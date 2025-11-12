ETV Bharat / state

'డిఫెన్స్ లిక్కర్ ఇచ్చే కిక్కే వేరప్పా' - తరచూ పట్టుబడుతున్న ‘రక్షణ మద్యం’

మందుబాబులందరూ రక్షణ ఉద్యోగులు కాదు - మరి వీరి చేతుల్లోకి ‘రక్షణ’ బాటిళ్లు ఎలా వస్తున్నాయనేది ఇప్పుడు పెద్ద ప్రశ్న? - బహిరంగ మార్కెట్లోకి వస్తున్న వైనం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 12, 2025 at 3:17 PM IST

Illegal Sale of Defense Liquor Seized: ‘డిఫెన్స్ (రక్షణ) లిక్కర్ ఇచ్చే కిక్కే వేరప్పా’ అంటారు మందుబాబులు. అందుకే బయట ఎంత మద్యం దొరికినా రక్షణ మద్యం కోసం అర్రులు చాస్తుంటారు. ధర కూడా బయటి మార్కెట్‌తో పోలిస్తే తక్కువగా ఉండటం కూడా వీరి ఆశకు మరో కారణంమని చెప్పవచ్చు. అలాగని మందుబాబులు అందరూ డిఫెన్స్ ఉద్యోగులు కాదు. మరి వీరి చేతుల్లోకి ‘డిఫెన్స్’ బాటిళ్లు ఎలా వస్తున్నాయి అనేది ఇప్పుడు పెద్ద ప్రశ్న. ఇటీవల తరచూ ఎక్సైజ్‌ పోలీసులు డిఫెన్స్‌ మద్యం స్వాధీనం చేసుకున్న వార్తలు చర్చనీయాంశం అవుతున్నాయి. ఈ వివరాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం.

సైన్యంలో సామాజిక ఐక్యత పెంపొందించడానికి సైనికులు మానసిక ఒత్తిడిని అధిగమించడానికి భౌగోళిక వాతావరణ పరిస్థితులను తట్టుకోవడం వంటి పలు లక్ష్యాలతో సైన్యంలో పని చేసే సిపాయి మొదలు ఉన్నతాధికారుల వరకు సబ్సిడీతో కూడిన మద్యం నిర్ణీత మొత్తంలో అందిస్తారు. రిటైర్డ్ సైనిక ఉద్యోగులకు కూడా ఈ మద్యం అందుతుంది. క్యాంటిన్‌ స్టోర్స్‌ డిపార్టుమెంటు (CSD) ద్వారా దీన్ని కేటాయిస్తారు. సబ్సిడీతో లభించే ఈ మద్యం మార్కెట్‌ ధరల కంటే తక్కువ ఉంటుంది. రిటైల్‌ ఎక్సైజ్‌ ట్యాక్స్‌ లేకపోవడంతో రక్షణ మద్యాన్ని చౌకగా పొందుతుంటారు.

బయటకు ఎందుకు వస్తుందంటే: రక్షణ/రిటైర్డ్ సిబ్బంది ఏదైనా వస్తువులు కొన్నప్పుడు డబ్బుల బదులు మద్యం ఇస్తుంటారు. ఇది తెలిసిన వారికే. ఉదాహరణకు రోజూ ఇంట్లో పాలు పోయించుకుంటే పాలకు డబ్బులు బదులు మద్యం బాటిళ్లు ఇస్తారు. పారిశ్రామిక ప్రాంతంలో ఈ తరహా మార్పిడి ఎక్కువగా జరుగుతుంది. రెండో విధానంలో ఎవరైనా దీన్ని అమ్ముకుంటారని అనుమానం ఉందో మందుబాబులు, బెల్టుషాపుల యజమానులు వారిని సంప్రదిస్తారు. ఒకసారి అమ్మిన తర్వాత ఈ ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది. ఈ సమాచారం బయటకు వచ్చినపుడు ఎక్సైజ్‌ పోలీసులు దాడులు చేసి వారిని పట్టుకుంటుంటారు.

ఆ మద్యమే ఎందుకంటే: త్రివిధ దళాల సైనికులకు మద్యం నేరుగా తయారీ కంపెనీల నుంచే డిఫెన్స్‌ క్యాంటీన్లకు చేరుతుందనే నమ్మకం ఉంది.

  • బయటి మద్యం కల్తీకి ఆస్కారం ఉంటుందనే భావన
  • డిఫెన్స్‌ క్యాంటీనులో లిక్కర్‌ ధరల్లో వ్యత్యాసం బయటి దుకాణాల్లో రెండు నుంచి మూడున్నర రెట్లు వరకు ఉండటం

నెలకు ఎవరెవరికి ఎంతంటే (బాటిళ్లు):

రక్షణ ఉద్యోగుల కేటగిరి సర్వీసులో ఉన్నవారికి మాజీ సైనికులకు
సెయిలర్, సిపాయి, ఎయిర్మెన్46
జేసీవో స్థాయికి సమానంగా 6 8
అధికారి స్థాయిలో 10 12
కమొడోర్, కమాండర్ స్థాయిలో 12 12
వైస్/రియర్ అడ్మిరల్స్ స్థాయిలో కావాల్సినన్ని కావాల్సినన్ని

ఆ స్టేషన్​ పరిధిలో ఇలా: గాజువాక ఎక్సైజ్ స్టేషన్ పరిధిలో జనవరి నుంచి అక్టోబరు వరకు 18 కేసులు నమోదు అయ్యాయి. ఈ కేసుల్లో 22 మంది నిందితులను గుర్తించారు. వారి వద్ద నుంచి 338 లీటర్లు మద్యం, అలాగే బీర్లు 12 లీటర్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

ధరల్లో తేడా ఇలా:

రకం పరిమాణం క్యాంటీన్ ధర రూ.లలోబయటి మార్కెట్ ధర రూ.లలోవ్యత్యాసం రూ.లలో
బీర్​500 ఎం.ఎల్​58-71180-190122-119
విస్కీ750 ఎం.ఎల్​1000-14502500-26301500-1180

కల్తీ లిక్కర్‌పై ఉక్కుపాదం మోపండి - సీఎం చంద్రబాబు హెచ్చరిక

తయారీ అక్కడ - బాట్లింగ్​ ఇక్కడ - అన్నమయ్య టూ ఎన్టీఆర్ జిల్లాకు మద్యం లింకులు

