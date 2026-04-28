డిసెంబర్​కి బందరు పోర్టును పూర్తిచేసి చూపిస్తాం: మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర

వైఎస్సార్సీపీ నేతల వైఖరిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర - అధికారంలో ఉన్నప్పుడు బందరు పోర్టును నిర్లక్ష్యం చేశారని ధ్వజం - డిసెంబరు నాటికి పోర్టు పనులు పూర్తి చేస్తామని స్పష్టం

Minister Kollu Ravindra Fires on YS Jagan
Published : April 28, 2026 at 7:43 PM IST

Updated : April 28, 2026 at 7:58 PM IST

Minister Kollu Ravindra Fires on YS Jagan: కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నం పోర్టు విషయంలో వైఎస్సార్సీపీ నేతల వైఖరిపై మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. బందరుకి దండుపాళ్యం బ్యాచ్ వచ్చి ఏదో ఉద్దరించినట్లు మాట్లాడారని మంత్రి ఎద్దేవా చేశారు. టీటీడీ లడ్డూ కల్తీ చేసి జేబులు నింపుకున్న వ్యక్తి ఒకరు, పరిశ్రమలు, పెట్టుబడుల గురించి అడిగితే కోడిగుడ్డు, చలిగా ఉంది అన్న వ్యక్తి మరొకరని వైఎస్సార్సీపీ నేతలపై మండిపడ్డారు.

అదే విధంగా ఈవీఎంలు పగలగొట్టి, హత్యలు చేసి జైలుకు వెళ్లి వచ్చిన వ్యక్తి మరొకరు, పేదల బియ్యాన్ని బొక్కేసి బెయిలుపై తిరుగుతున్న వ్యక్తి మరొకరని మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర ధ్వజమెత్తారు. ఇక దొంగల బ్యాచ్, దోపిడీ బ్యాచ్​లో కొందరు బందరు వచ్చి నీతులు మాట్లాడుతున్నారని విమర్శించారు. బందరు పోర్టును గోగిలేరుకు తరిమేసేందుకు లేఖలు రాసిన ఘనుడు పేర్ని నాని అంటూ మంత్రి కొల్లు మండిపడ్డారు. బందరు పోర్టు సాధించకుంటే ముక్కు నేలకు రాస్తా, రాజకీయ సన్యాసం తీసుకుంటా అంటూ ప్రగల్భాలు పలికారని గుర్తు చేశారు.

అధికారంలో ఉన్నన్ని రోజులు బందరు పోర్టు గురించి వైఎస్సార్సీపీ కనీసం పట్టించుకున్న పాపాన పోలేదని మంత్రి రవీంద్ర ఆరోపించారు. 2014లో రైతులకు పరిహారం అందించి ప్రజలను ఒప్పించి పోర్టుకు తాము శంకుస్థాపన చేస్తే, మాయ మాటలతో అధికారంలోకి వచ్చిన పేర్ని నాని, జగన్​రెడ్డి 2023 వరకు పోర్టును కనీసం పట్టించుకోలేదని అసహనం వ్యక్తం చేశారు. అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే పోర్టు పనులను వేగవంతం చేసి 40 శాతం పూర్తి చేశామని, ఈ ఏడాది డిసెంబరు నాటికి పోర్టును పూర్తి చేసి చూపిస్తామని స్పష్టం చేశారు.

అంతేకాకుండా ఫిషింగ్ హార్బర్ల పనుల్లో వైఎస్ జగన్మోహన్​రెడ్డి అండ్ కో కమీషన్లు దండుకోవడం తప్ప పనులపై ఏ రోజూ కూడా దృష్టి పెట్టలేదని అన్నారు. ప్రజల భావోద్వేగాలతో ఆడుకుంటూ రాజకీయం చేయడమే జగన్​రెడ్డి పనిగా పెట్టుకున్నారని మండిపడ్డారు. తప్పుడు ప్రచారాలతో ప్రజల మధ్య రాజకీయ విదేశాలు సృష్టించాలని ప్రయత్నిస్తే ఎంతటి వారినైనా ఉపేక్షించేది లేదని మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర ఈ సందర్భంగా హెచ్చరించారు.

"బందరుకి నిన్న దండుపాళ్యం బ్యాచ్ (వైఎస్సార్సీపీ నేతలు) వచ్చి ఏదో ఉద్దరించినట్లు మాట్లాడారు. ప్రజల్ని భావోద్వేగాల పేరుతో రెచ్చగొట్టే విధంగా డైవర్షన్ పాలిటిక్స్​ చేస్తున్నారు. దోపిడీ బ్యాచ్​లో కొందరు బందరు వచ్చి నీతులు మాట్లాడుతుండటం హాస్యాస్పదం. 2014లో రైతులకు పరిహారం అందించి ప్రజలను ఒప్పించి పోర్టుకు మేము శంకుస్థాపన చేస్తే, మాయ మాటలతో అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత పేర్ని నాని, జగన్​రెడ్డి 2023 వరకు పోర్టును కనీసం పట్టించుకోలేదు. అధికారంలో ఉన్నన్ని రోజులు బందరు పోర్టు గురించి వైఎస్సార్సీపీ కనీసం పట్టించుకున్న పాపాన పోలేదు. అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే పోర్టు పనులను వేగవంతం చేసి ఇప్పటికి 40 శాతం పూర్తి చేశాం. మిగిలిన పనులను ఈ ఏడాది డిసెంబరు నాటికి పూర్తి చేసి చూపిస్తాం"- కొల్లు రవీంద్ర, మంత్రి

