగా భూమిలోకే : ఇళ్లలోని విద్యుత్తు కనెక్షన్లకు ఎర్తింగ్‌ అనేది చాలా ముఖ్యమైంది. ఎర్త్‌ రాడ్స్‌ అవసరమైన విద్యుత్తు ప్రవాహాన్ని నేరుగా భూమిలోకి పంపిస్తాయి. అధిక ఓల్టేజ్​ గల విద్యుత్తు నుంచి గృహోపకరణాలు (వాషింగ్​ మిషన్, కూలర్ లాంటివి) పాడవ్వకుండా ఉంటాయి. పిడుగులతో వచ్చే అధిక విద్యుత్​ శక్తిని భూమిలోకి మళ్లిస్తాయి. ముఖ్యంగా తడి, అధిక విద్యుత్తు వినియోగ ప్రాంతాల్లో వీటి అవసరం మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

