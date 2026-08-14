అనుమానాస్పదస్థితిలో ఎక్సైజ్ ఎస్ఐ మృతి
కామారెడ్డిలోని ఇంట్లో అనుమానాస్పదస్థితిలో ఎక్సైజ్ ఎస్ఐ అనిల్ మృతి - తల్లి, భార్య బయటకు వెళ్లివచ్చేసరికి ఇంట్లో పడిపోయి ఉన్న అనిల్ - దోమకొండ ఎక్సైజ్ ఎస్ఐగా విధులు నిర్వహిస్తున్న అనిల్ కుమార్
Excise SI Anil Dies Under Suspicious Death (ETV Bharat)
Published : August 14, 2026 at 1:13 PM IST|
Updated : August 14, 2026 at 1:20 PM IST
Excise SI Anil Suspicious Death : కామారెడ్డిలోని ఇంట్లో అనుమానాస్పదస్థితిలో ఎక్సైజ్ ఎస్ఐ అనిల్ మృతిచెందారు. తల్లి, భార్య బయటకు వెళ్లి వచ్చేసరికి ఎస్ఐ అనిల్ ఇంట్లో పడిపోయి ఉన్నారు. దీంతో వెంటనే ఆస్పత్రికి తరలించారు. అయితే అప్పటికే మృతిచెందినట్లు వైద్యులు తెలిపారు. ఎక్సైజ్ ఎస్ఐ అనిల్ మృతిపై కుటుంబ సభ్యులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం అనిల్, దోమకొండ ఎక్సైజ్ ఎస్ఐగా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు.
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Last Updated : August 14, 2026 at 1:20 PM IST