యువకులు, విద్యార్థులే లక్ష్యం - కిలో గంజాయి రూ.50 వేలకు విక్రయం
విశాఖ నుంచి తక్కువ ధరకే గంజాయి తెచ్చి కడపలో భారీగా విక్రయిస్తున్న ముఠాలు, రవాణా మార్గాలపై నిరంతర నిఘా ఉంచామని ఎక్సైజ్ అడిషనల్ కమిషనర్ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి తెలిపారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 17, 2026 at 8:51 PM IST
Excise Police Raids on Ganja in Kadapa District : అడ్డదారుల్లోనైనా డబ్బు సంపాదించాలనే అత్యాశతో కొందరు వక్రబుద్ధులు ప్రదర్శిస్తున్నారు. ఇతర ప్రాంతాల నుంచి తక్కువ ధరకు గంజాయి తెచ్చి, ఎక్కువ ధరకు విక్రయిస్తూ సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. ఇందుకుగాను యువకులు, విద్యార్థులనే ప్రధాన లక్ష్యంగా చేసుకుని ఈ మత్తు పదార్థాల అమ్మకాలు సాగిస్తున్నారు. ఓవైపు పోలీసులు, ఎక్సైజ్ అధికారులు ముమ్మరంగా దాడులు చేస్తున్నారు. అయినా గంజాయి అక్రమ రవాణాకు పూర్తిస్థాయిలో అడ్డుకట్ట పడటం లేదు. కళాశాలల సమీపంలో, శివారు ప్రాంతాలను అడ్డాగా చేసుకుని గుట్టుచప్పుడు కాకుండా విక్రయాలు సాగిస్తున్నారు.
ఇటీవల కడప జిల్లాలో గంజాయి ముఠాలు రూటు మార్చాయి. విశాఖ ఏజెన్సీ, ఒడిస్సా సరిహద్దుల నుంచి గుట్టుచప్పుడు కాకుండా కడపకు మత్తు పదార్థాలను చేరవేస్తున్నాయి. అక్కడ కిలో కేవలం రూ. 5,000లకు కొనుగోలు చేసి, ఇక్కడ ఏకంగా రూ. 50,000లకు విక్రయిస్తూ అక్రమార్కులు కోట్లు గడిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా అమాయక యువతను, విద్యార్థులను ఈ రవాణా ఊబిలోకి లాగుతున్నారు. "చెప్పిన చోటికి పార్సిల్ చేరిస్తే భారీగా డబ్బులిస్తాం" అంటూ ఆశ చూపి, వారి జీవితాలను బుగ్గిపాలు చేస్తున్నారు. వైజాగ్ నుంచి కడపకు నేరుగా రైలు, బస్సు మార్గాలు ఉండటాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని ఏజెన్సీ ప్రాంతాలు, చింతలపల్లి, ఒడిస్సా నుంచి రవాణా సాగిస్తున్నారు.
చిన్న ప్యాకెట్లుగా మార్చి విక్రయాలు: నగరంలోని విద్యాసంస్థలే లక్ష్యంగా ఈ ముఠాలు నెట్వర్క్ను విస్తరించాయి. కిలోల కొద్దీ తెస్తున్న గంజాయిని చిన్న చిన్న ప్యాకెట్లుగా విభజించి ఒక్కో ప్యాకెట్ను రూ.500ల నుంచి రూ. 1,500ల వరకు విక్రయిస్తున్నారు. ఇటీవల చింతకొమ్మదిన్నె పోలీసులు ఒక ఇంజనీరింగ్ కళాశాల సమీపంలో మాటువేసి, ఐదుగురు యువకులను రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకోవడం జిల్లాలో సంచలనం సృష్టించింది.
రికార్డు స్థాయిలో కేసులు: గంజాయి రవాణాపై ఎక్సైజ్, సివిల్ పోలీసులు ఉమ్మడిగా ముమ్మర దాడులు నిర్వహిస్తున్నారు. గత కొన్నేళ్లుగా నమోదైన కేసుల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. ఇటీవల కాలంలోనే ఎక్సైజ్ అధికారులు 26 కేసులు నమోదు చేసి, 99 మందిని అరెస్ట్ చేశారు. వీరి నుంచి 69 కిలోల గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు జిల్లా యంత్రాంగం కూడా గంజాయిపై ఉక్కుపాదం మోపారు. 2023లో జిల్లా వ్యాప్తంగా 26 కేసులు నమోదు చేసిన పోలీసులు ఏకంగా 172 మందిని అరెస్టు చేశారు. వారి వద్ద నుంచి 310 కిలోల గంజాయి స్వాధీనం చేసుకున్నారు. 2024లో ముమ్మర తనిఖీల్లో భాగంగా 47 కేసులు నమోదు చేసి, 14 మందిని అరెస్టు చేశారు. 188 కిలోల గంజాయిని సీజ్ చేశారు. 2025లో 22 కేసులు నమోదు కాగా, 67 మందిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వీరి నుంచి 46 కిలోల గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
రైల్వే స్టేషన్లు, బస్టాండ్లపై ప్రత్యేక నిఘా: గంజాయి అక్రమ రవాణాపై నిరంతర నిఘా ఉంచామని ఎక్సైజ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అడిషనల్ కమిషనర్ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి తెలిపారు. రైలు, బస్సు మార్గాల్లో ప్రయాణికుల కదలికలపై నిఘా పెట్టామన్నారు. కేవలం అరెస్టే కాకుండా, మత్తుకు బానిసలైన యువతను గుర్తించి వారిని డీ-అడిక్షన్ (వ్యసన విముక్తి) కేంద్రాలకు తరలించి కౌన్సిలింగ్ ఇస్తున్నట్లు చెప్పారు. అలాగే, జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్న పాఠశాలలు, కళాశాలల్లో గంజాయి వల్ల కలిగే అనర్థాలపై విస్తృతంగా అవగాహన సదస్సులు నిర్వహిస్తున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.
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