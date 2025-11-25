మద్యం కుంభకోణం కేసు - జోగి రమేశ్కు 4 రోజుల కస్టడీ
నకిలీ మద్యం కేసులో నిందితుడు జోగి రమేశ్కు 4 రోజుల పోలీసు కస్టడీ - వైఎస్సార్సీపీ నేతలు జోగి రమేశ్, జోగి రాములను 4 రోజుల పాటు ఎక్సైజ్ కస్టడీకి అనుమతించిన న్యాయస్థానం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 25, 2025 at 9:00 PM IST
Excise Court orders 4 Days Custody To Jogi Ramesh: నకిలీ మద్యం కేసులో నిందితులు జోగి రమేశ్ సోదరులను కస్టడీకి ఇస్తూ విజయవాడ ఎక్సైజ్ కోర్టు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది . వైఎస్సార్సీపీ జోగి రమేశ్, జోగి రాములను 4 రోజుల పాటు ఎక్సైజ్ అధికారుల కస్టడీకి న్యాయస్థానం అనుమతించింది. ఈనెల 26వ తేదీ నుంచి 29 వరకు జోగి సోదరులను అబ్కారి అధికారులు విచారించనున్నారు.
అంతేకాకుండా 26వ తేదీ ఉదయం 10 నుంచి 29 సాయంత్రం 3 గంటల వరకు విచారించవచ్చని కోర్టు తెలిపింది ఈ కేసులో ఏ18, ఏ19 నిందితులుగా ఉన్నారు. ప్రస్తుతం జోగి సోదరులు నెల్లూరు కేంద్రకారాగారంలో జ్యుడీషియల్ రిమాండ్లో ఉన్నారు. ఈ కేసులో ఏ1 జనార్దన రావు, జోగి సోదరులకు మధ్య జరిగిన ఆర్ధిక లావాదేవీలపై అధికారులు ప్రధానంగా దృష్టి పెట్టారు.
ప్రత్యర్థి పార్టీల ముఖ్యనేతలే లక్ష్యంగా దాడులు : ఐదేళ్ల పాటు అడ్డూ అదుపూ లేకుండా రెచ్చిపోయి అయినకాడికి దోచుకున్నారనే అభియోగాలు మూటగట్టుకున్న నేత జోగి రమేశ్. ప్రత్యర్థి పార్టీల ముఖ్యనేతలే లక్ష్యంగా దాడులు చేయించటం సహా జగుప్సాకర పదజాలంతో తిట్ల దండకం అందుకున్న వ్యక్తిగా పేరు తెచ్చుకున్నారు. అదే ఆయనకు మంత్రిపదవిని తెచ్చిపెట్టిందనే వాదనలూ ఉన్నాయి. పేద, మధ్య తరగతి అనే తారతమ్యం లేకుండా ప్రతి పనికీ ధర నిర్ణయించి మరీ అక్రమాలు చేపట్టారనే ఆరోపణలు గుప్పుమంటున్నాయి.
ఐదేళ్ల వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో మాజీమంత్రి జోగి రమేశ్ అరాచకాలు, దౌర్జన్యాలకు లెక్కే లేకుండా పోయింది. బహిరంగ సభల్లోనూ జగుప్సాకర పదజాలంతో ప్రత్యర్థి పార్టీల అధినేతలు, ముఖ్యనేతలు, వారి కుటుంబాలపై నోరు పారేసుకోవటం ఆయన నైజంగా మారింది. జగన్కు తాను ఆప్తుడినని పార్టీలో ఎవరైనా తన తర్వాతేనంటూ ప్రచారం చేసుకునేవారు. తనకు ఎదురొచ్చినా అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నించినా వారి అంతు చూస్తానంటూ బహిరంగంగానే బెదిరించేవారు. తాను ప్రాతినిధ్యం వహించిన పెడనతోనే జోగి అక్రమాలు ఆగలేదు. ఎన్టీఆర్ జిల్లాలోని మైలవరం, గత ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన పెనమలూరులోనూ అరాచకాలతో చెలరేగిపోయారు.
అక్కడ ప్రత్యేక రాజ్యాంగం: పెనమలూరు పరిధిలోని పారిశ్రామికవేత్తలు, స్థిరాస్తి వ్యాపారులు, భవన నిర్మాణదారులతో సమావేశం ఏర్పాటు చేసి ఎన్నికల ఫండ్ ఇవ్వాలంటూ బెదిరించి కోట్లలో వసూళ్లు చేసినట్టు విమర్శలొచ్చాయి. ఉయ్యూరు, తాడిగడప మున్సిపాలిటీ అధికారులకు సైతం 20 లక్షల చొప్పున ఎన్నికల ఫండ్ ఇవ్వాలంటూ ఆదేశించినట్లు విమర్శలొచ్చాయి. పెడన ఎమ్మెల్యేగా, తర్వాత మంత్రిగా చేసిన జోగి అక్కడ ప్రత్యేక రాజ్యాంగమే నడిపించారంటే అతని ఆధిపత్యం ఏ స్థాయిలో ఉందనేది అర్ధం చేసుకోవచ్చు.
