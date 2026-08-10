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కౌలు ఇచ్చి గంజాయి సాగు - ఆపై ఒడిశా టు హైదరాబాద్​ వయా ఖమ్మం సప్లై

కౌలు ఇచ్చి గంజాయి సాగు చేయిస్తున్న స్మగ్లర్లు - పేదలు, రోగుల కుటుంబసభ్యులకు ఆశ చూపి ఖమ్మం జిల్లా మీదుగా అక్రమ రవాణా - డ్రగ్స్ అక్రమ రవాణా అరికట్టేందుకు చర్యలు చేపట్టిన ఆబ్కారీశాఖ

Excise Dept Surveillance on Ganja Trafficking
Excise Dept Surveillance on Ganja Trafficking (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 10, 2026 at 9:35 AM IST

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Excise Dept Surveillance on Ganja Trafficking : ఒడిశా, ఆంధ్రప్రదేశ్​ రాష్ట్రాల నుంచి ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా మీదుగా హైదరాబాద్​ నగరంతో పాటు దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో ముఖ్యమైన నగరాలు, పట్టణాలకు అక్రమంగా గంజాయి తరలిస్తున్నారు. ఈ దందాకు ముఖద్వారంలా ఉన్న ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాల్లో మాదక ద్రవ్యాల అక్రమ రవాణాను అరికట్టేందుకు నిఘా పెట్టినట్లుగా ఆబ్కారీ శాఖ ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా డిప్యూటీ కమిషనర్ సోమిరెడ్డి తెలిపారు.

ఒడిశాలో కౌలుకు గంజాయి సాగు : ముంబయి, కొచ్చి, బెంగళూరు తదితర నగరాలకు చెందిన స్మగ్లర్లు ఒడిశాలో కౌలు ఇచ్చి గంజాయి సాగు చేయిస్తున్నారని ఆబ్కారీ శాఖ డీసీ సోమిరెడ్డి వివరించారు. పేద కుటుంబాలు, రోగుల కుటుంబ సభ్యులకు ఆశ చూపి ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా మీదుగా అక్రమంగా రవాణా చేయిస్తున్నారని తెలిపారు. మన దగ్గర వినియోగం కంటే రవాణా ఎక్కువ. ఇంజినీరింగ్, డిగ్రీ కళాశాలల పరిసరాల్లోని పాన్, టీ షాప్​లు, కెఫేలలో గంజాయిని విక్రయిస్తున్నారనే సమాచారం మేరకు తహసీల్దారు వద్ద బైండోవర్‌ చేస్తున్నామని వెల్లడించారు. ఆగస్టు 15వ తేదీలోగా బైండోవర్ల ప్రక్రియ పూర్తి చేస్తామన్నారు.

ఒక్క నెలలోనే 213 కిలోలు : జనవరి నెల నుంచి జూన్‌ వరకు 6 నెలల్లో 109 కిలోల గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకున్నామన్న సోమిరెడ్డి, 150 మందిని బైండోవర్‌ చేసినట్లు వివరించారు. గత జులై ఒక్క నెలలోనే 840 మందిని బైండోవర్‌ చేశామని తెలిపారు. తనిఖీలు నిర్వహించి 213 కిలోల గంజాయిని పట్టుకున్నామని చెప్పారు. ఆబ్కారీ పోలీసు విధుల్లోనూ పలు మార్పులు చేశామన్న ఆయన, రెండ్రోజులకోసారి టెలీ కాన్ఫరెన్స్​ నిర్వహిస్తూ ముమ్మరంగా తనిఖీలు చేస్తున్నామని పేర్కొన్నారు.

జాతీయ రహదారులపై మద్యం కట్టడి : నేషనల్​ హైవేల వెంట గొలుసు కట్టు దుకాణాల్లో అధిక ధరలకు పలు రకాల బ్రాండ్ల మద్యం అమ్ముతున్నట్లుగా తమ దృష్టికి వచ్చిందని సోమిరెడ్డి తెలిపారు. ప్రమాదాల నివారణకు హైవేల వెంట ఉన్న దాబాలు, పాన్‌ షాపులు, అనుమానాస్పద కిరాణా షాప్​ల నిర్వాహకులను బైండోవర్‌ చేస్తున్నామని వివరించారు. దీంతో 60 శాతం మేర గొలుసు దుకాణాలు మూతపడ్డాయని వివరించారు.

ఉమ్మడి రాష్ట్రాల ఆబ్కారీ శాఖ ఆధ్వర్యంలో : భద్రాచలం, మణుగూరు, పాల్వంచ పోలీస్​ స్టేషన్​ల పరిధిలోనే ఆంధ్రప్రదేశ్​లో తయారైన నాటు సారాయి విక్రయిస్తున్నట్లు గుర్తించామని సోమిరెడ్డి తెలిపారు. దీనికి సంబంధించి విశాఖ డీసీ శ్రీరామచంద్రమూర్తితో మాట్లాడామని వివరించారు. త్వరలో ఉమ్మడి రాష్ట్రాల ఆబ్కారీ శాఖ ఆధ్వర్యంలో సంయుక్తంగా దాడులు నిర్వహిస్తామన్నారు. ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో 13 ఆబ్కారీ స్టేషన్లలో మూడింటికే సొంత భవనాలు ఉన్నాయని వెల్లడించారు. కొన్నిచోట్ల పనులు అసంపూర్తిగా మిగిలి ఉన్నాయన్నారు. వీటితో పాటు జిల్లా స్థాయి అధికారుల కార్యాలయాల భవన నిర్మాణాలకు ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు పంపించామని తెలిపారు. నిధులు రాగానే నిర్మాణాలు చేపడతామని సోమరెడ్డి స్పష్టం చేశారు.

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