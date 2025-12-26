ఉమ్మడి ఎకడమిక్ క్యాలండర్ ఉన్నా - యూనివర్సిటీల్లో ఇష్టమొచ్చినట్లు పరీక్షలు
ఉమ్మడి ఎకడమిక్ క్యాలండర్ పట్టించుకోకుండా విశ్వవిద్యాలయాల్లో పరీక్షల నిర్వహణ - ఫలితాల విడుదలలోనూ ఒక్కోచోట ఒక్కో విధానం - పునర్మూల్యాంకనంలో మారిపోతున్న మార్కులు - కొన్ని వర్సిటీలలో అమలు కాని డిజిటలైజేషన్
December 26, 2025
Examination Departments in Universities Are Losing Their Way : విశ్వవిద్యాలయాల్లో పరీక్షల నిర్వహణ, మూల్యాంకనం గాడితప్పుతోందని పలు ఆరోపణలున్నాయి. ఉమ్మడి ఎకడమిక్ క్యాలండర్ ఇస్తున్నా పరీక్షల నిర్వహణలో కొన్ని వర్సిటీలు దీన్ని అనుసరించడం లేదని, అన్ని వర్సీటీల్లోనూ ఏకీకృత విధానం ఉండడం లేదని పునర్మూల్యాంకనం సైతం పక్కాగా ఉండడం లేదనే ఆరోపణలున్నాయి. పరీక్షల విభాగాల డిజిటలైజేషన్ను కొన్ని వర్సిటీలు సరిగా అమలు చేయకపోగా మరికొన్ని పాటించడం లేదని పలువురు తెలుపుతున్నారు.
జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయి ర్యాంకులు సాధించాల్సిన వర్సిటీలు పరీక్షల నిర్వహణలో లోపాలతో అప్రతిష్ఠ పాలవుతున్నాయి. ఇటీవల నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం ఎమ్మెస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ సైన్సు కోర్సులో చేతిరాతతో ఉన్న ప్రశ్నపత్రాన్ని ఇవ్వగా ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంలో దూరవిద్య హిందీ పరీక్షలో చేతిరాత ప్రశ్నపత్రాలు ఇచ్చింది. సాధారణంగా పరీక్షల విభాగాలు రెండు, మూడు సెట్ల ప్రశ్నపత్రాలను ముందుగానే సిద్ధం చేసుకోవాలి ప్రశ్నపత్రం తయారు చేసే వారు టైప్ చేసినవే పంపిస్తారు. లేదంటే వర్సిటీలో దాన్ని కంప్యూటర్లో టైప్ చేసుకొని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. కానీ, చేతిరాత ప్రశ్నపత్రం ఇవ్వడంపై అభ్యర్థుల నుంచి వ్యతిరేకత వ్యక్తమైంది. నాగార్జున వర్సిటీలో ఒకే ప్రశ్నను మూడు సార్లు ఇచ్చిన ఘటన వెలుగు చూసిన సంగతి తెలిసిందే.
సెమిస్టర్కు కనీసం 90 రోజులు తరగతులు : పరీక్షల నిర్వహణలోనూ ఉన్నత విద్యాశాఖ ప్రతి ఏటా ఉమ్మడి ఎకడమిక్ క్యాలండర్ను విడుదల చేస్తోంది. దీని ప్రకారమే పరీక్షలు నిర్వహించాల్సి ఉండగా బీఈడీ పరీక్షలను ఆచార్య నాగార్జున, ఆంధ్రకేసరి వర్సిటీలు ముందుగానే పూర్తి చేస్తున్నాయి. మిగతా వర్సిటీల్లో ఆలస్యంగా జరుగుతున్నాయి. ఎన్సీటీఈ నిబంధనల ప్రకారం సెమిస్టర్కు కనీసం 90 రోజులు తరగతులు నిర్వహించాలి. వంద రోజుల తర్వాతనే పరీక్షలు పెట్టాలి. కానీ, కొన్ని వర్సిటీలు దీన్ని పట్టించుకోవడం లేదు. ప్రవేశాలు అన్నింటికీ ఒకేసారి జరిగినా ఎకడమిక్ సంవత్సరం పూర్తి చేయడంలో ఎవరికి ఇష్టం వచ్చినట్లు వాళ్లు వ్యవహరిస్తున్నారు.
డిగ్రీ పరీక్షలు, ఫలితాల విడుదలలోనూ ఒకే విధానం ఉండడం లేదు. డిగ్రీ ఫలితాలు సకాలంలో రాకపోవడంతో పీజీ సెట్, లాసెట్, ఎడ్సెట్ లాంటి కౌన్సెలింగ్ల్లో జాప్యం జరుగుతోంది. కొన్ని వర్సిటీలు డిగ్రీ ఫలితాల విడుదలలో జాప్యం చేస్తున్నాయి. ఉమ్మడి క్యాలండర్ను పాటించకపోవడంతోనే ఈ సమస్యలు ఏర్పడుతున్నాయి. రూసా నిబంధనల ప్రకారం విశ్వవిద్యాలయానికి వందకు మించి అనుబంధ కళాశాలలు ఉండకూడదు. కానీ, కొన్ని ప్రధాన సంప్రదాయ వర్సిటీలకు అనుబంధ కళాశాలల సంఖ్య వందకంటే పైగానే ఉన్నాయి.
కాగ్ హెచ్చరించినా అదే ధోరణి : పరీక్షల మూల్యాంకనం విధానం బాగోలేదని కాగ్ సైతం గతంలో పేర్కొంది. మొదట ఫెయిల్ అయిన వారు పునర్ మూల్యాంకనానికి దరఖాస్తు చేస్తే ఉత్తీర్ణులైనట్లు కాగ్ వెల్లడించింది. సున్నా మార్కులు వచ్చిన వారికి సైతం ఆ తర్వాత ఎక్కువ మార్కులు వేశారు. డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ విశ్వవిద్యాలయంలో గతంలో బీఈడీలో 52 మంది పునర్ మూల్యాంకనానికి దరఖాస్తు చేస్తే 30 మంది మార్కుల్లో మార్పు చోటుచేసుకుంది. పీజీలో ఒక కోర్సుకు 80 మంది పునర్ మూల్యాంకనానికి దరఖాస్తు చేస్తే 52 మందికి మార్కులు పెరిగాయి. గతంలో జేఎన్టీయూ, అనంతపురంలో ఖాళీ పట్టాలు కొన్ని కనిపించకుండాపోయాయి. కొన్ని వర్సిటీల్లో ఎకడమిక్, పరీక్షల విభాగాలకు సమన్వయం ఉండడం లేదు. అనుబంధ కళాశాలల ఫీజులు భారీగా పెండింగ్లో ఉన్నా పరీక్షల విభాగం హాల్ టికెట్లు జారీ చేసి, పరీక్షలు పెట్టేస్తోంది.
