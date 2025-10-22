ETV Bharat / state

ప్రకాశం జిల్లాలో గోవా మద్యం - రహస్యంగా రైళ్లలో తరలిస్తున్న అక్రమార్కులు

జిల్లాలో యథేచ్ఛగా గోవా మద్యం వ్యాపారం - ఎవరైనా ఫిర్యాదు చేస్తే స్పందిస్తున్న ఎక్సైజ్​ అధికారులు

Excise Department Officials Conducted Inspections at Liquor Shops in Prakasam District
Excise Department Officials Conducted Inspections at Liquor Shops in Prakasam District (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 22, 2025 at 4:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Excise Department Officials Conducted Inspections at Liquor Shops in Prakasam District : అన్నమయ్య జిల్లా ములకలచెరువులో నకిలీ మద్యం ఘటన రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంచలనం రేపిన సంగతి తెలిసిందే. ప్రకాశం జిల్లాలోనూ ఎక్సైజ్‌శాఖ అధికారులు మద్యం దుకాణాల్లో తనిఖీలు చేశారు. ఎక్కడా కూడా జిల్లాలో నకిలీ ఆనవాళ్లు కనిపించలేదు. అయితే ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి మాత్రం అక్రమంగా మద్యాన్ని తీసుకొస్తున్నారని సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు. తక్కువ ధరకు లభించే మద్యాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అమ్మకాలు సాగిస్తూ కొందరు జేబులు నింపు కొంటున్నారని వివరిస్తున్నారు. గోవా, కర్ణాటక నుంచి వచ్చే రైళ్లను అక్రమార్కులు మద్యం రవాణాకు వినియోగించుకుంటున్నారు. జిల్లాలోని పశ్చిమ ప్రకాశం ప్రాంతం నుంచి రాకపోకలు సాగించే అమరావతి, హుబ్లీ తదితర రైళ్లల్లో మద్యం సీసాలను గోతాముల్లో నింపుకొని తీసుకొస్తున్నారు. కేసుల పరంగా చూస్తే జిల్లాలో పశ్చిమ ప్రకాశం ప్రాంతంలోనే ఎక్కువగా నమోదవుతున్నాయి.


ఈ ఏడాది కంభంలో అయిదు కేసులు నమోదు కాగా, గిద్దలూరులో మూడు, మార్కాపురంలో రెండు కేసులు నమోదయ్యాయి. గత నెలలో మార్కాపురం రైలు నిలయంలో తనిఖీలు నిర్వహించగా, ఆటో స్టాండు వద్ద గోతంలో కట్టిన మద్యం సీసాలను ఎక్సైజ్‌ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌శాఖ అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చిన మద్యాన్ని మూడు, నాలుగు రెట్లకు విక్రయిస్తున్నారు. ఏళ్లుగా మద్యం రవాణాలో పండిపోయిన కొందరు దీన్నే వృత్తిగా ఎంచుకుని అక్రమ వ్యాపారం సాగిస్తున్నారు. ఎక్సైజ్‌శాఖ అధికారులు ఎవరైనా ఫిర్యాదు చేస్తే, దాడులు చేసి పట్టుకుంటున్నారు.

శాంతిభద్రతలకు సమస్యగా ఈ దుకాణాలు : జిల్లాలోని మద్యం గొలుసు దుకాణాల్లో మద్యం విక్రయాలు విచ్చలవిడిగా సాగుతున్నాయి. ప్రతి మద్యం దుకాణం పరిధిలో పదుల సంఖ్యలో దుకాణాలు నడుస్తున్నాయంటే ఏ స్థాయిలో ఉన్నాయో అర్థం చేసుకోవచ్చు. కొన్ని గ్రామాల్లో ఈ దుకాణాలు శాంతిభద్రతలకు సమస్యగా మారాయి. కట్టడి చేయాల్సిన ఎక్సైజ్‌శాఖ అధికారులు నెలాఖరున కేసులు నమోదు చేసి మమ అనిపిస్తున్నారు.

ఈ ఏడాది ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి తెచ్చిన మద్యంపై కేసులు

నమోదైన కేసులు : 12
అరెస్టయినవారు : 11
స్వాధీనమైన సరకు : 193 లీటర్లు
జప్తు చేసిన వాహనాలు : 03

గొలుసు దుకాణాలపై కేసులు

నమోదైన కేసులు : 454
అరెస్టయినవారు : 457
మద్యం స్వాధీనం : 1,256 లీటర్లు
వాహనాల స్వాధీనం : 07

రవాణాకు అడ్డుకట్టు వేస్తాం : రైళ్లల్లో ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి తీసుకొచ్చే మద్యాన్ని గుర్తించి కేసులు నమోదు చేస్తున్నట్లు ఎక్సైజ్‌శాఖ డిప్యూటీ కమిషనర్​ హేమంత్‌ నాగరాజు తెలుపుతున్నారు. జిల్లా వారే కాకుండా ఇతర ప్రాంతాలకు చెందినవారు రవాణా చేస్తూ పట్టుబడుతున్నారన్నారు. తనిఖీలు ముమ్మరం చేసి కట్టడి చేస్తామని ఆయన అన్నారు. మద్యం గొలుసు దుకాణాలను తొలగించేందుకు ప్రత్యేక కార్యక్రమం చేపట్టామని హేమంత్​ నాగరాజు స్పష్టం చేశారు. ప్రతి మద్యం దుకాణంలో వీటిని గుర్తించి పూర్తిగా లేకుండా చేస్తామన్నారు.

దూరం కిలోమీటరు లోపే- ఎక్సైజ్‌ శాఖ ఏం చేస్తోంది?

ములకలచెరువు నకిలీ మద్యం కేసులో నిందితులుగా మరో ఏడుగురు

TAGGED:

INSPECTIONS AT LIQUOR SHOPS
EXCISE DEPARTMENT INSPECTIONS
LIQUOR ILLEGAL TRANSPORT
మద్యం దుకాణాల్లో తనిఖీలు
GOA LIQUOR IN PRAKASAM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'బాహుబలి' గ్రాఫిక్స్ ఖర్చు ఎంత? ఆ భారీ విగ్రహం నిజమైందా? ఈ మైండ్ బ్లోయింగ్ విషయాలు మీకు తెలుసా?

కార్తీక మాసం వెనుక ఉన్న దివ్య రహస్యం తెలుసా? ఈ నెల రోజులు ఏం చేయాలి?

బ్రహ్మోస్‌ 2.O- శత్రువులకు హడలే! 800 కిలోమీటర్ల పరిధికి అప్​గ్రేడ్

వారంలో ఎన్ని సార్లు తలస్నానం చేయాలి? - హెడ్ బాత్​కు ముందు, తర్వాత ఈ జాగ్రత్తలు ముఖ్యమట!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.