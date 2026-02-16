ETV Bharat / state

మేయర్‌ పీఠం ఏ పార్టీకి దక్కుతుందో? - ఉత్కంఠ రేపుతున్న కరీంనగర్ కార్పొరేషన్​

66 స్థానాలకుగాను అత్యధికంగా 30 డివిజన్లు గెలిచిన బీజేపీ - మ్యాజిక్ ఫిగర్‌ను చేరుకోకపోవటంతో సందిగ్ధత - స్వతంత్రులు సైతం హస్తం గూటికి - మేయర్ పదవి కోసం బీజేపీ, కాంగ్రెస్ మధ్య దోబూచులాట

KARIMNAGAR MAYOR ELECTION
KARIMNAGAR MAYOR ELECTION (ETV Bharat)
Telangana Municipal Election Results 2026 : కరీంనగర్ మేయర్‌ పీఠం ఏ పార్టీకి దక్కనుందనేది ఉత్కంఠ రేపుతోంది. ఆలిండియా ఫార్వర్డ్‌ బ్లాక్‌ కార్పొరేటర్ అనూహ్యంగా కాంగ్రెస్‌ గూటికి చేరటంతో పార్టీల బలాబలాలు మారుతున్నాయి. బీజేపీ బలం 35 నుంచి 34కు తగ్గింది. ఈ క్రమంలో 9 మంది కార్పొరేటర్లు ఉన్న బీఆర్​ఎస్​ స్వతంత్ర అభ్యర్థికి మద్దతు ఇస్తుందా లేదా అనేది ఆసక్తిగా మారింది. అయితే ఓటింగ్ సమయంలో ఏదైనా జరగొచ్చు అనే చర్చ రాజకీయ వర్గాల్లో నడుస్తోంది.

అత్యధిక సీట్లు ఉన్నప్పటికీ : కరీంనగర్ మేయర్‌ ఎన్నిక ఉత్కంఠ రేపుతోంది. కరీంనగర్​ కార్పొరేషన్‌లోని మొత్తం 66 స్థానాలు ఉండగా వాటిలో బీజేపీ అత్యధికంగా 30 డివిజన్లు గెలిచింది. అయినప్పటికీ మ్యాజిక్ ఫిగర్‌ను చేరుకోకపోవటంతో ఈ ప్రాంతంలో సందిగ్ధం నెలకొంది. కాంగ్రెస్, బీఆర్​ఎస్​, ఎంఐఎం, ఆలిండియా ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ సభ్యులు, స్వతంత్రులు కలిసి కార్పొరేషన్‌ను దక్కించుకునేందుకు చక్రం తిప్పుతున్నారు. హైదరాబాద్ శివారులోని ఓ రిసార్టులో వేర్వేరుగా క్యాంపులు నిర్వహిస్తున్నారు. మేయర్ పదవి కోసం బీజేపీ, కాంగ్రెస్ మధ్య సంఖ్యాపరంగా దోబూచులాట కొనసాగుతోంది.

హస్తం గూటికి మరికొంతమంది స్వతంత్రులు : బీజేపీ క్యాంప్‌లో ఉన్న ఏఐఎఫ్​బీకార్పొరేటర్ సాయిజ్యోతి నాటకీయ పరిణామాల మధ్య కాంగ్రెస్ శిబిరంలో చేరారు. మరికొంతమంది స్వతంత్రులు సైతం హస్తం గూటికి చేరారు. ఎంఐఎం, ఇతరుల మద్దతుతో కాంగ్రెస్ బలం పెరిగింది. మొన్నటివరకు ఎక్స్ అఫీషియో సభ్యుడు, కేంద్రమంత్రి బండిసంజయ్‌తో కలిపి 35గా ఉన్న బీజేపీ కార్పొరేటర్ల సంఖ్య 34కు తగ్గింది. ఏఐఎఫ్​బీకి చెందిన సాయిజ్యోతి పిల్లల అనారోగ్యం కారణంగా బీజేపీ శిబిరానికి తనకు బదులు భర్తను పంపారు. కాంగ్రెస్ నేతలు వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించి ఆమెను తమ క్యాంప్‌నకు తీసుకెళ్లారు.

