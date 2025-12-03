ETV Bharat / state

క్వాంటమ్‌ టెస్టింగ్‌కు గ్లోబల్‌ సెంటర్‌గా మారనున్న అమరావతి: క్వాంట్రోల్‌ ఓఎక్స్‌ సీఈఓ విశాల్‌ చత్రథ్‌

క్వాంటమ్ వ్యాలీలో ప్రపంచంలోనే పెద్దదైన కాంపొనెంట్స్‌ టెస్టింగ్, బెంచ్‌మార్కింగ్‌ సదుపాయం - 'ఈనాడు', 'ఈటీవీ భారత్'​తో క్వాంట్రోల్‌ ఓఎక్స్‌ సీఈఓ విశాల్‌ చత్రథ్‌

Exclusive Interview With Quantrolox Ceo Vishal Chatrath
Exclusive Interview With Quantrolox Ceo Vishal Chatrath (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 3, 2025 at 8:06 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Exclusive Interview With Ceo of Quantrolox Vishal Chatrath: ఏపీ రాజధాని అమరావతిలో అభివృద్ధి చేస్తున్నటువంటి క్వాంటమ్‌ వ్యాలీలో ప్రపంచంలోనే పెద్దదైన క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్‌ విడిభాగాల (కాంపొనెంట్స్‌) టెస్టింగ్, బెంచ్‌మార్కింగ్, వ్యాలిడేషన్‌ సదుపాయాన్ని ఏర్పాటు చేస్తామని ఫిన్లాండ్‌కు చెందిన క్వాంట్రోల్‌ ఓఎక్స్‌ కంపెనీ సీఈఓ విశాల్‌ చత్రథ్‌ వెల్లడించారు.

అమరావతిలో క్వాంటమ్​ టెస్టింగ్: దీంతో క్వాంటమ్‌ టెస్టింగ్, మెజర్‌మెంట్, బెంచ్‌మార్కింగ్‌కు అమరావతి గ్లోబల్‌ సెంటర్‌గా మారుతుందని విశాల్‌ చత్రథ్‌ అన్నారు. క్వాంటమ్‌ కంప్యూటింగ్‌ ఇప్పుడిప్పుడే అభివృద్ధి చెందుతున్న రంగం కాబట్టి కాంపొనెంట్ల టెస్టింగ్‌కు ప్రపంచంలో ఇంకా ఎక్కడా ప్రామాణీకృత సదుపాయం లేదనీ, వచ్చే ఐదేళ్లలో క్వాంటమ్‌ చైన్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌కు సంబంధించి భారత్‌ స్వయం సమృద్ధి సాధిస్తుందని పేర్కొన్నారు.

దానికి అనుగుణంగా వచ్చే ఐదేళ్లలో తమ కంపెనీ 100 టెస్ట్, మెజర్‌మెంట్, బెంచ్‌మార్కింగ్‌ సిస్టమ్స్‌ను ఇక్కడ ఏర్పాటు చేస్తుందని విశాల్‌ చత్రథ్‌ తెలియజేశారు. వాటన్నింటినీ అమరావతిలోనే తయారుచేస్తామని అందులో మెజార్టీ సిస్టమ్స్‌ అమరావతి క్వాంటమ్‌ వ్యాలీలోనే ఏర్పాటుచేస్తామని వెల్లడించారు. అమరావతి క్వాంటమ్‌ వ్యాలీతో కలసి పనిచేసేందుకు విశాఖ పెట్టుబడిదారుల సదస్సులో రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో తమ కంపెనీ ఒప్పందం చేసుకున్న సందర్భంగా కొన్ని విషయాలను విశాల్‌ చత్రథ్‌ వివరించారు.

పరిశోధన, అభివృద్ధిపై ప్రధానంగా దృష్టి: మా కంపెనీని మొదట ఆక్స్‌ఫర్డ్‌ యూనివర్సిటీలో ఏర్పాటు చేసి, తర్వాత ఫిన్లాండ్‌కు మార్చామని విశాల్ పేర్కొన్నారు. తమ కంపెనీ ప్రధానంగా పరిశోధన, అభివృద్ధిపై పనిచేస్తుంది. క్వాంటమ్‌ హార్డ్‌వేర్‌ ఆర్‌అండ్‌డీ, క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్లకు అవసరమైనటువంటి సాఫ్ట్‌వేర్‌ను ఇది రూపొందిస్తుంది. భారత ఎలక్ట్రానిక్స్, ఐటీ మంత్రిత్వశాఖ, డీఎస్టీ, సీడాక్‌ వంటి విభాగాలతో ఇప్పటికే కలిసి పనిచేస్తున్నాం. అమెరికా, తైవాన్‌తోపాటు యూరోపియన్‌ దేశాల్లోనూ మాకు వినియోగదారులున్నారని విశాల్ గుర్తు చేశారు.

ఒక పూర్తిస్థాయి క్వాంటమ్‌ సెటప్‌ ఏర్పాటుకు 2,000 కాంపొనెంట్స్‌ పర్ఫెక్ట్‌గా పనిచేయాలి. ఆ కాంపోనెంట్స్‌ తయారీలో రకరకాల సైకిల్స్‌ తర్వాత పర్ఫెక్షన్‌ వస్తుంది. ఇదివరకు సంవత్సరానికి 8-9 సైకిల్స్‌ మాత్రమే చేయగలిగేవారు. అడ్వాన్స్‌డ్‌ ఆటోమేటెడ్‌ సిస్టమ్స్‌ అందుబాటులోకి రావడంతో మేం సంవత్సరంలో 300 సైకిల్స్‌ చేయగలుగుతున్నాం. దీనివల్ల ఆవిష్కరణల్లో వేగం పెరిగింది.

