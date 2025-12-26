ETV Bharat / state

మార్గం మళ్లించి SLBC తవ్వకాలు - జనవరి నుంచి 'అడ్వాన్స్‌డ్‌' విధానంలో పనులు

ఘటనా స్థలానికి 100 మీటర్ల దూరం నుంచి మరో దారి - జనవరి నెలాఖరుకు పనుల ప్రారంభానికి కసరత్తు - సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత పనులకు త్వరలోనే అడుగులు

Srisailam Left Bank Canal Works
సొరంగం కూలిన ప్రదేశం (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 26, 2025 at 12:48 PM IST

3 Min Read
SLBC Works Update : ఎస్‌ఎల్‌బీసీ (శ్రీశైలం ఎడమ గట్టు కాల్వ) తవ్వకాలకు సంబంధిత అధికారులు సన్నద్ధమవుతున్నారు. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి నెలలో దోమలపెంట ఇన్‌లెట్‌లో జరిగిన ప్రమాదం గురించి తెలిసిందే. సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత మళ్లీ ఇప్పుడిప్పుడే పనులకు అడుగులు పడుతున్నాయి. టీబీఎం (టన్నెల్​ బోరింగ్ మిషన్) విధానంలో కాకుండా కొత్త పద్ధతిలో చేపట్టాలని తాజాగా నిర్ణయించారు.

సవాళ్లను అధిగమించేలా : దోమలపెంట ఇన్‌లెట్‌ వైపు 13.95 కిలో మీటర్ల వద్ద ప్రమాదం జరిగిన చోట తవ్వకం ప్రస్తుతం పెద్ద సవాలే. సొరంగ మార్గం ఉపరితలంలో నీటి ప్రవాహాలు, భూఫలకల అమరిక సంక్లిష్టంగా, ఇబ్బందికరంగా ఉన్నట్లు ఇటీవల నిర్వహించిన హెలీబోర్న్‌ ఎలక్ట్రోమాగ్నటిక్‌ సర్వేలో ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. ఇబ్బందులను అధిగమిస్తూ పనులను త్వరగా చేపట్టేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. టన్నెళ్లలో అనుభవం ఉన్న భారత ఆర్మీ అధికారులు హర్పాల్‌సింగ్, పరీక్షిత్‌ మెహ్రాల పర్యవేక్షణలో ఈ సొరంగం పనులు జరగనున్నాయి.

100 మీటర్ల వెనక నుంచి : ఎస్సెల్బీసీ ఇన్‌లైట్‌ వైపు ప్రమాద స్థలం వద్ద షీర్‌ జోన్‌ ఉండటంతో అక్కడ తవ్వకాలకు ఏ మాత్రం అవకాశం లేదు. ఆ ప్రాంతాన్ని నిషేధించి, మూసివేశారు కూడా. కొంత భాగం టన్నెల్‌ బోరింగ్‌ మిషన్‌(టీబీఎం)ను అక్కడే వదిలేశారు. ఇప్పుడు ఆ ప్రాంతాన్ని తప్పించి 13.95 కిలో మీటర్ల పాయింటుకు 100 మీటర్ల వెనక నుంచి ఎడమ వైపు మరో మార్గంలో టన్నెల్ తవ్వాలని నిర్ణయించారు. ప్రమాద స్థలం తర్వాత టన్నెల్​ అలైన్‌మెంటుకు కలుపుతారు.

మిగిలింది 9 కిలో మీటర్లు మాత్రమే : మొత్తం సొరంగం పొడవు 43.931 కిలో మీటర్లు కాగా, ఇన్‌లెట్‌ వైపు 13.936 కిలో మీటర్లు, ఔట్‌లెట్‌ వైపు 20.435 కిలో మీటర్లను ఇప్పటికే పూర్తి చేశారు. ఇంకా 9.533 కిలో మీటర్లను మాత్రమే తవ్వాల్సి ఉంది. 2027 డిసెంబరు నాటికి మొత్తం పనులు పూర్తయ్యేలా ప్రభుత్వ యంత్రాంగం లక్ష్యం పెట్టుకుంది.

పర్యావరణానికి హాని కలగకుండా : అడ్వాన్స్‌డ్‌ టెక్నాలజీ విధానం (ఏటీఎం)లో ఈ సొరంగాన్ని తవ్వనున్నారు. దాదాపు డ్రిల్లింగ్‌ బ్లాస్టింగ్‌ విధానం మాదిరే నల్లమల అడవులు, పర్యావరణం, వన్యప్రాణులకు హాని కలగకుండా సైలెంట్‌ బ్లాస్టింగ్, తక్కువ వైబ్రేషన్, పొగ, దుమ్ములను త్వరగా నియంత్రించి పనులు చేపట్టనున్నారు. తవ్విన మట్టి, రాళ్లు, శిథిలాలు తరలించేందుకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.

15 రోజుల్లోనే సర్వే ఫలితాలు : ఎన్‌జీఆర్‌ఐ (నేషనల్ జియోఫిజికల్ రీసెర్చ్ ఇన్‌స్టిట్యూట్) ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన హెలీబోర్న్‌ సర్వే పూర్తి ఫలితాలు 15 రోజుల్లో వచ్చే అవకాశం ఉంది. వీటి ఆధారంగా ఎక్కడెక్కడ ప్రమాదకర షీర్‌ జోన్లు ఉన్నాయి? ఆయా చోట్ల ఏ విధంగా ముందుకెళ్లాలనే దానిపై నిపుణులు, ఉన్నతాధికారులు ఒక నిర్ణయానికి వస్తారు.

  • మన్నెవారిపల్లి ఔట్‌లెట్‌ వైపున్న టీబీఎం మిషన్​ను పూర్తిగా కత్తిరించి ఆ సామగ్రి బయటకు తీస్తున్నారు.
  • కాంట్రాక్టరుకు నీటి పారుదల శాఖ ఈఈ, ఆ సంస్థలకు చెందిన ప్రతినిధి జాయింట్​ ఖాతా ద్వారా బిల్లులు చెల్లించాలని భావిస్తున్నారు.

3 లక్షల ఎకరాల ఆయకట్టుకు సాగునీరు : అడ్వాన్స్‌డ్‌ టెక్నాలజీ పద్ధతిలోనూ పరిమిత డ్రిల్లింగ్, బ్లాస్టింగ్‌ను చేయాల్సి ఉంటుంది. ప్రస్తుతం సొరంగం లోపల రోజుకు మూడు నుంచి నాలుగు వేల క్యూసెక్కుల నీటి ఊట బయటకు వస్తోంది. దీన్ని ఎప్పటికప్పుడు తొలగిస్తూ తవ్వకాలు చేపట్టాల్సి ఉంది. అయితే, భూమి పొరలు అంత భద్రంగా లేని (షీర్‌ జోన్‌) ప్రాంతాల్లో ఉన్నట్లు ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నటిక్‌ సర్వేలో గుర్తించిన సమాచారాన్ని భౌతికంగా పోల్చుకుంటూ తవ్వకాలను జాగ్రత్తగా చేపట్టాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఈ సొరంగం పూర్తయితే 3 లక్షల ఎకరాల ఆయకట్టుకు సాగునీరు అందనుంది. దీంతో ఉమ్మడి నల్గొండ, రంగారెడ్డి, పాలమూరు జిల్లాలకు బహుళ ప్రయోజనం చేకూరుతుంది.