ప్రత్యర్థుల సంఖ్య 33 : కాంగ్రెస్‌కు 14 మంది, బీఆర్​ఎస్​ 9, ఎంఐఎం 3, స్వతంత్రులు 5, ఏఐఎఫ్​బీకు చెందిన ఇద్దరు కలిపి ప్రత్యర్థుల సంఖ్య 33కి చేరింది. ఆదివారం మద్దతు పలికిన మరో ఏఐఎఫ్​బీ సభ్యురాలు, ఎక్స్అఫిషియో ఓటుతో వారి బలం 35కు పెరిగింది. నిన్నటి వరకు మేయర్ అభ్యర్థిగా స్వతంత్ర అభ్యర్థి కొమురయ్య పేరు వినిపించడంతో కాంగ్రెస్, బీఆర్​ఎస్​, ఎంఐఎం, ఏఐఎఫ్​బీ, స్వతంత్రులు కలిపి ఆయనకు మద్దతుగా నిలుస్తారనే ప్రచారం జరిగింది. అయితే అధికార కాంగ్రెస్ ఆదివారం తమపార్టీకి చెందిన ఒకరిద్దరి పేర్లను తెరమీదకు తెచ్చింది. దీంతో బీఆర్​ఎస్​ మద్దతు ఇవ్వటంపై అనుమానం నెలకొంది. విప్ జారీ చేస్తే ఇతర పార్టీ అభ్యర్థికి ఓటేయడం కష్టమవుతుంది.

ఇతరులదే పైచేయి : ఎక్స్అఫీషియో సభ్యులు బీఆర్​ఎస్​ ఎమ్మెల్యే గంగుల కమలాకర్, కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే కవ్వంపల్లి సత్యనారాయణ ఓట్లు కీలకం కానున్నాయి. స్వతంత్ర అభ్యర్థికి ఇతర పార్టీలన్నీ కలిపి మద్దతు ఇవ్వాలనుకుంటే మాత్రం బీజేపీపై ఇతరులదే పైచేయి కానుంది. అయితే ఓటింగ్ సమయంలోఏమైనా జరగొచ్చనే చర్చ నడుస్తోంది.

నగరపాలికల్లో కాంగ్రెస్​ : రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మునిసిపల్ ఎన్నికలు జరిగిన నేపథ్యంలో నగరపాలికల్లో కాంగ్రెస్​ పార్టీ ఎక్కువ స్థానాల్లో మేయర్ స్థానాలు దక్కించుకునే విధంగా అడుగులు వేస్తోంది. అదే జోరులో రామగుండంలో ఏకపక్షంగా విజయాన్ని కైవసం చేసుకుంది. ఇక్కడ మొత్తం 60 డివిజన్లు ఉండగా వాటిలో గరిష్టంగా 38 స్థానాల్లో గెలుపొంది తన సత్తా చాటింది. ప్రధాన ప్రతిపక్ష పార్టీ బీఆర్​ఎస్​ 13 స్థానాలకే పరిమితం అయ్యింది. ఇతరులు 8 స్థానాలను దక్కించుకోగా, బీజేపీ కేవలం ఒక్కసీటుతో సరిపెట్టుకుంది. ఇదే తరహాలో నల్గొండలో 48 డివిజన్లలో 27 స్థానాలలో జెండా ఎగురవేసింది. మేయర్ స్థానాన్ని దక్కించుకుంది. ఇక్కడ బీఆర్​ఎస్​ 9 డివిజన్లలో గెలుపొందగా, బీజేపీ 4 స్థానాల్లో గెలిచింది. ఇతరులు 8 స్థానాలను కైవసం చేసుకున్నారు.

