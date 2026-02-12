సొంతంగా 'మ్యాజిక్ ఫిగర్' కష్టమే - ఆదిలాబాద్ మున్సిపాలిటీలో హంగ్ కంపల్సరీ!
స్వశక్తితో ఎన్ని స్థానాలు గెలుస్తామనేదానిపై పార్టీల తర్జనభర్జన - ఆసక్తికరంగా మారిన పోలింగ్ సరళిపై ఎడతెగని చర్చలు - మెజార్టీ స్థానాల్లో విజయం సాధిస్తామని ప్రధాన పార్టీల ధీమా
Published : February 12, 2026 at 8:27 AM IST
Telangana Municipal Elections 2026 : ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని మంచిర్యాల నగరపాలిక సహా మరో పది పురపాలికల ఫలితాలు ఎలా ఉండబోతాయనే దానిపై ఉత్కంఠ నెలకొంది. సొంత బలంతో ఎన్ని స్థానాలను కైవసం చేసుకుంటామనే దానిపై కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్, బీజేపీ, మజ్లిస్ లెక్కల్లో మునిగిపోయాయి. రాజకీయంగా ఎవరి స్థానం ఏంటో శుక్రవారం తేలిపోనుంది.
ప్రధాన పార్టీల మధ్య పోటీ : ఆదిలాబాద్ మున్సిపాలిటీలో హంగ్ ఏర్పడుతుందనే అభిప్రాయం రాజకీయ పార్టీల నుంచే వ్యక్తమవుతోంది. 49 వార్డులకు గానూ సొంతంగా మ్యాజిక్ ఫిగర్ రావటం కష్టమనే అంతర్మథనం ప్రధాన పార్టీలను పట్టిపీడిస్తోంది. మంత్రి వివేక్ ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న చెన్నూర్, క్యాతన్పల్లిలో కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ మధ్య నువ్వా-నేనా అన్నట్లు పోటీ నెలకొంది. బీజేపీ మాత్రం బోణి కొడతామనే భావనలో ఉంది. లక్షెట్టిపేట, బెల్లంపల్లిలో సత్తా చాటుతామనే ధీమాలో కాంగ్రెస్ ఉన్నప్పటికీ, పెరిగిన పోలింగ్ శాతం తమకే అనుకూలిస్తుందనే ఆలోచన బీజేపీ, బీఆర్ఎస్లో కనిపిస్తోంది.
మెజార్టీ స్థానాల్లో గెలుస్తామని పార్టీల ధీమా : నిర్మల్, ఖానాపూర్ మున్సిపాలిటీల్లో పాగా వేస్తామనే విశ్వాసంతో అధికార పార్టీ ఉన్నప్పటికీ, బీఆర్ఎస్, బీజేపీ గట్టి పోటీ ఇచ్చాయని రాజకీయ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. నిర్మల్లో కాంగ్రెస్ బలం పుంజుకుందనే అభిప్రాయం రాజకీయ ప్రాధాన్యతను రేకెత్తిస్తోంది. ఇక రాష్ట్రంలోనే అత్యంత సున్నిత ప్రాంతమైన భైంసాలో మజ్లిస్ ప్రభావానికి బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ కూటిమిగా ఏర్పడతాయా అనే చర్చకు దారితీస్తోంది. కుమురం భీం జిల్లాలోని కాగజ్నగర్, ఆసిఫాబాద్ ఛైర్మన్ పీఠాలను కైవసం చేసుకుంటామనే ధీమా గులాబీ పార్టీలో కనిపిస్తోంది. కాగజ్నగర్లో బీజేపీ, ఆసిఫాబాద్లో కాంగ్రెస్ సాధించే కౌన్సిలర్ స్థానాలపైనే బీఆర్ఎస్ ఆధిక్యత ఆధారపడి ఉంది.
మేయర్ స్థానాలు మావే అంటున్న కాంగ్రెస్ : తొలిసారిగా నగరపాలికగా అవతరించిన మంచిర్యాల ఫలితం ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. తాము మేయర్ స్థానాన్ని కైవసం చేసుకోవటం ఖాయమనే ధీమా కాంగ్రెస్లో కనిపిస్తోంది. ఇప్పటివరకు ఎలాంటి ప్రాతినిథ్యం లేని బీజేపీ బోణీ కొట్టడమే కాకుండా మేయర్ స్థానం కైవసం చేసుకుంటామనే ఉత్తేజంతో ఉంది. బ్యాలెట్ బాక్సుల్లో నిక్షిప్తమైన ఓటర్ల తీర్పును అంచనా వేయటంలో రాజకీయ పార్టీలు తలమునకలయ్యాయి.
ముగిసిన ఎన్నికల పోలింగ్ : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చెదురుమదురు ఘటనలతో మున్సిపల్ ఎన్నికల పోలింగ్ ముగిసింది. పట్టణాలు, నగరాలన్నీ కలిపి 73.01 శాతం పోలింగ్ నమోదయింది. మున్సిపాలిటీల్లో 75.88, కార్పొరేషన్లలో 66.05 శాతం మంది ఓట్లు వేశారు. మున్సిపాలిటీల్లో అత్యధికంగా చౌటుప్పల్లో 91.91 శాతం, అతి తక్కువగా నందికొండలో 59.68 శాతం పోలింగ్ నమోదైంది. చౌటుప్పల్తో పాటు చండూరు, జిన్నారం, పోచంపల్లి మున్సిపాలిటీల్లో 90 శాతానికి పైగా ఓటర్లు ఓటు వేశారు.
ఓటింగులో మహిళలే ఎక్కువ శాతం : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 46 మున్సిపాలిటీల్లో 80 శాతం, 51 మున్సిపాలిటీల్లో 70 శాతం, 15 మున్సిపాలిటీల్లో 60 శాతం దాటింది. రెండు కార్పొరేషన్లలో పోలింగ్ 70 శాతానికి పైగా, నాలుగింటిలో 60 శాతానికిపైగా నమోదైంది. కార్పొరేషన్లలో నల్గొండలో 77.36 శాతం, కొత్తగూడంలో 74.52, రామగుండంలో 69.32, మహబూబ్నగర్లో 67.73, మంచిర్యాలలో 64.90, కరీంనగర్లో 62.98, నిజామాబాద్లో 59.12 శాతం పోలింగ్ జరిగింది. పట్టణాలు, నగరాల్లో పురుషుల కంటే మహిళలు ఎక్కువగా ఓటింగ్లో పాల్గొన్నారు. మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్లన్నింటిలో కలిపి పురుషులు 72.63 శాతం ఓట్లేయగా మహిళలు 73.39 శాతం మంది ఓటు వేశారు.
ఓటు వేసిన 238 మంది ట్రాన్స్జెండర్లు : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 116 మున్సిపాలిటీల్లోని 2,582 వార్డుల్లో 13,61,285 మంది పురుషులు, 14,42,751 మంది మహిళలు, 238 మంది ట్రాన్స్జెండర్లు ఓట్లు వేశారు. ఏడు కార్పొరేషన్లలో 4,90,544 మంది పురుషులు, 5,14,475 మంది మహిళలు, 113 మంది ట్రాన్స్జెండర్లు ఓట్లు వేశారు. పోలింగ్ సరళిని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం కార్యాలయంలో ఎస్ఈసీ రాణికుముదిని, సీడీఎంఏ కార్యాలయంలో పురపాలక శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి టి.కె.శ్రీదేవి నిరంతరం పర్యవేక్షించి క్షేత్రస్థాయిలో అవసరమైన విషయాలను ఎప్పటికప్పుడు దిశానిర్దేశం చేశారు.
