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అనుమానాస్పదస్థితిలో ఎక్సైజ్‌ ఎస్‌ఐ మృతి

కామారెడ్డిలోని ఇంట్లో అనుమానాస్పదస్థితిలో ఎక్సైజ్‌ ఎస్‌ఐ అనిల్‌ మృతి - తల్లి, భార్య బయటకు వెళ్లివచ్చేసరికి ఇంట్లో పడిపోయి ఉన్న అనిల్‌ - దోమకొండ ఎక్సైజ్‌ ఎస్‌ఐగా విధులు నిర్వహిస్తున్న అనిల్ కుమార్‌

Excise SI Anil Dies Under Suspicious Death
Excise SI Anil Dies Under Suspicious Death (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 14, 2026 at 1:13 PM IST

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Updated : August 14, 2026 at 1:20 PM IST

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Excise SI Anil Suspicious Death : కామారెడ్డిలోని ఇంట్లో అనుమానాస్పదస్థితిలో ఎక్సైజ్‌ ఎస్‌ఐ అనిల్‌ మృతిచెందారు. తల్లి, భార్య బయటకు వెళ్లి వచ్చేసరికి ఎస్​ఐ అనిల్​ ఇంట్లో పడిపోయి ఉన్నారు. దీంతో వెంటనే ఆస్పత్రికి తరలించారు. అయితే అప్పటికే మృతిచెందినట్లు వైద్యులు తెలిపారు. ఎక్సైజ్‌ ఎస్‌ఐ అనిల్‌ మృతిపై కుటుంబ సభ్యులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం అనిల్​, దోమకొండ ఎక్సైజ్‌ ఎస్‌ఐగా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు.

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Last Updated : August 14, 2026 at 1:20 PM IST

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EXCISE SI ANIL DIES IN KAMAREDDY
EXCISE SI ANIL DIES IN KAMAREDDY

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