గ్లోబల్‌ సప్లయర్‌గా మారనున్న భారత్: మా సిస్టమ్స్‌ ఎక్కడున్నా పరస్పరం అనుసంధానమై ఉంటాయని విశాల్ ఛత్రథ్ అన్నారు. భారత్‌తో సహా ఇతర దేశాలకు చెందిన పరిశోధకులు వాటిలోకి లాగిన్‌ అయి డేటా పొందే అవకాశం ఉంది. దీనికితోడు ప్రయోగాలను సైతం చేసుకోవచ్చు. అందుకుగాను ఒక్కో టెస్ట్‌ అండ్‌ మెజర్‌మెంట్‌ సిస్టమ్‌ ఏర్పాటుకు కనీసం రూ.20 కోట్లు వరకూ ఖర్చవుతుంది. ఇతర భాగస్వాములు, పెట్టుబడిదారులతో కలిసి మేం ఈ ప్రాజెక్టు చేపడతాం. ఈ టెస్టింగ్‌ ప్లాట్‌ఫాంలకు సంబంధించి రాబోయే రోజుల్లో భారత్‌ గ్లోబల్‌ సప్లయర్‌గా మారుతుందని విశాల్ వివరించారు.

టెస్టింగ్, బెంచ్‌ మార్కింగ్‌ సదుపాయాల ఏర్పాటుతో పాటు లక్షమంది క్వాంటమ్‌ హార్డ్‌వేర్‌ ఇంజినీర్లకు శిక్షణ ఇవ్వడం మా కంపెనీ లక్ష్యమని క్వాంట్రోల్‌ ఓఎక్స్‌ సీఈఓ విశాల్ ఛత్రథ్ పేర్కొన్నారు. దీనికి కోర్సు మాడ్యూల్స్‌ను అమెరికాలోని ఐవీ లీగ్, కాలిఫోర్నియా యూనివర్సిటీలతో సంయుక్తంగా కలిసి రూపొందిస్తున్నామని ఆయన అన్నారు. దీన్ని డిసెంబరులో విడుదల చేస్తామన్నారు. ఇవి ఆన్‌లైన్‌లో అందుబాటులో ఉంటాయనీ, కాలేజీలు, యూనివర్సిటీలతో ఒప్పందం చేసుకుని అక్కడి ఫ్యాకల్టీకి శిక్షణ ఇస్తామనీ, అనంతరం వారే బోధిస్తారని తెలిపారు. తొలి దశలో దాదాపు 12,000 మందికి శిక్షణ ఇచ్చేందుకు పలు ఒప్పందాలను చేసుకున్నామని తెలియజేశారు.

అమరావతి విజన్‌ ఆకర్షించింది: అమరావతి క్వాంటమ్‌ వ్యాలీ విజన్, స్ట్రక్చర్, ప్రణాళిక అమలుకు సంబంధించిన సామర్థ్యాలు మమ్మల్ని ఆకర్షించాయని విశాల్‌ చత్రథ్‌ అన్నారు. క్వాంటమ్‌ కాంపోనెంట్స్‌ని తయారు చేయగల బలమైన ‘టాలెంట్‌ పూల్‌’ భారత్‌లో ఉందని గుర్తించామన్నారు. అందుకే ఇక్కడికి వచ్చినట్లు తెలిపారు.

‘గోల్డెన్‌ స్టాండర్డ్స్‌’ ఏర్పాటు: భౌగోళిక రాజకీయ అస్థిరతల వంటి కారణాలతో క్వాంటమ్‌ సప్లై చైన్‌కు విఘాతం కలిగినప్పుడు ఇబ్బంది పడకుండా ఉండాలంటే, క్వాంటమ్‌ హార్డ్‌వేర్‌లో స్వయం సమృద్ధి సాధించడం భారత్‌కు చాలా అవసరం. ఇక్కడ ఆ విధమైన కాంపోనెంట్స్‌ తయారుచేయాలంటే ప్రామాణీకృత టెస్టింగ్, బెంచ్‌ మార్కింగ్‌ సదుపాయాలు ఉండి తీరాలి.

ఉదాహరణకు ఒక కంపెనీ ఒక కారు తయారుచేస్తుంటే దాని విడిభాగాలు సరిగ్గా ఉన్నాయో లేదో ‘గోల్డెన్‌ స్టాండర్డ్స్‌’తో సరిపోల్చి చూస్తారు. క్వాంటమ్‌ హార్డ్‌వేర్‌కు సంబంధించి ఆ గోల్డెన్‌ సిస్టమ్‌ను మా కంపెనీ అభివృద్ధి చేస్తుందని క్వాంట్రోల్‌ ఓఎక్స్‌ కంపెనీ సీఈఓ విశాల్‌ చత్రథ్‌ పేర్కొన్నారు.

రెండు అంతస్తుల్లో అమరావతి క్వాంటమ్‌ భవనం!

ఏపీలో 50,000 వేల మందికి ‘క్వాంటమ్‌’ శిక్షణ - డిసెంబరు 8 నుంచి ప్రారంభం

TAGGED:

QUANTROLOX CEO VISHAL CHATRATH
EXCL INTERVIEW WITH VISHAL CHATRATH
VISHAL CHATRATH ON QUANTUM TESTING
క్వాంట్రోల్​ఓఎక్స్ ​సీఈఓ విశాల్​
QUANTROLOX CEO VISHAL CHATRATH

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.